Tuesday, 02 April 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث إنشاء أكاديمية متخصصة في فنون الطهي في مادبا

4/1/2024 7:07:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني، المهندس أحمد مفلح الغرابية، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة مادبا سبل تطوير منظومة التدريب المهني بما يواكب التكنولوجيا الحديثة وتخصصات المستقبل وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.


كما بحث الجانبان القضايا التي تواجه قطاع التدريب المهني وزيادة التشاركية والتعاون مع مجلس المحافظة لخدمة الشباب والشابات، والمساهمة في محاربة ظاهرتي الفقر والبطالة وتوفير الفرص النوعية المستدامة في المحافظة.

MENAFN01042024000208011052ID1108046038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث