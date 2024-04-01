علي الدقباسي سأعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أموال الناس وحرياتهم والطبقتين الوسطى والمحدودة



في الانتخابات الحالية أمتلك فرصة نجاح وهناك عمل متواصل ومن ينجح في الانتخابات ليس الأفضل بل هو من يحصل على عدد أصوات أكثر

أنا قادم لكي أعمل وأتمنى أن يتم منحي الفرصة لكي أخدم بلدي وأقوم بأعمالي بالأمانة والصدق

أتمنى أن تكون في المجلس المقبل عناصر تتمتع بالاتزان السياسي والمرونة السياسية والثبات على المواقف الدستورية والمكاسب الشعبية

لابد من الالتزام بجدول أعمال الجلسات والتفاهم مع الحكومة كطرف موجود لديه 16 صوتاً ولا داعي لإدخال خلافات خارجية داخل القاعة

لابد للناس أن تستعيد الثقة في المجلس فنحن لا نملك غيره ولا نختــار الحكومــة ولا الوزراء لكن يمكن أن نختار النواب

في مجلس 2009 قدمت استجواباً لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة عليها لأنه كان هناك انفلات

الوحدة الوطنية سور الكويت والحصن والمدرسة التي نتعلم منها فيجب أن نحافظ عليها.. نختلف لا بأس لكن لا نشكك ولا نلغي بعضنا البعض

بعض وسائل التواصل قد تكون من أعداء الكويت ويمولون لخلق فتنة لكن ثقتي في الله ثم في الشعب الكويتي أنه واعٍ ويميز

تراجعنا في الأدب والثقافة والفنون والبنية التحتية والرياضة والإدارة الحكومية وأنفقنا مئات الملايين على الحكومة الإلكترونية لكن ما زلنا متعثرين خلق المناخ والبيئة المناسبة للعمل وإيجاد جسور للثقة ووقف حالة التراشق والصراع والاصطفاف التي حدثت بالسنوات الماضية من أهم أولوياتي





أعده للنشر: فرحان الشمري

طالب النائب السابق مرشح الدائرة الثانية علي الدقباسي بأن يكون للنواب طرح وطني متزن لإنهاء حالة الصراع والمشاكل الموجودة في البلد، مبينا أن نظام الصوت الواحد جعل كثيرا من النواب لا يرى أنه يمثل الأمة بأثرها.

وأضاف الدقباسي في لقاء إعلامي «الانتخابات الحالية أمتلك فرصة نجاح وهناك عمل متواصل ومن ينجح في الانتخابات ليس الأفضل بل هو من يحصل على عدد أصوات أكثر، وأنا قادم لكي أعمل وأتمنى أن يتم منحي الفرصة لكي أخدم بلدي واقوم بأعمالي بالأمانة والصدق».

وقال «أنا قادم من أجل العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أموال الناس وحرياتهم ومصالحهم وحماية الطبقة الوسطى والمحدودة، متمنيا أن تكون في المجلس المقبل عناصر تتمتع بالاتزان السياسي والمرونة السياسية والثبات على المواقف الدستورية والمكاسب الشعبية، فلابد من الالتزام بجدول أعمال الجلسات والتفاهم مع الحكومة كطرف موجود لديه 16 صوتا ولا داعي لإدخال خلافات خارجية داخل القاعة».

وذكر «لابد للناس ان تستعيد الثقة في المجلس فنحن لا نملك غيره ولا نختار الحكومة ولا الوزراء، لكن يمكن ان نختار النواب، ففي مجلس 2009 قدمت استجوابا لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة عليها لأنه كان هناك انفلات، مؤكدا الوحدة الوطنية سور الكويت والحصن والمدرسة التي نتعلم منها فيجب أن نحافظ عليها.. نختلف لا بأس لكن لا نشكك ولا نلغي بعضنا البعض».. وإلى تفاصيل اللقاء:

لماذا اتخذت قرار خوض الانتخابات الآن ولم تترشح في الانتخابات السابقة 2023؟

٭ هو تقييم حتى لا يكون تلاعبا بالألفاظ إذا كانت هناك فرصة نجاح فيمكنني التحرك وإذا لم توجد أفضّل الابتعاد والانتخابات هي تداول للسلطة، واعتقد ان هذه السنة امتلك فرصة وهناك تطمينات وعمل متواصل ومن ينجح في الانتخابات ليس الأفضل، بل هو من يحصل على اعداد اصوات أكثر، وبناء عليه ولأسباب وحسابات كثيرة لم أكن لأنجح في 2023، والآن وفقا لكل استطلاعات الرأي انا من المنافسين، وأقول للجميع انا قادم لكي اعمل، وأتمنى ان يتم منحي الفرصة لكي اخدم بلدي واقوم بأعمالي بالامانة والصدق.

حينما خضت الانتخابات في الدائرة الثانية 2022 حصلت على رقم جيد ومشجع لماذا قررت الاستمرار في الدائرة الثانية ولم تعد لقواعدك في الدائرة الرابعة؟

٭ هذه القضية متداولة فمن يعمل بالحقل السياسي يتوقع هجمات، وهناك نواب في الدائرة الرابعة يسكنون وصوتهم بالدائرة الثانية، القضية فرصة نجاح واعتقد ان لدي فرصة في الدائرة الثانية، وبناء عليه تحركت واحاول كسب ثقة الكويتيين في الدائرة الثانية، وانا قادم من أجل العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أموال الناس وحرياتهم ومصالحهم وحماية الطبقة الوسطى والمحدودة وإنهاء حالة الجدل الموجودة في مجلس الأمة، فأعتقد ان ما يحصل أمر غير طبيعي، هناك جدل مستمر حول «الدجاجة قبل ام البيضة» والحكومة تأتي او لا تأتي، النقطة هنا ماذا حصلت عليه انت كمواطن في مجلس الأمة، وهناك حكومات مدتها ثلاثة أشهر ومجالس مدتها ستة اشهر «ما تحبني» لكن اتعاون معك هناك فهي ضرورة هناك رجال دولة ومصلحة عامة، فالمجلس في الآونة الاخيرة غاب عنه الوعي، نحن نجيد نقد الحكومة ونتكسب احيانا في هذا الامر، لكن لا ننتقد تجربتنا في العمل البرلماني، وهناك اخطاء من الجميع، وأيضا هناك فرق بين النقد وتصحيح المسار، نحن وصلنا لمرحلة من الجدال اضاعت مصالح الناس، فأين ذهبت علاوة غلاء المعيشة، ثلاث سنوات يتم الحديث عن البديل الاستراتيجي وفرص العمل، والسوق أصبح فيه تضخم ورب الاسرة يعاني، والمجلس يتناقش هل تعقد الجلسة بدون حضور الحكومة ام لا.

في المجلس المبطل انت اخذتها بنوع من التهكم وقلت قابلني بعد سنة وانت تتابع البرلمان؟

٭ ليس نوعا من التحدي لكن الجدل والنزاع والصراع توقع منه ان تعاد نفس النتائج، وأقول للناس جميعا بمن فيهم الحكومة والمجلس وكل الاطراف وحتى الناخب لابد من الخروج من هذه المرحلة، ولدينا خياران اما الرجوع لنفس الجدل وحينها سنحصل على نفس النتائج ولن تحل المشاكل، او الخيار الثاني ان نغلب انفسنا بأجندة وطنية نعمل عليها ونحقق بعضا مما نعد به الناس في حل مشاكلهم، اليوم الناس تعاني من الديون والايجارات وهناك ازمة السكن وفرص العمل، هناك معاناة حقيقية في الطرق، فلا يكفيني منك كنائب أو زير أن تحدثني عن وجود مشكلة فأنا اعلم بوجودها، المطلوب ما هو الحل لهذه المشكلة، واعتقد الحل بالعمل، وبدون العمل سوف نعود للجدل و«لا خير في قوم كثر جدلهم وقل عملهم»، اعتقد الكويت لديها في الايام المقبلة الفرصة، وانا شديد التفاؤل في ان المرحلة بعد عيد الفطر سيكون هناك مجلس جديد وحكومة جديدة برئيس جديد بمشهد جديد بمعرفة ان الكل يريد ان يحقق شيئا، لأن الناس وصلت لمرحلة كبيرة من الضجر، وهذا امر غير جيد ولابد من استعادة الثقة.

يقولون إن المجلس الماضي كان النواب يريدون اقرار بعض القوانين والحكومة كانت متعنتة؟

٭ لم يكن هناك استقرار وأخطر شيء في العمل السياسي ان يتم استخدام اوراق الناس المعيشية كأوراق تفاوض بين الحكومة والمجلس، وهذا امر خطير للغاية لا يمكن ان تستغل حاجة الناس في التفاوض بهذه القضايا، الشعب الكويتي مسؤول ان يعيد نفس المشهد او يغيره من خلال الاختيار، وأتمنى أن يكون في المجلس المقبل عناصر تتمتع بالاتزان السياسي والمرونة السياسية والثبات على المواقف الدستورية والمكاسب الشعبية، لكن لابد ان يكون هناك اتزان في المرحلة المقبلة، وأيضا هناك خصومة بين فريقين الجميع يعرفهما ولابد ان تهدأ.

كيف تهدأ؟

٭ تهدأ بأغلبية نيابية متزنة لا تسمح للمجلس بأن ينجرف في هذا الصراع، نحن نتكلم عن ثلاث سنوات من الجدل ما بين رحيل الرئيسين، لكن ماذا حدث من هذه الشعارات.. رحل الرئيسان ماذا حدث بالنهاية لسنا مع فريق ضد فريق، وبالآونة الاخيرة وصل الوضع إلى انقسام البلد بين فريقين حتى اعلاميين لإقناع الرأي العام، لا يوجد بيننا هذا العداء الذي وصل لهذه المرحلة، ثم وصلنا لمرحلة جديدة لابد ان نستوعب اننا في المرحلة المقبلة إذا أعدنا نفس الصراعات سوف نحصد نفس النتائج، فهل يقبل أحد بذلك وتتأخر مصالح المسلمين، لا أحد يقبل اذن ما هو المخرج؟ لا يوجد أحد كامل اذن لابد ان يكون هناك اتزان وضبط لقاعة عبدالله السالم، بحيث لا تنحرف بعيدا عن الأغراض المخصصة لها.

كيف تضبط قاعة عبدالله السالم؟

٭ تضبط بأشياء معينة اولها ان يكون فيها قبول للرأي الآخر حتى صياغة العبارات في التفاوض لم تكن لطيفة، نحن نعلم بالخلاف والخلاف مرحب به إذا كان يثري الحوار ويحقق المصلحة العامة لكن الاتهامات.. ماذا بعد؟

لابد من ضبط القاعة والالتزام بجدول الاعمال والتفاهم مع الحكومة كطرف موجود لديه 16 صوتا، ولا داعي لادخال خلافات خارجية داخل القاعة، لابد للناس ان تستعيد الثقة، فنحن لا نملك غير مجلس الأمة ولا نختار الحكومة ولا الوزراء، لكن يمكن ان نختار النواب واختيارهم بيد الناس والناس تعرف كل شيء.

كيف للمواطن أن يتقبل التغييرات في المواقف السياسية وانت في يوم من الايام كنت مستقلا وبعدها «حشد» وبعدها مستقلا؟

٭ وهذا دليل أني كنت أفكر بشكل صحيح، الناس في الكويت اكثر وعيا من النواب ومن المجلس، انا اتعامل مع الناس احيانا يكون عندهم تضليل اعلامي عبر وسائل التواصل وهذا مؤثر، وأكرر اذا تم اختيار نفس العناصر سنجد نفس النتائج، اذا لم تكن هناك عناصر تتمتع بالاتزان سوف نعود لنفس مشاكل الناس التي تعاني، فهناك من يصيح من الايجارات والبناء في المطلاع وعدم وجود فرصة عمل وعدم وجود زيادة وغيرها، فنحن بحاجة إلى حل المشكلة، الناس متورطة بالصوت الواحد الذي جعل كثيرا من النواب لا يرى انه يمثل الأمة بأثرها، حتى طرحه لا يكون طرحا وطنيا متزنا لابد من ان نقبل ببعضنا البعض ونحن على قدر المسؤولية لو الحكومة والمجلس والنواب حققوا نصف ما وعدوا به الناس لكان المشهد مختلفا.

المجلس أقر قوانين مثل المدن الاسكانية وغيرها ألا ترى انها تصب في صالح القضية الاسكانية وأن المجلس حقق شيئا؟

٭ يقول الله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) انا اتكلم عن اولوياتي واولها الاستقرار والقبول بالآخر والناس ترى أداء النواب هذا واجبك وتعاون مع كل الأطراف، أليس من ضمن الاولويات ان يكون هناك تحسين لأحوال الناس المعيشية التي نهبها الايجار والبناء والدين والأسعار المرتفعة.

هناك من يقول انه منذ إقرار قانون الأراضي الفضاء انخفضت الأسعار أليس هذا صحيحا؟

٭ أنا لست خبيرا اقتصاديا لكن بالنتيجة النهائية اقول كل عمل ايجابي محمود، لكن في الاولويات لابد ان نعيد البوصلة، اللجنة الاعلامية نصحتني بعدم إعادة الكلام لأن الناس تريد ان تسمع شيئا جديدا، لكني اؤكد ان هذا هو علي الدقباسي المهتم بإيجاد فرص عمل للشاب والشابات المعطلين، الكويتيون لا يجدون فرص عمل أليست هذه قضية اولوية، وانا فعلا مهتم بهذه المسألة.

النواب يسعون لمناخ وأرضية مشتركة انت قدمت قانون التقاعد المبكر كيف استطعت ان تتفاوض للحصول على القانون وماذا كان يمنع النواب من التفاوض على قانون زيادة غلاء المعيشة؟

٭ حصلت على ثقة 48 نائبا وصدر القانون وحين صدوره وهو قانون اختياري جاء حتى يمكن توفير فرص عمل وحتى يمكن توظيف شخص مكان من يخرج، لأن هناك من ينتظر سنوات، والبعض يعيب علي الاهتمام بهذه القضية وأنا من 2003 أحذر من هذا المشهد لابد ان تكون هناك آليات جديدة لتوفير فرص العمل ومنها هذا القانون، وبالتنسيق تمكنت من الحصول على سبعة اضعاف الراتب لكل الكويتيين، وبهذا خرج عدد من الراغبين للتقاعد بالاختيار وليس بالاجبار وهذا نتيجة تعاون، أدعو المجلس المقبل للتركيز على مثل هذه القضايا المتفق عليها والدفع بها وتكون أولوية حقيقية والحكومة تعرف انها مسؤولة عن هذا الملف، وانا لست من النواب اصحاب الطرح العنتري، انا مع الطرح العقلاني.

اليوم يثار أن هناك نوعا من النعرات في وسائل التواصل الاجتماعي ومطالب للدولة باتخاذ إجراءات وفي مجلس 2009 أنت قدمت استجوابا كان ذلك أحد محاوره؟

٭ ليس أحد محاوره كان استجوابا لحماية الوحدة الوطنية هذه المرحلة لم يكن هناك «تويتر»، كانت هناك فضائيات كثيرة وانا من الموافقين على التوسع في الاعلام لان هذا حق للناس وقدمته لأنه أصبح هناك انفلات.

اليوم تجد أن هناك انفلاتا يستوجب المساءلة ووقفة؟

٭ لا ارى هناك وعيا، وأنا هنا لا أقدم موعظة، فأنا من عامة الناس، لكن الرأس لنا هي الكويت، والوحدة الوطنية مقدمة على كل ما عداها.

هذا الاستجواب أسقط نوابا لم يقفوا معك؟

٭ الوحدة الوطنية سور الكويت والحصن والمدرسة التي نتعلم منها، فيجب ان نحافظ عليها، نختلف لا بأس لكن لا نشكك في بعضنا البعض، ولا نلغي بعضنا البعض، حتى لا نصل إلى مرحلة لا يمكن عندها ان نتفاهم بسبب من يضلل بحساب وهمي، الله يلطف بحال المسلمين، انظر لما حدث في اليمن وسوريا وليبيا وغيرها تمزقت ويضربون بعضهم بالدبابات، وأدعو الله ان يلطف بهم، كل هذا نتيجة إلغاء الآخر وعدم وجود صيغة للتفاهم فانهارت الدولة وسيطرت أطراف وصلت للسلاح، الكويت امانة في رقابنا ونحن نعيش ببيت واحد وعائلة واحدة، اليوم يأتي شخص يحاول «يتميلح» بالانتخابات على هذه الشريحة وأنا من يحميكم وهذا غير صحيح، ليس انت ولا الحكومة، بل الله ثم الدولة، الدولة عندما تكون قوية وقادرة على بسط ذراعها وتطبيق قانون الوحدة الوطنية وغيرها من القوانين، وغير مقبول ان يلغي أحد الآخر، هناك رأي ورأي آخر لكن لماذا التشكيك والعبث، وأحذر من أن بعض وسائل التواصل قد تكون من أعداء الكويت ويمولون لخلق فتنة في الكويت، لكن ثقتي في الله ثم في الشعب الكويتي انه شعب واع ويميز

نحن لسنا مجلس نواب او مجلس شعب، نحن مجلس امة يضم الحكومة والمجلس وفقا للدستور واللائحة الداخلية، نحن الآن غير قادرين على العمل!

ما هو الحل بشأن حضور الحكومة؟

٭ النواب المتزنون القادرون على تقديم الحجج يقولون للحكومة كفى وقتا وهدرا في المرحلة الماضية يكفي لأن الناس وصلت إلى مرحلة ترى مجلس الامة غير قادر على عقد جلسة، وانا اقول لابد من خلق جسور ثقة وتعاون في المرحلة المقبلة وإدراك حجم التحديات، اليوم الناس يتندرون في الدواوين، أكبر طموحنا أن نعدل شوارعنا، نحن تراجعنا في الادب والثقافة والفنون والبنية التحتية والرياضة والادارة الحكومية، انفقنا مئات الملايين على الحكومة الالكترونية لكن مازلنا متعثرين ماذا يمنع؟!

لا أبرئ حتى نفسي اقول يكفي استنزاف طاقات الكويت وامكانياتنا في الجدل، لقد آن الأوان ان نستعيد الثقة بانفسنا ونبدء بالعمل لو نحقق نصف اللي نعد فيه مستقبلنا بأيدينا ويمكننا ان نغير الواقع.

مجلس الامة الماضي برئاسة أحمد السعدون وكان نائبه محمد المطير هل استطاعوا خلق حالة من التوافق وكيف تقيم الاداء؟

٭ اجتهدوا من دون شك ولا يهمني في المجلس المقبل أن يردوا بنتائج الانتخابات وأنا اقبل بها ايا كانت، وأمد يدي لكل طرف إذا الله وفقني لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، واقف من الكل بمسافة واحدة، لا يهمني الاسم ما يهمني النتيجة والعمل، حرام نائب يقف على البوديم يقول عندنا مشكلة بالطرق ولماذا تم انتخابك!، العمل السياسي به كلام كثير لكن ما يغلب هو بناء جسور الثقة وتقديم مصالح الناس، يجب ان نبر بقسمنا ومصالح الشعب، ويجب ان تكون هناك مرحلة مختلفة.

ما اولى اولوياتك في حال وصولك إلى مجلس الأمة؟

٭ كثيرة وفي مقدمتها خلق المناخ والبيئة المناسبة للعمل وايجاد جسور للثقة ووقف حالة التراشق والصراع والاصطفاف التي حدثت بالسنوات الماضية، ثانيا حماية الطبقة الوسطى والمحدودة من اجراءات حكومية متوقعة في الطريق تتصل بفرض ضرائب ورسوم، ثالثا ايجاد فرص عمل للكويتيين

ترفض الضريبة؟

٭ لا أرفض الضريبة، أقول افرضها على نفسك على شركات، قم بإقناع الناس، الحكومة لابد ان تدير البلد بالقدوة، اذا كنت تريد ان تتعاطف معك الناس وتعمل معك عليك ان تضبط مصروفاتك، فليس من الصحيح أنك تقوم بصرف كل هذه الاموال ولا توجد نتائج، القضية لا يوجد أحد ضد بلده ومصلحتها، انت تدفع كل شهر لشركات الهواتف ولا توجد خدمة جيدة ووضع الشوارع وتعطيل أبنائنا عن العمل، وتريد أن تفرض عليّ ضريبة، هذا كلام مرفوض.

هل انت مصرّ على زيادة المستوى المعيشي للمواطن حتى لو تصادمت مع الحكومة؟

٭ انا اريد الوصول مع الحكومة إلى حلول الكل يقول بمن فيهم الحكومة نحن نعاني من مشكلة وهناك تضخم وفيه غلاء.

من الممكن ان تقول الحكومة زيادة بدل غلاء المعيشة مقابل ضريبة القيمة المضافة؟

٭ لا يوجد ممكن ولا ممكن، دعنا نعمل ونصل إلى حل، في قضية قانون التقاعد المبكر طلبت عشرة اضعاف الراتب للكويتيين، مع التفاوض طرحوا سبعة تمسكت بهم وتوسعت الناس فيها، يمكن ان نحل مشكلتنا بالمحصلة ننتهي من قانون ونذهب لغيره، لكن تريد ان تحدثني في أن الجلسة ما تنعقد وما تسوي شيء هذا «ضحك عالذقون».

ماذا تقول لناخبيك؟

٭ أدعوكم لندوتي في منطقة الدوحة والصليبخات تحت عنوان مستقبلنا في ايدينا وأقول لهم إذا اردتم البقاء في نفس المرحلة من التمنيات والضجر لن يكون هناك حل، والدفع باتجاه التغيير والاتزان السياسي ستكون هناك آثار إيجابية وسيتغير المشهد، وأقول لهم اني قادم للعمل وانا لست احسن مرشحي الدائرة، لكن ادعوهم أن يؤازروني رجالا ونساء، انا لست قادما لفئة أو شريحة، واقول لهم في هذا المقام لن انجح اذا لم أجد تأييدا من الجميع، وأنا لم أستطع ان اغطي الدائرة الثانية كلها وهي مترامية الاطراف وكبيرة، ربما هناك أناس لم استطع أن ازورهم أطلب منهم «السموحة» وان يسامحوني في عدم قدرتي على الاتصال ويمنحوني ثقتهم، ووالله لن أخذل الكويتيين في الدفاع عن مصالحهم وأموالهم.

