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نتنياهو: سنوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل

4/1/2024 3:13:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح لقناة "الجزيرة" بالبث من إسرائيل بعد الآن، وأكد أنه ينوي التصرف فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط القناة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قال المتحدث باسم حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم لإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل وذلك بسبب تغطيتها للأحداث التي تجري في قطاع غزة.
وقال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة "الجزيرة" وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".

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