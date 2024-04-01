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عبد الصمد مصطفى لابد أن تتخلى الدولة عن إدارتها المباشرة للاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر

4/1/2024 3:08:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الأولى د.عبدالصمد مصطفى عبدالصمد حفل استقبال على شرف ناخبي وأبناء الدائرة الأولى، وبارك لهم ما تبقى من الشهر الفضيل.
وقال «قبل 20 سنة كان عدد موظفي القطاع الحكومي 200 ألف موظف فقط، وبند الرواتب في ميزانية الدولة ملياري دينار، وخلال 20 عاما زاد عدد الموظفين إلى الضعف ومع الزيادات المالية والكوادر زاد بند الرواتب إلى أن وصل إلى 15 مليار دينار». وبين «أن ذلك يضعنا أمام حقيقة مُرّة وهي أن نموذج خلق فرص العمل في الدولة غير مستدام وزيادة الضغط على الحكومة لكي توظف المزيد من المواطنين في القطاع الحكومي يعتبر حلا مؤقتا لمشكلة كبيرة لأن الدولة لن تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة لدى سوق العمل، فضلا عن أن خريجي الثانوية العامة زادت أعدادهم على 30 ألفا بالسنة».
وشدد على أهمية أن تكون على رأس أولويات مجلس الأمة القادم تغيير نموذج الدولة، فلابد أن تتخلى الدولة عن إدارتها المباشرة للاقتصاد ويصبح دورها مقتصرا على الرقابة والتنظيم ونعطي القطاع الخاص دورا أكبر لإدارة الخدمات ونعطي الشباب فرصة لإدارة الأعمال الحرة وجذب الاستثمار لخلق فرص عمل.

MENAFN01042024000130011022ID1108045486

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