إدارية الأعيان تقر مشروعي قانون التخطيط والتعاون الدولي وأمانة عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرّت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور خالد البكار، اليوم الاثنين، في اجتماعين منفصلين مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، كما وردا من مجلس النواب.



وتحدث العين البكار، في الاجتماع الصباحي، الذي جاء بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، حول أهمية مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي في تعزيز دور الوزارة.

وبين أن تقديم مشروع قانون جديد يؤكد على إرادة الحكومة في تطوير دور الوزارة بما يتواءم مع التطور الحاصل في آليات التمويل الخارجي والحاجة إلى تنظيمها، مؤكداً دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي وربطه مع خطة تحديث القطاع العام.



بدورها، قالت الوزيرة طوقان إن القانون جاء بشكل حديث لتعزيز دور الوزارة في عملية التحديث الإداري من خلال دورها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.



وتطرقت إلى دور القانون في الرقابة وتنظيم التمويل الخارجي للمؤسسات غير الربحية والجمعيات وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى وتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدمة لتلك المؤسسات غير الربحية والجمعيات والاتحادات التعاونية، مبينة أن القانون جاء متناسقاً مع عمل الوزارة اليومي.



من جهتها، قالت الوزرة نمروقة إن القانون جاء لتعزيز دور وزارة التخطيط بصفتها حلقة وصل ومرجعية أساسية بين الوزارات والمؤسسات الرسمية وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.



وفي اجتماع مسائي منفصل، أقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة (2024)، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وأمين أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة.



وقال العين البكار، إن قانون أمانة عمان جاء ليعزز دور الأمانة في تخطيط المدينة وتطويرها، مشيراً إلى تسهيل الإجراءات التي تنهض بالمدينة وترفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.



من جهته، قال الدكتور الشواربة إن مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمان جاء لينظم الإجراءات التي تلامس التخطيط وتطوير مفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري.



وأوضح أن القانون يهدف لتطوير المدينة بكافة عناصرها من خلال توفير احتياجات السكان فيما يختص بالبنية التحتية بشكل منظم والفضاءات الحضارية التي تخدم سكان المدينة، وتسهيل وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.