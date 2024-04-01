اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الاقتصادي الأخضر تعقد اجتماعها الأول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع "الممر الاقتصادي الأخضر تعزيز الاستدامة وتحقيق الازدهار" اليوم الاثنين، اجتماعها الأول في وزارة الزراعة.



وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الذي ترأس الاجتماع، أهمية منطقة وادي الأردن من الناحية الاقتصادية كونها سلة الأردن الغذائية ومعروفة بأراضيها الزراعية الخصبة، إضافة إلى أنها تضم وجهات سياحية فريدة كالبحر الميت والمغطس والعديد من المواقع الأثرية.



وبين أهمية المشروع الذي يأتي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، ويستند إلى خطط الإصلاح ويركز على مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي والتكنولوجيا و التوعية وبناء القدرات.



وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع ستمتد الى 7 سنوات، ومن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للبرنامج نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار تراكمي يبلغ حوالي 9.9 مليار دينار، أي بما يعادل 0.17 بالمئة سنوياً حتى عام 2034، واستحداث 200 ألف فرصة عمل حتى العام 2034، ما ينعكس علـى خفض معدل البطالة من 19.0 إلى 17.1 بالمئة.



وقدم مسؤولو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الاجتماع عرضا حول المشروع الذي يبلغ تمويله حوالي مليار دولار.



وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزارات الزراعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والطاقة، والسياحة، والإدارة المحلية، والاستثمار، والنقل، وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه، ومدير عام شركة المدن الصناعية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية، ومساعد الأمين العام للمشاريع والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، ومندوبون عن وزارات المالية والأشغال والداخلية.



وأكد الحضور أهمية المشروع من الناحية التنموية وتحسين نوعية الحياة وضرورة أن يلبي الحاجات التنموية لمنطقة وادي الأردن التي ستعود بالنفع المباشر على المواطنين.