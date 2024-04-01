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عطاء لفتح وتعبيد شوارع في بلدية الشعلة

4/1/2024 7:07:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية الشعلة، التابعة للواء بني كنانة المهندس معاوية خزاعلة، إن البلدية طرحت عطاء لفتح وتعبيد معظم الشوارع التابعة لمناطق البلدية والتي تم تنظيمها أخيرا.


وأضاف الخزاعلة، خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه جرى إحالة العطاء على مقاول بقيمة 85 ألف دينار.

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