الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في المفرق والرمثا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زار سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الاثنين، مصابين عسكريين في محافظة المفرق ولواء الرمثا.



وتأتي هذه الزيارة ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الداعمة.



واطمأن سموه، خلال الزيارة، بحضور مدير عام الهيئة موران ترك، على الأحوال الصحية والمعيشية للمصابين العسكريين، ناقلاً لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بجهودهم وتضحياتهم في خدمةً الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

كما استمع سموه إلى مقترحاتهم ومطالبهم بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم ولذويهم.



من جهتهم، ثمن المصابون العسكريون هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد حرص الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على إدامة التواصل مع منتسبيها المصابين العسكريين، وبخاصة في هذا الشهر الفضيل، مؤكدين الاعتزاز والولاء والالتفاف حول الراية الهاشمية.



يشار إلى أن الهيئة تقوم بسلسلة زيارات دورية في إطار حرصها الدائم على التواصل مع المصابين العسكريين في مختلف المحافظات وتلمس احتياجاتهم وتتبع أحوالهم والسعي من أجل توفير سبل الحياة الكريمة لهم بما ينسجم مع دور الهيئة في تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.