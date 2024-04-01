مستوطنون يهاجمون منزلا جنوب شرقي بيت لحم
التاريخ
4/1/2024 3:13:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم مستوطنون الاثنين، منزلا في منطقة خلايل اللوز جنوب شرقي بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل الفلسطيني بلال أبو كامل بينما لم يكن أحد في داخله .
MENAFN01042024000208011052ID1108045554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.