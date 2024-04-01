غزة: استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخان يونس ورفح

غزة: استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخان يونس ورفح
التاريخ
4/1/2024 7:07:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف وسط خان يونس وشرق رفح جنوبي قطاع غزة.
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