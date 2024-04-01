نتنياهو: سنوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح لقناة "الجزيرة" بالبث من إسرائيل بعد الآن، وأكد أنه ينوي التصرف فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط القناة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قال المتحدث باسم حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم لإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل وذلك بسبب تغطيتها للأحداث التي تجري في قطاع غزة.
وقال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة "الجزيرة" وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".
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