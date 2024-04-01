بن غفير يطلب من نتنياهو استدعاء غالانت
التاريخ
4/1/2024 3:13:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استدعاء يوآف غالانت لتقديم توضيح فوري بشأن أدلة على تعريض حياة الجنود الإسرائيليين في غزة للخطر.
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