فهيد المويزري يجب أن يكون اختيار الوزراء وفقا للتخصصات واستثمار أموال الصناديق السيادية داخليا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة فهيد المويزري ندوة انتخابية حضرها عدد كبير من أبناء الدائرة. وتقدم المويزري بالتهاني والتبريكات للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر.
وقال المويزري نتمنى أن يُعطى سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح الفرصة وحكومته ليعمل، ولكن يجب أن يكون اختيار الوزراء وفقا للتخصصات، فنحن نؤمن بالتخصصات.
وأضاف ان الصناديق السيادية لو استثمرت أموالها داخل الكويت ستعود بأرباح مضاعفة، وحتى لو كانت الربحية قليلة فإن الفائدة ستكون في تعمير البلد، حيث ستسهم في حل مشكلة السكن والصحة والتعليم والقضاء على البطالة.
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