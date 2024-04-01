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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

4/1/2024 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن اليوم الاثنين، 50 قرشا للغرام، وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 45 دينارا لجهة البيع، مقابل 43 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

وكانت شهدت أسعار الذهب عالميا تقلبات كبيرة مؤخرا.

وتاليا التسعيرة:




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