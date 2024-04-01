Tuesday, 02 April 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غريفيث: الأونروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة

4/1/2024 7:07:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هي العمود الفقري للعملية الإنسانية في غزة.


وأضاف غريفيث، في بيان نشره اليوم، أن "أي جهد لتوزيع المساعدات بدون الأونروا محكوم عليه بالفشل".

MENAFN01042024000208011052ID1108046041

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث