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الجيش الروسي يقصف مطارا عسكريا في مقاطعة دنيبروبيروفسك

4/1/2024 3:13:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أن القوات الروسية قصفت مساء اليوم الاثنين مطار كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.


وقال المصدر إن القوات الروسية قصفت المطار بعد رصد نشاط للطيران العسكري الأوكراني فيه.


وأضاف أن انفجارين هزا المطار بعد أن رصدت القوات الروسية نشاط مقاتلات ومروحيات في المطار.


وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولايف.

RT

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