Monday, 01 April 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حامد البذالي الناخبون سيعيدون النواب الشرفاء لأجل الكويت ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع

4/1/2024 3:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثانية حامد محري البذالي ندوة انتخابية لناخبي الدائرة في الطريق الفاصل بين الصليبخات والدوحة، وقال «تشرفت باستقبال ناخبي الدائرة ومبارك عليكم الشهر».
وأضاف البذالي «نتمنى أن نكون عند حسن اختيار الناخــــبين، والكويـــــت والمواطنون يستحقون الأفضل، وزرع الإحباط واليأس وعدم الثقة في المجلس والحكومة بتواتر الحل والإبطال وتفكيك الوزارات والأعمال فيها، بإذن الله الناخبون سيعـــــيدون النواب الشرفاء الذين يحافظون على الكويت وعلى المواطنين في القرارات الشعبية».

MENAFN01042024000130011022ID1108045488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث