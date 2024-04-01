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الاحتلال يستولي على 170 دونما من اراضي التعامرة شرق بيت لحم

4/1/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN /
استولت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، على 170 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة عرب التعامرة شرق
بيت لحم، بحجة انها أراضي دولة.

واشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار،
الى ان عملية الاستيلاء هذه، هي ثالث عملية استيلاء تحت نفس الذرائع منذ مطلع العام الجاري/2024 لتصل مجمل الأراضي التي استولى عليها الاحتلال ما مجموعه 11 ألف دونم من أراضي المواطنين في محافظات القدس ونابلس وبيت لحم.

واضاف عرار أن الأمر العسكري المتعلق بالاستيلاء على الأرض في التعامرة، يشير الى أنها تقع في حوض طبيعي رقم 4 لمنطقتي العقبان والفريديس، وحوض طبيعي رقم 11 لقطعة فاضل في أراضي التعامرة، كما تشير البيانات المكانية المرتبطة بالأمر المخصص لهذا الإعلان الى أن هدفه هو إجراء عمليات توسعة لمستعمرة "سيدي بار" المقامة على أراضي المواطنين في العقبان بلدة التعامرة في المحافظة.

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