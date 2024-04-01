عباس يطالب أميركا بمنع إسرائيل من اجتياح رفح

عباس يطالب أميركا بمنع إسرائيل من اجتياح رفح
التاريخ
4/1/2024 7:07:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة بمنع أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وحذر عباس من عواقب ذلك في حال حدوثه، خاصة على المدنيين الأبرياء.
MENAFN01042024000208011052ID1108046037
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.