أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بيوم اليتيم العالمي

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بيوم اليتيم العالمي
التاريخ
4/1/2024 7:07:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع لجان الزكاة العاملة باللواء، بيوم اليتيم في العالم الإسلامي.
وبين مدير الأوقاف، خالد القضاة، خلال الحفل، الذي تضمن مأدبة أفطار للأطفال الأيتام، أهمية رعاية الأيتام والمناقب التي تعود على كفالتهم والاهتمام بهم .
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