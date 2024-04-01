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الصناعة والتجارة: 38 مخالفة لمنشآت تجارية في محافظة إربد

4/1/2024 3:13:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ عدد المخالفات التي حررتها مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان في جميع ألوية المحافظة 38 مخالفة.


وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الإثنين، إن نسبة كبيرة جدًا من المخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية، وعدد قليل جدًا منها متعلق بزيادة السعر المعلن.


وذكرت الوزارة أن عدد الجولات في جميع ألوية المحافظة بلغت 42 جولة، وجرى زيارة 930 منشأة تجارية، فيما بلغ عدد الشكاوى 11 تم التعامل معها جميعًا.
وأشارت إلى أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير.


وبينت الوزارة أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن (02/7277715)، مؤكدة أن فرق الرقابة والتفتيش تتابع أي شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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