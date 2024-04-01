الجيش الروسي يقصف مطارا عسكريا في مقاطعة دنيبروبيروفسك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أن القوات الروسية قصفت مساء اليوم الاثنين مطار كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقال المصدر إن القوات الروسية قصفت المطار بعد رصد نشاط للطيران العسكري الأوكراني فيه.
وأضاف أن انفجارين هزا المطار بعد أن رصدت القوات الروسية نشاط مقاتلات ومروحيات في المطار.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولايف.
RT
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