الوزير موشيه أربيل يحذر: هذا ما سيحدث إذا لم يعود العمال الفلسطينيين للعمل بإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال وزير الداخلية الإسرائيلي "موشيه أربيل" إنه طلب من رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" إعادة العمال الفلسطينيين للعمل في مجال البناء بـ "إسرائيل".
وتابع موقع "واينت" الإسرائيلي، "تحدث وزير الداخلية موشيه أربيل عن مسألة عودة العمال الفلسطينيين خلال مناقشة في لجنة العمال الأجانب".
وأردف الموقع نقلًا عن "أربيل"، "لقد طلبت من رئيس الوزراء التحقق من توظيف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في صناعة البناء".
وتابع، "هناك عمال يدخلون دون تصريح، وهذا يؤدي إلى كوارث مثل هجوم الأمس في جان يفنه، نحن نعمل على جلب العمال من الدول الأجنبية، لكننا ما زلنا بحاجة أيادي عاملة إضافية وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار".
وختم "أربيل" بالقول: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسندفع ضريبة كبيرة في المستقبل مقابل النقص في الوحدات السكنية".
MENAFN01042024000205011050ID1108045549
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.