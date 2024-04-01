إبراهيم دشتي مسؤوليتنا كشعب اختيار مرشحين يرون المجلس للتشريع والرقابة وليس حلبة للمصارعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة الثالثة د. إبراهيم دشتي: إننا أمام تحد جديد، فخلال سنتين خضنا ثلاثة انتخابات، وهذا يدل على حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الكويت، وهذه حالة عبثية يجب أن تتوقف إن كنا حريصين حقيقة على الكويت وعلى الإصلاح والتنمية، حيث لا يمكن ان تكون هناك تنمية في ظل عدم الاستقرار.
وأضاف: ان الكويت شهدت على مدار 63 عاما 44 حكومة، عمر الحكومة نحو سنة ونصف السنة، وخلال 62 عاما شهدنا 17 مجلسا نيابيا إضافة إلى ثلاثة مجالس أبطلت، وقد تعرض 9 منها للحل الدستوري.
جاء ذلك خلال ندوة انتخابية أقامها لأبناء وأهالي الدائرة، لافتا إلى ان مسؤوليتنا كشعب ان نحسن الاختيار في الانتخابات القادمة، فنختار مرشحين يرون قاعة عبدالله السالم قاعة للتشريع والرقابة وليست حلبة للمصارعة أو مكانا للإساءة.
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