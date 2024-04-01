Monday, 01 April 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاليفي يصادق على خطة قتالية في الشمال

4/1/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / صادق هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "هيرتسي هاليفي" اليوم الإثنين على خطة قتالية في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وقال موقع القناة 14 الإسرائيلية: "وافق رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي اليوم على خطة قتالية في الجبهة الشمالية وأجرى تقييمًا للوضع مع قائد القيادة الشمالية الإسرائيلي وأعضاء منتدى الأركان العامة".

وبالتزامن مع إجراء التقييم، اغتالت القوات الإسرائيلية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.

وفي السياق، كان هناك تصعيد مساء الأحد، مع الجبهة الشمالية في لبنان، وذلك في أعقاب دوي صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية عند الحدود الشمالية تحذيرًا من مسيرات.

MENAFN01042024000205011050ID1108045551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث