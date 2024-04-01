حامد البذالي الناخبون سيعيدون النواب الشرفاء لأجل الكويت ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثانية حامد محري البذالي ندوة انتخابية لناخبي الدائرة في الطريق الفاصل بين الصليبخات والدوحة، وقال «تشرفت باستقبال ناخبي الدائرة ومبارك عليكم الشهر».
وأضاف البذالي «نتمنى أن نكون عند حسن اختيار الناخــــبين، والكويـــــت والمواطنون يستحقون الأفضل، وزرع الإحباط واليأس وعدم الثقة في المجلس والحكومة بتواتر الحل والإبطال وتفكيك الوزارات والأعمال فيها، بإذن الله الناخبون سيعـــــيدون النواب الشرفاء الذين يحافظون على الكويت وعلى المواطنين في القرارات الشعبية».
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