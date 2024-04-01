غريفيث: الأونروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة

غريفيث: الأونروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة
التاريخ
4/1/2024 7:07:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هي العمود الفقري للعملية الإنسانية في غزة.
وأضاف غريفيث، في بيان نشره اليوم، أن "أي جهد لتوزيع المساعدات بدون الأونروا محكوم عليه بالفشل".
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