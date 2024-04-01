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استياء من قرار ميتا إلغاء كراود تانغل في سنة حافلة بالانتخابات

4/1/2024 3:08:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ستلغي شركة «ميتا» برنامج «كراود تانغل» CrowdTangle المتخصص في رصد المعلومات المضللة وتحليلها عبر فيسبوك وانستغرام، مما أثار استياء عدد كبير من الباحثين والصحافيين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في العالم.
وأعلنت «ميتا»، أن «كراود تانغل» لن يكون متاحا بعد 14 أغسطس، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الأميركية. وتعتزم شركة «بالو ألتو» استبدال «كراود تانغل» بأداة جديدة يقول الباحثون إنها لا تتمتع بالميزات نفسها. وأتاح «كراود تانغل» لسنوات، خصوصا خلال الدورات الانتخابية السابقة، لمستخدميه متابعة انتشار نظريات المؤامرة أو التحريض على العنف أو حملات التلاعب التي تتم من الخارج. ففي الانتخابات الرئاسية عام 2020 أتاح فيسبوك الأداة لمسؤولي الانتخابات الأميركية في كل ولاية لمساعدتهم على «أن يرصدوا سريعا المعلومات المضللة وأي تدخل في العملية الانتخابية أو قمع الناخبين». ويشير الخبراء إلى أن إلغاء هذه الأداة يندرج في إطار الاتجاه الحالي للمنصات الرقمية الكبيرة للحد من الشفافية.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول مديرة الأبحاث في معهد «انستيتيوت فور ستراتيدجيك ديالوغ» ميلاني سميث، «في هذا العام الذي سيدعى خلاله نحو نصف سكان العالم للتصويت، من شأن وقف إتاحة كراود تانغل أن يحد بشكل كبير من المراقبة المستقلة للأضرار» التي ستسببها المعلومات المضللة.

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