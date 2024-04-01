سعدون حماد غالبية قوانين المجلس السابق كانت لمجلس 2020 والحد الأدنى للمتقاعدين اقتراحي

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- Al-Anbaa)
نسبة التغيير في المجلس المقبل ستكون كبيرة وليس كما يقولون إنها
لن تتعدى 20 أو 30% الكويت من أغلى الدول معيشة في الخليج والمفترض زيادة المعاشات وباقي شرائح المتقاعدين والباب الخامـس وزيادة مساعدات «الشؤون» وربات البيوت إذا وفّقنا في الوصول إلى البرلمان فسنسعى لتحويل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء إلى مدن طبية فيها جميع التخصصات بحيث يعالج المواطن بالداخل بدلاً من الخارج مجلس 2023 لم يكن على مستوى الطموح واستغلوا مسألة التعيينات لتعيين أبنائهم وأتباعهم وأتباع الوزراء عن طريق إلغاء الإعلانات إذا وفّقت في الوصول إلى المجلس المقبل فسيكون من أول طلباتنا أن يتم التصويت على قوانين تحسين معيشة المواطن والقرض الحسن لصالح المواطنين حلّ مشكلة الطرق سهل جداً يكمن في وجود قرار واضح من خلال الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في الطرق كل دول الخليج تطورت من حيث الوضع الصحي ما عدا الكويت وقدمنا مقترحات بإنشاء مدينة طبية متكاملة لكن لا تجاوب من الحكومة المرأة الكويتية لم تأخذ حقها في الرعاية السكنية فيعطونها قرضاً بسبعين ألفاً ماذا تفعل بها.. إما يعطونها شقة أو بيتاً حكومياً دور المجلس المقبل أن تكون البنية التحتية في كل المدن الإسكانية جاهزة قبل قطع بدل الإيجار عنهم بل يستمر حتى تكتمل الخدمات
أعده للنشر: سلطان العبدان
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد أن نسبة التغيير في المجلس المقبل ستكون كبيرة، وليس كما يقولون إنها لن تتعدى 20 أو 30%، مضيفا «النواب في السابق كانوا يفتحون دواوينهم يستقبلون المواطنين ويعملون على إنهاء مشاكلهم لكن في برلمان 2023 النواب بالإجماع أغلقوا أبوابهم ولا يجيبون على هواتفهم».
وأضاف حماد في لقاء إعلامي إن «مجلس 2023 لم يكن على مستوى الطموح واستغلوا مسألة التعيينات لتعيين أبنائهم وأتباعهم وأتباع الوزراء عن طريق إلغاء الإعلانات، وغالبية القوانين التي أقرت في المجلس السابق كانت قوانين مجلس 2020.. والحد الأدنى للمتقاعدين اقتراحي أنا والفوضى التي فعلوها في مجلس 2020 أجلت عددا من القوانين». وبين أن «الكويت من أغلى الدول معيشة في الخليج والمفترض زيادة المعاشات وباقي شرائح المتقاعدين والباب الخامس وزيادة مساعدات الشؤون وربات البيوت، وإذا وفقت في الوصول إلى المجلس المقبل فسيكون من أول طلباتنا أن يتم التصويت على قوانين تحسين معيشة المواطن والقرض الحسن لصالح المواطنين».
وذكر أن حل مشكلة الطرق سهل جدا يكمن في وجود قرار واضح من خلال الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في الطرق. وبشأن الوضع الصحي، قال «كل دول الخليج تطورت من حيث الوضع الصحي ما عدا الكويت وقدمنا مقترحات بإنشاء مدينة طبية متكاملة لكن لا تجاوب من الحكومة».
وأكد «إذا وفقنا في الوصول إلى البرلمان فسنسعى لتحويل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء إلى مدن طبية فيها جميع التخصصات بحيث يعالج المواطن بالداخل بدلا من الخارج، ودور المجلس المقبل أن تكون البنية التحتية في كل المدن الإسكانية جاهزة قبل قطع بدل الإيجار عنهم، بل يستمر حتى تكتمل الخدمات»، وإلى تفاصيل اللقاء:
كيف ترى أجواء الانتخابات من خلال زياراتك للدواوين؟
٭ تزامن الانتخابات مع شهر رمضان وإجراؤها في العشر الأواخر وأيضا زحمة الشوارع جعل الوقت ضيقا، فأعتذر من أصحاب الدواوين ممن لم نتمكن من زيارتهم لضيق الوقت.
البعض يرى أنها إيجابية في رمضان والكل متواجد والوقت من 12 ظهرا إلى 12 مساء وقت مناسب وهذا يشجع على نسبة المشاركة ما رأيك؟
٭ «الانتخابات أجريت في عام 2013 في شهر رمضان وكانت في شهر 7 من الثامنة صباحا للثامنة مساء أهلكت الكل وكانت صعبة وبعد ان نجحنا في الوصول إلى المجلس قدمت أول تعديل على قانون الانتخاب ان تكون من 12 ظهرا إلى 12 مساء ونحن الآن استفدنا من هذا التعديل، لكن في الأيام العادية تكون النسبة أكبر.
هل شعرت أن هناك بعض الناس لديها تذمر وملل من مسألة الحل والبطلان؟
٭ «التذمر موجود من الحل او تناقض المواقف في مصالح المواطنين، النواب في السابق كانوا يفتحون دواوينهم يستقبلون المواطنين ويعملون على إنهاء مشاكلهم لكن في برلمان 2023 النواب بالإجماع أغلقوا أبوابهم ولا يجيبون على هواتفهم، فأصبح المواطن «متوهق» لا يجد نائبا وإذا وجده يقول له «ما أقدر».
هل تتوقع نسبة تغيير كبيرة في المجلس، المحللون يقولون من 20 إلى 30%؟
٭ «نعم، ستكون هناك نسبة تغيير كبيرة أكثر من هذه النسبة ومن يذهب للدواوين يرى هذا الأمر، في السابق عندما كانت هناك انتخابات كنت تجد ندوات، الآن لا توجد ندوات حتى في تسجيل الانتخابات المرشح يقوم بالتسجيل ولا يصرح لأنه لم يقدم شيئا للمواطن، بل وصوتوا ضد المواطن».
أين صوتوا ضد المواطن؟
٭ صوتوا على تأجيل قوانين زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن، وهذا يعتبر تصويتا ضد المواطن.
تحدثت عن مسألة تغيير المواقف والمجلس الأخير الذي تواجدت فيه كان هناك صعود للمنصة والتأزيم والاحتجاجات ما رأيك في مسألة تغير المواقف في المجلس السابق؟
٭ طبعا، تغيير المواقف أسميها تغيير المناصب، انت في السابق كنت خارج المجلس وفي 2020 حينما كان مرزوق الغانم رئيس المجلس يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وهذا وضع طبيعي منذ الستينيات، الكل يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة، ولم يكن هناك خلاف لكن في مجلس 2020 اختلقت الأزمات بسبب رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وكان هناك اعتراض غير طبيعي وصراخ وميكروفونات ومطالب بأن تستمر الجلسة، هذه الأزمة التي حدثت أخرت العديد من القوانين المهمة، وهم خلقوا جوا عاما انه لو حصلوا على الرئاسة فستستمر الجلسات بدون الحكومة، وبالتالي لم نضطر إلى حل المجلس، وحين تسلموا الرئاسة، الرئيس ونائب الرئيس رفعوا الجلسة لعدم حضور الحكومة والجميع على وضع صامت «سايلنت» لم يعترضوا ولم يحتجوا.
قالوا.. اعترضنا؟
٭ غير صحيح، لم يعترضوا، فالرئيس ونائب الرئيس متفاهمان عليها، فأين الميكروفونات!، بل ذهبوا لأبعد من ذلك، فالحكومة كانت بالتلفون تخبرهم بعدم حضورها.
لكن هذا إجراء عادي من الحكومة ان تبلغ رئيس المجلس؟
٭ لما كانت موجودة الحكومة لم تحضر وبعدها تمادت وأصبح الموضوع بالتلفون يعني «ما ردين عليهم» انظر إلى التناقض شوف المناصب ماذا تفعل، المناصب تفعل كل شيء انظر إلى التناقض بين 2020 و2023 و2022 .
يقولون اعتراضنا ليس فقط على حضور الجلسات، بل على أمور كثيرة؟
٭ لا، كان موقفهم واضحا وهذا التناقض يقيمه الشعب الكويتي في صناديق الاقتراع، في الاول أعطوا للشعب صورة انهم معارضة وان الحكومة لابد أن تحضر والجلسة تستمر الآن كله تبخر، الكلام الآن موجه للناخبين هم من يقيمون الوضع في موضوع تناقضهم.
ما رأيك في مسألة عقد الجلسات بدون حضور الحكومة وكيف ترى الحل؟
٭ هذا الإجراء لابد أن يكون له تعديل، وهناك تعديل باللائحة الداخلية يلزم حضور الحكومة، انت وضعك منذ الستينيات طبيعي لماذا اعترضت لما كان الرئيس شخصا وعندما تسلم الرئاسة شخصا آخر لم تعترض الاعتراض كان من أجل الأسماء.
ما تفسيرك هل لأن عندهم شيئا شخصيا مع مرزوق الغانم؟
٭ مئة بالمئة الخلاف شخصي ولا يجوز أن تعطل مصالح البلد، انت عطلت القوانين لكن انت أمام الشعب الكويتي اصبحت متناقضا، أصبحت انت رئيسا ونائب رئيس يفترض الاستمرار، ولكان الشعب اصبح معهم وقال هؤلاء صادقون إنما الآن لا.
كيف تقيم مجلس2023 والعلاقة بين السلطتين؟
٭ أصبحوا 48 يسمى بالمعارضة أصبحوا مع الحكومة يفترض انه طالما تعاونتم معها يفترض جميع القوانين التي في مصلحة المواطن يتم إقرارها لكن لم نر ذلك، بل أجلوها إذن أين التعاون؟!
هناك 13 قانونا أقر في المجلس الماضي، ألم يكن هذا تعاونا؟
٭ أتحدث عن القوانين التي في صالح المواطن، القرض الحسن، غلاء المعيشة، تم التأجيل بدون أسباب مع أن اللجنة المالية أقرته فلا يوجد سبب للتأجيل، الرأي في مجلس 2023 صاحب السمو أعطى رأيه في خطابه في جلسة القسم عندما قال «عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الاضرار بمصالح البلاد والعباد» وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب والتي لا تتفق مع ابسط معايير العدالة والإنصاف» رأي كان واضحا، فهم عملوا لصالحهم فقط لصالح النواب والوزراء، وخطاب سمو الأمير واضح وقام بإيقاف التعيينات التي تمت والتعيين التي أصبح للنواب والمقربون لهم وعيالهم، كلمة صاحب السمو كانت واضحة، فطرح الثقة بالاثنين.
تقول وظفوا عيالهم، هل هذا حدث فعلا؟
٭ هذا حدث بالضبط هناك بعض التعيينات وفق إعلان تم إلغاؤه وتوظيف أتباعهم، في البترول عينوا أتباعهم وما يخص النواب والوزراء، فأين ما يخص الشعب، الرأي رأي صاحب السمو ورأي صاحب السمو يمثلني.
هل تعتقد ان المجلس لم يكن على مستوى طموح المواطن؟
٭ لم يكن على مستوى تطلعات المواطن الذي يهمه مصلحته.
لكن تم إقرار قوانين المدن الاسكانية وربات البيوت والحد الأدنى وإلغاء الوكيل المحلي وغرفة التجارة؟
٭ هذه القوانين موجودة بمجلس 2020 والحد الأدنى للمتقاعدين اقتراحي، والتقرير كان جاهزا، الفوضى التي اختلقوها أجلت القوانين، والقوانين كانت في مجلس 2020.
في موضوع القرض الحسن تم تأجيله في حكومة الشيخ أحمد النواف وفي حكومة الشيخ محمد الصباح كلمنا عن هذا الموضوع؟
٭ هناك دراسة للمجلس الأعلى للتخطيط، تقول إن الكويت من أغلى الدول معيشة في الخليج، والمفترض زيادة معاشات الموظفين وباقي شرائح المتقاعدين والباب الخامس والأنصبة وزيادة مساعدات الشؤون وربات البيوت، والتقرير كان جاهزا وطرح للتصويت، وأجل بدون أسباب، إذن يأخذ رأي المواطنين، والنواب أجلوا بدون أسباب!
لكن الحكومة قالت نريد مزيدا من الدراسة؟
٭ الحكومة كانت حاضرة في اللجنة وموافقة لماذا لم تعدل في اللجنة، فقد كانت هناك مماطلة من الحكومة بموافقة النواب، بالتالي على أي أساس، وبحضور الحكومة وموافقتها لماذا لم تصوت والتأجيل تم وهذا إضرار بمصالح المواطنين.
هل أنت متفائل بزيادة بدل غلاء المعيشة في المجلس المقبل؟
٭ إذا وفقت في الوصول إلى المجلس المقبل فسيكون من أول طلباتنا أن يتم التصويت على هذه القوانين لصالح المواطنين.
لماذا لا يتم إصلاح الشوارع أين المشكلة وأين الحلول؟
٭ حل الطرق سهل جدا من خلال أن يكون هناك قرار واضح بما أن الشركات تمت تجربتها وفشلت، وتم استبعادها بعد لجنة تحقيق وعادت مرة أخرى، فلماذا لا تتم الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في الطرق، فيفترض على الحكومة أن تستعين بشركات عالمية وأعتقد في أشهر تنتهي الأزمة، انظر إلى دول الخليج رغم المساحات الكبيرة جدا الطرق اروع ما يكون، يفترض ان تستعين بشركات عملت في دول الخليج مثل السعودية وقطر.
باعتقادك ماذا يمنع الحكومة، لماذا تقوم بأي إجراء، الناس لا تشعر بشيء بشأن الطرق أين المشكلة؟
٭ المشكلة نقص قرار نحتاج إلى قرار، قم بإصدار قرار واستعن بشركات عالمية وسوف تحل هذه المشكلة خلال أشهر.
ما رأيك في الوضع الصحي ومشاكل الصحة؟
٭ بالنسبة للوضع الصحي للأسف، كل دول الخليج تطورت ما عدا الكويت، وقدمنا مقترحات بإنشاء مدينة طبية لكن لا تجاوب من الحكومة، والوضع الصحي في ترد والدستور كفل الرعاية الصحية، فتجد اللجنة العليا ترفض علاجا للمواطنين بالخارج من السرطان ويضطر لأن يحصل على قرض ويسافر، ولكن السؤال أين يذهب المواطن للعلاج؟ لذلك لابد على الدولة أن تكون ملزمة بالعلاج بالخارج، هناك أمراض مثل الغرغرينا ولا يوجد مركز خاص لعلاجها، والأكثرية ممن يعالجون على حسابهم يتفاجأون بوقف العلاج وهم خارج الكويت، أناس عندهم عمليات لماذا لا يكمل مشوارهم، وفي المقابل هناك طائرة واحدة للإخلاء للطبي، فمن المفروض وجود اكثر من طائرة، ويفترض إنشاء مدن طبية ولديك مستشفيات كبيرة مثل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء يمكن تحويلها لمدن طبية تضم كل التخصصات، كما نعاني من نقص الأدوية بدون أسباب، فلا يوجد ترتيب او محاسبة، ووزارة الصحة بدأت التعامل مع دول تعاني رداءة في الأدوية ولم تعد جودتها مثل السابق، الآن هذا دور مجلس الأمة كيف تقبل بأدوية بأن نحصل على أردأ الأدوية في العالم، المفروض تمنحني أفضل الأدوية مثلما كانت في السابق، إذا وفقنا في الوصول إلى البرلمان فسنسعى لتحويل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء إلى مدن طبية فيها جميع التخصصات بحيث يعالج المواطن بالداخل بدلا من الخارج وكل دول الخليج فيها مدن ومستشفيات، فلماذا يمنع في الكويت؟!
ما رأيك في القضية الإسكانية بعد إقرار قوانين تتعلق بهذا الشأن؟
٭ أقيمت مدن مثل المطلاع بها أكثر من 28 ألف وحدة سكنية، صحيح أنشئت المدن لكنها غير جاهزة للسكن لغياب البنية التحتية والخدمات، وانت قطعت عنهم بدل الايجار كيف يسكن، هذا دور المجلس المقبل ان تكون البنية التحتية في كل المدن الإسكانية جاهزة قبل ما نقطع عنهم بدل الإيجار يستمر حتى تكتمل الخدمات، والمرأة الكويتية أيضا لم تأخذ حقها في الرعاية السكنية يعطونها قرضا سبعين ألفا، ولكن ماذا تفعل بها، المفروض يعطونها خيارا إما شقة او بيتا حكوميا، لأن الرعاية السكنية لابد ان تشمل المرأة هنا تستطيع ان تعيش لابد ان نؤمن لها سكنا حالها حال الرجل.
كذلك في قضايا المرأة خاصة الكويتيات ممن حصلن على شقق وبيوت في السابق إلى الآن لم يتملكوا، المفروض يصدر قرار بتميلكهم وهناك حالات من قبل الغزو، إضافة إلى ذلك حل موضوع من باع بيته ورد القرض لكن لم يشتر، وتوفير بيت لمن باع بيته ومنحه حق البدل وسأتبنى تعديل القانون يسمح له بإصدار وثيقة والبدل في مناطق أخرى، الملف الإسكاني موضوع شائك ويحتاج لاهتمام من الحكومة والمجلس.
مخرجات التعليم وانعكاسها على مسألة التوظيف حدثنا في هذه الجزئية؟
٭ للأسف الشديد، لا يوجد ربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، والخريجون سنويا 34 ألفا، وخريج البترول يتفاجأ بالتعيين بالأوقاف، يفترض الحكومة قبل ما يدرس الطالب هذا التخصص المطلوب تأمين وظيفة في مجال تخصصه ونحن بلد نفطي، فيجب دراسة احتياجات سوق العمل، والدولة ملزمة بتعيين الخريج حسب التخصص، مهندس بترول يعين بالبترول، هذا دورنا في مجلس الأمة أن نلزم به الحكومة.
كيف ترى نهج المجلس القادم وهل تعتقد أنه سيكون معارضا أو مواليا؟
٭ لا توجد معارضة حقيقية، لدينا معارضة مصالح ومناصب، والدليل واضح المجلس القادم يأتي بعد حل وخطاب واضح في جلسة القسم بعد طرح ثقة في المجلس والحكومة وطلب واضح بتصحيح المسار واختيار نواب الأمة، فالوضع سوف يختلف بالتغيير فيمن سيمثل الأمة في جميع الدوائر، المعارضة شكلية، الآن موضوع المعارضة والموالاة سوف يظهر في المخرجات القادمة وسترى أن كلامي صحيح ان الكل مولاة.
كلمة أخيرة لأبناء الدائرة الثالثة وأبناء الوطن بشكل عام؟
٭ الانتخابات تجري في شهر رمضان والعشر الأواخر من 12 صباحا لـ 12 مساء نريد مشاركة من الجميع، الكل يشارك وحضورهم مهم ويساهم في تصحيح المسار، كذلك أرجو من المشرفين على العملية الانتخابية إتاحة الفرصة للمندوبين للاضطلاع على أوراق الاقتراع، ما حدث في انتخابات سابقة ان بعض القضاة يقومون بالفرز بمفردهم وهذا مخالف للقانون، فلابد في عملية الفرز من وجود القاضي وممثل وزارة الداخلية وممثل أحد المرشحين، لكن حدث في كثير من اللجان أن القاضي يفرز بمفرده وفي انتخابات 2022 قاموا بطرد كل المندوبين وهذا مخالف لكن الآن نطالب بأن المندوبين يتواجدون، أيضا الأسماء المتشابهة يتم ذكر الاسم الاول والثاني او الاخير يعني مثلا ما تقول سعدون والسعدون تقول أحمد السعدون وسعدون حماد او سعدون حماد واحمد عبدالعزيز وحدثت معنا في مجلس 2022 لذلك الآن الأسماء المتشابهة لابد من وضع الاسم الثنائي حتى لا يحدث خطأ، لابد أيضا الفرز يكون للجميع لماذا منعت وسائل الاعلام من التصويت والفرز لابد ان يكون بشكل علني، الكل ينتظر انتخابات نزيهة تعطي مجالا للجميع، والفرز يكون واضحا للجميع، الكل يتابع الفرز، وحينما تكون هناك انتخابات نزيهة فستكون النتائج سليمة.
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