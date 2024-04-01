سعدون حماد غالبية قوانين المجلس السابق كانت لمجلس 2020 والحد الأدنى للمتقاعدين اقتراحي



نسبة التغيير في المجلس المقبل ستكون كبيرة وليس كما يقولون إنها

لن تتعدى 20 أو 30%

الكويت من أغلى الدول معيشة في الخليج والمفترض زيادة المعاشات وباقي شرائح المتقاعدين والباب الخامـس وزيادة مساعدات «الشؤون» وربات البيوت

إذا وفّقنا في الوصول إلى البرلمان فسنسعى لتحويل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء إلى مدن طبية فيها جميع التخصصات بحيث يعالج المواطن بالداخل بدلاً من الخارج

مجلس 2023 لم يكن على مستوى الطموح واستغلوا مسألة التعيينات لتعيين أبنائهم وأتباعهم وأتباع الوزراء عن طريق إلغاء الإعلانات

إذا وفّقت في الوصول إلى المجلس المقبل فسيكون من أول طلباتنا أن يتم التصويت على قوانين تحسين معيشة المواطن والقرض الحسن لصالح المواطنين

حلّ مشكلة الطرق سهل جداً يكمن في وجود قرار واضح من خلال الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في الطرق

كل دول الخليج تطورت من حيث الوضع الصحي ما عدا الكويت وقدمنا مقترحات بإنشاء مدينة طبية متكاملة لكن لا تجاوب من الحكومة

المرأة الكويتية لم تأخذ حقها في الرعاية السكنية فيعطونها قرضاً بسبعين ألفاً ماذا تفعل بها.. إما يعطونها شقة أو بيتاً حكومياً دور المجلس المقبل أن تكون البنية التحتية في كل المدن الإسكانية جاهزة قبل قطع بدل الإيجار عنهم بل يستمر حتى تكتمل الخدمات



أعده للنشر: سلطان العبدان

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد أن نسبة التغيير في المجلس المقبل ستكون كبيرة، وليس كما يقولون إنها لن تتعدى 20 أو 30%، مضيفا «النواب في السابق كانوا يفتحون دواوينهم يستقبلون المواطنين ويعملون على إنهاء مشاكلهم لكن في برلمان 2023 النواب بالإجماع أغلقوا أبوابهم ولا يجيبون على هواتفهم».

وأضاف حماد في لقاء إعلامي إن «مجلس 2023 لم يكن على مستوى الطموح واستغلوا مسألة التعيينات لتعيين أبنائهم وأتباعهم وأتباع الوزراء عن طريق إلغاء الإعلانات، وغالبية القوانين التي أقرت في المجلس السابق كانت قوانين مجلس 2020.. والحد الأدنى للمتقاعدين اقتراحي أنا والفوضى التي فعلوها في مجلس 2020 أجلت عددا من القوانين». وبين أن «الكويت من أغلى الدول معيشة في الخليج والمفترض زيادة المعاشات وباقي شرائح المتقاعدين والباب الخامس وزيادة مساعدات الشؤون وربات البيوت، وإذا وفقت في الوصول إلى المجلس المقبل فسيكون من أول طلباتنا أن يتم التصويت على قوانين تحسين معيشة المواطن والقرض الحسن لصالح المواطنين».

وذكر أن حل مشكلة الطرق سهل جدا يكمن في وجود قرار واضح من خلال الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في الطرق. وبشأن الوضع الصحي، قال «كل دول الخليج تطورت من حيث الوضع الصحي ما عدا الكويت وقدمنا مقترحات بإنشاء مدينة طبية متكاملة لكن لا تجاوب من الحكومة».

وأكد «إذا وفقنا في الوصول إلى البرلمان فسنسعى لتحويل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء إلى مدن طبية فيها جميع التخصصات بحيث يعالج المواطن بالداخل بدلا من الخارج، ودور المجلس المقبل أن تكون البنية التحتية في كل المدن الإسكانية جاهزة قبل قطع بدل الإيجار عنهم، بل يستمر حتى تكتمل الخدمات»، وإلى تفاصيل اللقاء:



كيف ترى أجواء الانتخابات من خلال زياراتك للدواوين؟

٭ تزامن الانتخابات مع شهر رمضان وإجراؤها في العشر الأواخر وأيضا زحمة الشوارع جعل الوقت ضيقا، فأعتذر من أصحاب الدواوين ممن لم نتمكن من زيارتهم لضيق الوقت.

البعض يرى أنها إيجابية في رمضان والكل متواجد والوقت من 12 ظهرا إلى 12 مساء وقت مناسب وهذا يشجع على نسبة المشاركة ما رأيك؟

٭ «الانتخابات أجريت في عام 2013 في شهر رمضان وكانت في شهر 7 من الثامنة صباحا للثامنة مساء أهلكت الكل وكانت صعبة وبعد ان نجحنا في الوصول إلى المجلس قدمت أول تعديل على قانون الانتخاب ان تكون من 12 ظهرا إلى 12 مساء ونحن الآن استفدنا من هذا التعديل، لكن في الأيام العادية تكون النسبة أكبر.

هل شعرت أن هناك بعض الناس لديها تذمر وملل من مسألة الحل والبطلان؟

٭ «التذمر موجود من الحل او تناقض المواقف في مصالح المواطنين، النواب في السابق كانوا يفتحون دواوينهم يستقبلون المواطنين ويعملون على إنهاء مشاكلهم لكن في برلمان 2023 النواب بالإجماع أغلقوا أبوابهم ولا يجيبون على هواتفهم، فأصبح المواطن «متوهق» لا يجد نائبا وإذا وجده يقول له «ما أقدر».

هل تتوقع نسبة تغيير كبيرة في المجلس، المحللون يقولون من 20 إلى 30%؟

٭ «نعم، ستكون هناك نسبة تغيير كبيرة أكثر من هذه النسبة ومن يذهب للدواوين يرى هذا الأمر، في السابق عندما كانت هناك انتخابات كنت تجد ندوات، الآن لا توجد ندوات حتى في تسجيل الانتخابات المرشح يقوم بالتسجيل ولا يصرح لأنه لم يقدم شيئا للمواطن، بل وصوتوا ضد المواطن».

أين صوتوا ضد المواطن؟

٭ صوتوا على تأجيل قوانين زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن، وهذا يعتبر تصويتا ضد المواطن.

تحدثت عن مسألة تغيير المواقف والمجلس الأخير الذي تواجدت فيه كان هناك صعود للمنصة والتأزيم والاحتجاجات ما رأيك في مسألة تغير المواقف في المجلس السابق؟

٭ طبعا، تغيير المواقف أسميها تغيير المناصب، انت في السابق كنت خارج المجلس وفي 2020 حينما كان مرزوق الغانم رئيس المجلس يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وهذا وضع طبيعي منذ الستينيات، الكل يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة، ولم يكن هناك خلاف لكن في مجلس 2020 اختلقت الأزمات بسبب رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وكان هناك اعتراض غير طبيعي وصراخ وميكروفونات ومطالب بأن تستمر الجلسة، هذه الأزمة التي حدثت أخرت العديد من القوانين المهمة، وهم خلقوا جوا عاما انه لو حصلوا على الرئاسة فستستمر الجلسات بدون الحكومة، وبالتالي لم نضطر إلى حل المجلس، وحين تسلموا الرئاسة، الرئيس ونائب الرئيس رفعوا الجلسة لعدم حضور الحكومة والجميع على وضع صامت «سايلنت» لم يعترضوا ولم يحتجوا.

قالوا.. اعترضنا؟

٭ غير صحيح، لم يعترضوا، فالرئيس ونائب الرئيس متفاهمان عليها، فأين الميكروفونات!، بل ذهبوا لأبعد من ذلك، فالحكومة كانت بالتلفون تخبرهم بعدم حضورها.

لكن هذا إجراء عادي من الحكومة ان تبلغ رئيس المجلس؟

٭ لما كانت موجودة الحكومة لم تحضر وبعدها تمادت وأصبح الموضوع بالتلفون يعني «ما ردين عليهم» انظر إلى التناقض شوف المناصب ماذا تفعل، المناصب تفعل كل شيء انظر إلى التناقض بين 2020 و2023 و2022 .

يقولون اعتراضنا ليس فقط على حضور الجلسات، بل على أمور كثيرة؟

٭ لا، كان موقفهم واضحا وهذا التناقض يقيمه الشعب الكويتي في صناديق الاقتراع، في الاول أعطوا للشعب صورة انهم معارضة وان الحكومة لابد أن تحضر والجلسة تستمر الآن كله تبخر، الكلام الآن موجه للناخبين هم من يقيمون الوضع في موضوع تناقضهم.

ما رأيك في مسألة عقد الجلسات بدون حضور الحكومة وكيف ترى الحل؟

٭ هذا الإجراء لابد أن يكون له تعديل، وهناك تعديل باللائحة الداخلية يلزم حضور الحكومة، انت وضعك منذ الستينيات طبيعي لماذا اعترضت لما كان الرئيس شخصا وعندما تسلم الرئاسة شخصا آخر لم تعترض الاعتراض كان من أجل الأسماء.

ما تفسيرك هل لأن عندهم شيئا شخصيا مع مرزوق الغانم؟

٭ مئة بالمئة الخلاف شخصي ولا يجوز أن تعطل مصالح البلد، انت عطلت القوانين لكن انت أمام الشعب الكويتي اصبحت متناقضا، أصبحت انت رئيسا ونائب رئيس يفترض الاستمرار، ولكان الشعب اصبح معهم وقال هؤلاء صادقون إنما الآن لا.

كيف تقيم مجلس2023 والعلاقة بين السلطتين؟

٭ أصبحوا 48 يسمى بالمعارضة أصبحوا مع الحكومة يفترض انه طالما تعاونتم معها يفترض جميع القوانين التي في مصلحة المواطن يتم إقرارها لكن لم نر ذلك، بل أجلوها إذن أين التعاون؟!

هناك 13 قانونا أقر في المجلس الماضي، ألم يكن هذا تعاونا؟

٭ أتحدث عن القوانين التي في صالح المواطن، القرض الحسن، غلاء المعيشة، تم التأجيل بدون أسباب مع أن اللجنة المالية أقرته فلا يوجد سبب للتأجيل، الرأي في مجلس 2023 صاحب السمو أعطى رأيه في خطابه في جلسة القسم عندما قال «عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الاضرار بمصالح البلاد والعباد» وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب والتي لا تتفق مع ابسط معايير العدالة والإنصاف» رأي كان واضحا، فهم عملوا لصالحهم فقط لصالح النواب والوزراء، وخطاب سمو الأمير واضح وقام بإيقاف التعيينات التي تمت والتعيين التي أصبح للنواب والمقربون لهم وعيالهم، كلمة صاحب السمو كانت واضحة، فطرح الثقة بالاثنين.

تقول وظفوا عيالهم، هل هذا حدث فعلا؟

٭ هذا حدث بالضبط هناك بعض التعيينات وفق إعلان تم إلغاؤه وتوظيف أتباعهم، في البترول عينوا أتباعهم وما يخص النواب والوزراء، فأين ما يخص الشعب، الرأي رأي صاحب السمو ورأي صاحب السمو يمثلني.

هل تعتقد ان المجلس لم يكن على مستوى طموح المواطن؟

٭ لم يكن على مستوى تطلعات المواطن الذي يهمه مصلحته.

لكن تم إقرار قوانين المدن الاسكانية وربات البيوت والحد الأدنى وإلغاء الوكيل المحلي وغرفة التجارة؟

٭ هذه القوانين موجودة بمجلس 2020 والحد الأدنى للمتقاعدين اقتراحي، والتقرير كان جاهزا، الفوضى التي اختلقوها أجلت القوانين، والقوانين كانت في مجلس 2020.

في موضوع القرض الحسن تم تأجيله في حكومة الشيخ أحمد النواف وفي حكومة الشيخ محمد الصباح كلمنا عن هذا الموضوع؟

٭ هناك دراسة للمجلس الأعلى للتخطيط، تقول إن الكويت من أغلى الدول معيشة في الخليج، والمفترض زيادة معاشات الموظفين وباقي شرائح المتقاعدين والباب الخامس والأنصبة وزيادة مساعدات الشؤون وربات البيوت، والتقرير كان جاهزا وطرح للتصويت، وأجل بدون أسباب، إذن يأخذ رأي المواطنين، والنواب أجلوا بدون أسباب!

لكن الحكومة قالت نريد مزيدا من الدراسة؟

٭ الحكومة كانت حاضرة في اللجنة وموافقة لماذا لم تعدل في اللجنة، فقد كانت هناك مماطلة من الحكومة بموافقة النواب، بالتالي على أي أساس، وبحضور الحكومة وموافقتها لماذا لم تصوت والتأجيل تم وهذا إضرار بمصالح المواطنين.

هل أنت متفائل بزيادة بدل غلاء المعيشة في المجلس المقبل؟

٭ إذا وفقت في الوصول إلى المجلس المقبل فسيكون من أول طلباتنا أن يتم التصويت على هذه القوانين لصالح المواطنين.

لماذا لا يتم إصلاح الشوارع أين المشكلة وأين الحلول؟

٭ حل الطرق سهل جدا من خلال أن يكون هناك قرار واضح بما أن الشركات تمت تجربتها وفشلت، وتم استبعادها بعد لجنة تحقيق وعادت مرة أخرى، فلماذا لا تتم الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في الطرق، فيفترض على الحكومة أن تستعين بشركات عالمية وأعتقد في أشهر تنتهي الأزمة، انظر إلى دول الخليج رغم المساحات الكبيرة جدا الطرق اروع ما يكون، يفترض ان تستعين بشركات عملت في دول الخليج مثل السعودية وقطر.

باعتقادك ماذا يمنع الحكومة، لماذا تقوم بأي إجراء، الناس لا تشعر بشيء بشأن الطرق أين المشكلة؟

٭ المشكلة نقص قرار نحتاج إلى قرار، قم بإصدار قرار واستعن بشركات عالمية وسوف تحل هذه المشكلة خلال أشهر.

ما رأيك في الوضع الصحي ومشاكل الصحة؟

٭ بالنسبة للوضع الصحي للأسف، كل دول الخليج تطورت ما عدا الكويت، وقدمنا مقترحات بإنشاء مدينة طبية لكن لا تجاوب من الحكومة، والوضع الصحي في ترد والدستور كفل الرعاية الصحية، فتجد اللجنة العليا ترفض علاجا للمواطنين بالخارج من السرطان ويضطر لأن يحصل على قرض ويسافر، ولكن السؤال أين يذهب المواطن للعلاج؟ لذلك لابد على الدولة أن تكون ملزمة بالعلاج بالخارج، هناك أمراض مثل الغرغرينا ولا يوجد مركز خاص لعلاجها، والأكثرية ممن يعالجون على حسابهم يتفاجأون بوقف العلاج وهم خارج الكويت، أناس عندهم عمليات لماذا لا يكمل مشوارهم، وفي المقابل هناك طائرة واحدة للإخلاء للطبي، فمن المفروض وجود اكثر من طائرة، ويفترض إنشاء مدن طبية ولديك مستشفيات كبيرة مثل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء يمكن تحويلها لمدن طبية تضم كل التخصصات، كما نعاني من نقص الأدوية بدون أسباب، فلا يوجد ترتيب او محاسبة، ووزارة الصحة بدأت التعامل مع دول تعاني رداءة في الأدوية ولم تعد جودتها مثل السابق، الآن هذا دور مجلس الأمة كيف تقبل بأدوية بأن نحصل على أردأ الأدوية في العالم، المفروض تمنحني أفضل الأدوية مثلما كانت في السابق، إذا وفقنا في الوصول إلى البرلمان فسنسعى لتحويل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء إلى مدن طبية فيها جميع التخصصات بحيث يعالج المواطن بالداخل بدلا من الخارج وكل دول الخليج فيها مدن ومستشفيات، فلماذا يمنع في الكويت؟!

ما رأيك في القضية الإسكانية بعد إقرار قوانين تتعلق بهذا الشأن؟

٭ أقيمت مدن مثل المطلاع بها أكثر من 28 ألف وحدة سكنية، صحيح أنشئت المدن لكنها غير جاهزة للسكن لغياب البنية التحتية والخدمات، وانت قطعت عنهم بدل الايجار كيف يسكن، هذا دور المجلس المقبل ان تكون البنية التحتية في كل المدن الإسكانية جاهزة قبل ما نقطع عنهم بدل الإيجار يستمر حتى تكتمل الخدمات، والمرأة الكويتية أيضا لم تأخذ حقها في الرعاية السكنية يعطونها قرضا سبعين ألفا، ولكن ماذا تفعل بها، المفروض يعطونها خيارا إما شقة او بيتا حكوميا، لأن الرعاية السكنية لابد ان تشمل المرأة هنا تستطيع ان تعيش لابد ان نؤمن لها سكنا حالها حال الرجل.

كذلك في قضايا المرأة خاصة الكويتيات ممن حصلن على شقق وبيوت في السابق إلى الآن لم يتملكوا، المفروض يصدر قرار بتميلكهم وهناك حالات من قبل الغزو، إضافة إلى ذلك حل موضوع من باع بيته ورد القرض لكن لم يشتر، وتوفير بيت لمن باع بيته ومنحه حق البدل وسأتبنى تعديل القانون يسمح له بإصدار وثيقة والبدل في مناطق أخرى، الملف الإسكاني موضوع شائك ويحتاج لاهتمام من الحكومة والمجلس.

مخرجات التعليم وانعكاسها على مسألة التوظيف حدثنا في هذه الجزئية؟

٭ للأسف الشديد، لا يوجد ربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، والخريجون سنويا 34 ألفا، وخريج البترول يتفاجأ بالتعيين بالأوقاف، يفترض الحكومة قبل ما يدرس الطالب هذا التخصص المطلوب تأمين وظيفة في مجال تخصصه ونحن بلد نفطي، فيجب دراسة احتياجات سوق العمل، والدولة ملزمة بتعيين الخريج حسب التخصص، مهندس بترول يعين بالبترول، هذا دورنا في مجلس الأمة أن نلزم به الحكومة.

كيف ترى نهج المجلس القادم وهل تعتقد أنه سيكون معارضا أو مواليا؟

٭ لا توجد معارضة حقيقية، لدينا معارضة مصالح ومناصب، والدليل واضح المجلس القادم يأتي بعد حل وخطاب واضح في جلسة القسم بعد طرح ثقة في المجلس والحكومة وطلب واضح بتصحيح المسار واختيار نواب الأمة، فالوضع سوف يختلف بالتغيير فيمن سيمثل الأمة في جميع الدوائر، المعارضة شكلية، الآن موضوع المعارضة والموالاة سوف يظهر في المخرجات القادمة وسترى أن كلامي صحيح ان الكل مولاة.

كلمة أخيرة لأبناء الدائرة الثالثة وأبناء الوطن بشكل عام؟

٭ الانتخابات تجري في شهر رمضان والعشر الأواخر من 12 صباحا لـ 12 مساء نريد مشاركة من الجميع، الكل يشارك وحضورهم مهم ويساهم في تصحيح المسار، كذلك أرجو من المشرفين على العملية الانتخابية إتاحة الفرصة للمندوبين للاضطلاع على أوراق الاقتراع، ما حدث في انتخابات سابقة ان بعض القضاة يقومون بالفرز بمفردهم وهذا مخالف للقانون، فلابد في عملية الفرز من وجود القاضي وممثل وزارة الداخلية وممثل أحد المرشحين، لكن حدث في كثير من اللجان أن القاضي يفرز بمفرده وفي انتخابات 2022 قاموا بطرد كل المندوبين وهذا مخالف لكن الآن نطالب بأن المندوبين يتواجدون، أيضا الأسماء المتشابهة يتم ذكر الاسم الاول والثاني او الاخير يعني مثلا ما تقول سعدون والسعدون تقول أحمد السعدون وسعدون حماد او سعدون حماد واحمد عبدالعزيز وحدثت معنا في مجلس 2022 لذلك الآن الأسماء المتشابهة لابد من وضع الاسم الثنائي حتى لا يحدث خطأ، لابد أيضا الفرز يكون للجميع لماذا منعت وسائل الاعلام من التصويت والفرز لابد ان يكون بشكل علني، الكل ينتظر انتخابات نزيهة تعطي مجالا للجميع، والفرز يكون واضحا للجميع، الكل يتابع الفرز، وحينما تكون هناك انتخابات نزيهة فستكون النتائج سليمة.



