عبدالله العلاج أحمل هموما ورؤى شبابية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالصحة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة عبدالله العلاج ندوة نسائية، استقبل خلالها ناخبات الدائرة الرابعة، وقال المرشح عبدالله العلاج: «أحمل هموما ورؤى شبابية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمنظومة الصحية، وما حدث في أزمة كورونا يثبت أن هناك كوادر على قدر المسؤولية، ومحزن ما نراه من إخفاقات من الحكومات بسبب تعطيل التنمية، والفساد استشرى في المراحل السابقة». وأضاف: «نحن اليوم نهدف كشباب قادمين في انتخابات 2024 إلى تقديم رؤى تلامس هموم الشارع والشباب، وهناك تضييق على المعلمين فيما يتعلق بموضوع البصمة واليوم نحن كشباب نحمل رؤى إصلاحية ونبحث عن كويت جديدة وأن يكون لأبناء الكويت مستقبل باهر وتوفير فرص توظيف للشباب بدلا من أن يكون هناك تضييق على الشباب في البعثات الخارجية».وأكد أن «أولوياتنا وهمومنا وتطلعاتنا كشباب كبيرة ونبحث أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا ويجب ألا يكون هناك تضييق على الحريات».
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