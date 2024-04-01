محمد الفجي مستعدون للدفاع عن حرياتنا وحقوقنا الدستورية وعلى الشعب اختيار المصلحين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي ندوة جماهيرية على شرف ناخبي وأهالي الدائرة، وتبادل الحضور الأحاديث الودية وفي الشأن السياسي خاصة فيما يتعلق بالانتخابات المزمع إجراؤها في 4 أبريل المقبل.
وقال الفجي «نشكر كل من تجشم الحضور في المقر الانتخابي وهذا وسام على صدري، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونلتمس العذر لمن حالت ظروفه دون الحضور، متمنيا على الشعب الكويتي الحضور إلى صناديق الاقتراع لاختيار مصلحين يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم».
وأضاف «مستعدون للدفاع عن حرياتنا وحقوقنا التي كفلها الدستور».
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