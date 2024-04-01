تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الثلاثاء
التاريخ
4/1/2024 3:13:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الاجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
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