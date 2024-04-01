اختتام بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم في محافظة المفرق

وجمعت المباراة النهائية فريق الطحان، بطل لواء القصبة، وفريق النصر، بطل لواء البادية الشمالية الشرقية، بحضور متصرف لواء البادية الشمالية الغربية، سعود الحربي، مندوبا عن محافظ المفرق سلمان النجاد، وانتهت بفوز فريق الطحان بنتيجة2/7 ليكون بطل محافظة المفرق.

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