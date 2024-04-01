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حادث سير داخل نفق الواحة - صورة

4/1/2024 7:07:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان حادث سير بين مركبتين وقع مساء اليوم داخل نفق دوار الواحة باتجاه جسر الجامعة الاردنية ، الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة .
واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " .




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