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الزرقاء: إفطار جماعي للأيتام في مدرسة الملك عبدالله الثاني

4/1/2024 7:07:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف الزرقاء بالتعاون مع مديرية تربية وتعليم الزرقاء الأولى، اليوم الاثنين، إفطاراً جماعياً في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز، برعاية مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أسامة شديفات، وذلك احتفالًا بيوم اليتيم العالمي.

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