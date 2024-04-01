مجمع اللغة يعلن عن مسابقاته الثقافية في دورتها الـ9 لعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مجمع اللغة العربية الأردني، اليوم الاثنين، عن الدورة التاسعة لمسابقاته الثقافية هذا العام 2024.



وقال المجمع، في بيان صحفي، إن المسابقات تشتمل على جوائز متعددة، لتعميق الانتماء للغة العربية، والاعتزاز بها، وتشكيل الهوية العربية الأصيلة لدى أبنائها، وتتمثل في: جائزة أفضل مخطوطة محققة منشورة في كتاب، وأفضل كتاب مترجَم، وأفضل كتاب مؤلَّف في اللغة العربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية والتطبيقية، وجميعها على مستوى الوطن العربي.



كما تشتمل على جائزة أفضل لوحة حروفية (لوحة فنية يتكئ فيها الفنان على الخط العربي)، وجائزة لفن الخط العربي للكبار في خط الثلث الجلي، والديوان الجلي والكوفي الفاطمي، ومسابقة بعنوان: "لغتي هويتي"، لأفضل تقرير أو تحقيق صحفي حول اللغة العربية.



وتضم مسابقات المجمع كذلك مسابقة للأطفال والناشئة، من سن 7 و12 عاما و13 و18 عاما بعنوان: "أحب لغتي العربية"، مقسمة إلى 4 فئات: أفضل نص نثري (قصة، ومقالة، وخاطرة ورسالة)، وأفضل نص شعري، والمطالعة (قراءة في كتاب)، والخط العربي.



وبين أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقات والجوائز من خلال موقع المجمع الإلكتروني: ()، ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.