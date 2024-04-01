الزرقاء: إفطار جماعي للأيتام في مدرسة الملك عبدالله الثاني

الزرقاء: إفطار جماعي للأيتام في مدرسة الملك عبدالله الثاني
التاريخ
4/1/2024 7:07:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف الزرقاء بالتعاون مع مديرية تربية وتعليم الزرقاء الأولى، اليوم الاثنين، إفطاراً جماعياً في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز، برعاية مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أسامة شديفات، وذلك احتفالًا بيوم اليتيم العالمي.
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