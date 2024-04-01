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إبراهيم دشتي مسؤوليتنا كشعب اختيار مرشحين يرون المجلس للتشريع والرقابة وليس حلبة للمصارعة

4/1/2024 3:08:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة الثالثة د. إبراهيم دشتي: إننا أمام تحد جديد، فخلال سنتين خضنا ثلاثة انتخابات، وهذا يدل على حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الكويت، وهذه حالة عبثية يجب أن تتوقف إن كنا حريصين حقيقة على الكويت وعلى الإصلاح والتنمية، حيث لا يمكن ان تكون هناك تنمية في ظل عدم الاستقرار.
وأضاف: ان الكويت شهدت على مدار 63 عاما 44 حكومة، عمر الحكومة نحو سنة ونصف السنة، وخلال 62 عاما شهدنا 17 مجلسا نيابيا إضافة إلى ثلاثة مجالس أبطلت، وقد تعرض 9 منها للحل الدستوري.
جاء ذلك خلال ندوة انتخابية أقامها لأبناء وأهالي الدائرة، لافتا إلى ان مسؤوليتنا كشعب ان نحسن الاختيار في الانتخابات القادمة، فنختار مرشحين يرون قاعة عبدالله السالم قاعة للتشريع والرقابة وليست حلبة للمصارعة أو مكانا للإساءة.

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