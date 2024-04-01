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الوزير موشيه أربيل يحذر: هذا ما سيحدث إذا لم يعود العمال الفلسطينيين للعمل بإسرائيل

4/1/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال وزير الداخلية الإسرائيلي "موشيه أربيل" إنه طلب من رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" إعادة العمال الفلسطينيين للعمل في مجال البناء بـ "إسرائيل".

وتابع موقع "واينت" الإسرائيلي، "تحدث وزير الداخلية موشيه أربيل عن مسألة عودة العمال الفلسطينيين خلال مناقشة في لجنة العمال الأجانب".

وأردف الموقع نقلًا عن "أربيل"، "لقد طلبت من رئيس الوزراء التحقق من توظيف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في صناعة البناء".

وتابع، "هناك عمال يدخلون دون تصريح، وهذا يؤدي إلى كوارث مثل هجوم الأمس في جان يفنه، نحن نعمل على جلب العمال من الدول الأجنبية، لكننا ما زلنا بحاجة أيادي عاملة إضافية وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار".

وختم "أربيل" بالقول: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسندفع ضريبة كبيرة في المستقبل مقابل النقص في الوحدات السكنية".

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