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عبدالله العلاج أحمل هموما ورؤى شبابية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالصحة

4/1/2024 3:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة عبدالله العلاج ندوة نسائية، استقبل خلالها ناخبات الدائرة الرابعة، وقال المرشح عبدالله العلاج: «أحمل هموما ورؤى شبابية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمنظومة الصحية، وما حدث في أزمة كورونا يثبت أن هناك كوادر على قدر المسؤولية، ومحزن ما نراه من إخفاقات من الحكومات بسبب تعطيل التنمية، والفساد استشرى في المراحل السابقة». وأضاف: «نحن اليوم نهدف كشباب قادمين في انتخابات 2024 إلى تقديم رؤى تلامس هموم الشارع والشباب، وهناك تضييق على المعلمين فيما يتعلق بموضوع البصمة واليوم نحن كشباب نحمل رؤى إصلاحية ونبحث عن كويت جديدة وأن يكون لأبناء الكويت مستقبل باهر وتوفير فرص توظيف للشباب بدلا من أن يكون هناك تضييق على الشباب في البعثات الخارجية».وأكد أن «أولوياتنا وهمومنا وتطلعاتنا كشباب كبيرة ونبحث أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا ويجب ألا يكون هناك تضييق على الحريات».

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