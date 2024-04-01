هاليفي يصادق على خطة قتالية في الشمال

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / صادق هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "هيرتسي هاليفي" اليوم الإثنين على خطة قتالية في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وقال موقع القناة 14 الإسرائيلية: "وافق رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي اليوم على خطة قتالية في الجبهة الشمالية وأجرى تقييمًا للوضع مع قائد القيادة الشمالية الإسرائيلي وأعضاء منتدى الأركان العامة".

وبالتزامن مع إجراء التقييم، اغتالت القوات الإسرائيلية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.

وفي السياق، كان هناك تصعيد مساء الأحد، مع الجبهة الشمالية في لبنان، وذلك في أعقاب دوي صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية عند الحدود الشمالية تحذيرًا من مسيرات.