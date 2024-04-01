انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
التاريخ
4/1/2024 3:12:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن اليوم الاثنين، 50 قرشا للغرام، وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 45 دينارا لجهة البيع، مقابل 43 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.
وكانت شهدت أسعار الذهب عالميا تقلبات كبيرة مؤخرا.
وتاليا التسعيرة:
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