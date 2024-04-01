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فهيد المويزري يجب أن يكون اختيار الوزراء وفقا للتخصصات واستثمار أموال الصناديق السيادية داخليا

4/1/2024 3:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة فهيد المويزري ندوة انتخابية حضرها عدد كبير من أبناء الدائرة. وتقدم المويزري بالتهاني والتبريكات للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر.
وقال المويزري نتمنى أن يُعطى سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح الفرصة وحكومته ليعمل، ولكن يجب أن يكون اختيار الوزراء وفقا للتخصصات، فنحن نؤمن بالتخصصات.
وأضاف ان الصناديق السيادية لو استثمرت أموالها داخل الكويت ستعود بأرباح مضاعفة، وحتى لو كانت الربحية قليلة فإن الفائدة ستكون في تعمير البلد، حيث ستسهم في حل مشكلة السكن والصحة والتعليم والقضاء على البطالة.

MENAFN01042024000130011022ID1108045487

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