تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
4/1/2024 3:12:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق ما جاء في التقارير المالية البريطانية اليوم، انخفض الإسترليني مقابل العملتين بنسبة 0.23 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2607 دولار، وبنسبة 0.12 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1695 يورو.
بترا
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