695 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الاثنين، 695 طنا.



وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 496 طنا و87 طن فواكه، و31 طن ورقيات، و 19 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار، و62 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35و 75 قرشا، والبصل الناشف بين 28 و38 قرشا، والثوم 200 و250 قرشا، والبطاطا بين 25 و 55 قرشا والبندورة بين 10 و 20 قرشا، والجزر بين 30 و 45 قرشا، والخيار بين 25 و 35 قرشا، والزهرة بين 12 و 17 قرشا، والليمون بين 15 و 20 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50 و 70قرشا.