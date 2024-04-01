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فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول جرائم الاحتلال في غزة

4/1/2024 7:07:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث الحراك العربي خاصة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.

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