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عباس يطالب أميركا بمنع إسرائيل من اجتياح رفح

4/1/2024 7:07:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة بمنع أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وحذر عباس من عواقب ذلك في حال حدوثه، خاصة على المدنيين الأبرياء.

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