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غزة: استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخان يونس ورفح

4/1/2024 7:07:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف وسط خان يونس وشرق رفح جنوبي قطاع غزة.

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