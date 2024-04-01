عطاء لفتح وتعبيد شوارع في بلدية الشعلة
التاريخ
4/1/2024 7:07:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية الشعلة، التابعة للواء بني كنانة المهندس معاوية خزاعلة، إن البلدية طرحت عطاء لفتح وتعبيد معظم الشوارع التابعة لمناطق البلدية والتي تم تنظيمها أخيرا.
وأضاف الخزاعلة، خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه جرى إحالة العطاء على مقاول بقيمة 85 ألف دينار.
MENAFN01042024000208011052ID1108046049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.