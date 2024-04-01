هاليفي يصادق على خطة قتالية في الشمال

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / صادق هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "هيرتسي هاليفي" اليوم الإثنين على خطة قتالية في الجبهة الشمالية مع لبنان.
وقال موقع القناة 14 الإسرائيلية: "وافق رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي اليوم على خطة قتالية في الجبهة الشمالية وأجرى تقييمًا للوضع مع قائد القيادة الشمالية الإسرائيلي وأعضاء منتدى الأركان العامة".
وبالتزامن مع إجراء التقييم، اغتالت القوات الإسرائيلية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.
وفي السياق، كان هناك تصعيد مساء الأحد، مع الجبهة الشمالية في لبنان، وذلك في أعقاب دوي صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية عند الحدود الشمالية تحذيرًا من مسيرات.
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