Tuesday, 02 April 2024 03:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بيوم اليتيم العالمي

4/1/2024 7:07:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع لجان الزكاة العاملة باللواء، بيوم اليتيم في العالم الإسلامي.


وبين مدير الأوقاف، خالد القضاة، خلال الحفل، الذي تضمن مأدبة أفطار للأطفال الأيتام، أهمية رعاية الأيتام والمناقب التي تعود على كفالتهم والاهتمام بهم .

MENAFN01042024000208011052ID1108046046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث