أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد المجلس العلمي الهاشمي الثالث للعام الحالي للحديث عن القاضي عياض.



وتناول المجلس، الذي عقد في بلدية برقش بحضور مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، التعريف بالقاضي عياض والتعريف بكتابه "الشفا للمعرفة بحقوق المصطفى".



وتناول الدكتور محمد أمين الكيلاني ولادة القاضي عياض، ونشأته وترحاله، وهو العلامة والفقيه والمؤرخ العالم بعلوم عصره.



بدوره، عرف الدكتور خالد الدهون بكتاب الشفا، مشيرًا إلى أنه من أهم الكتب المعرفة بالمصطفى.



ومن جانبه، قدم الدكتور محمد سليمان نوافلة، تعريفا بأثر كتاب الشفا، مشيرا إلى أثره في المؤلفات من بعده ومنهجية تأليفه.