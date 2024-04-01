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الملك يعزي عشيرة أبو الغنم

4/1/2024 7:07:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة أبو الغنم بوفاة الدكتور خالد محمد سالم أبو الغنم.
ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الاثنين بيت عزاء الفقيد في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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