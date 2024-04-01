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بيان صادر عن الحكومة الأردنية

4/1/2024 7:07:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى قتل وجرح عدد من الأشخاص.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن استهداف القنصلية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعبّر القضاة عن تعازي الأردن بضحايا القصف والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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