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محمد الفجي مستعدون للدفاع عن حرياتنا وحقوقنا الدستورية وعلى الشعب اختيار المصلحين

4/1/2024 3:08:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي ندوة جماهيرية على شرف ناخبي وأهالي الدائرة، وتبادل الحضور الأحاديث الودية وفي الشأن السياسي خاصة فيما يتعلق بالانتخابات المزمع إجراؤها في 4 أبريل المقبل.
وقال الفجي «نشكر كل من تجشم الحضور في المقر الانتخابي وهذا وسام على صدري، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونلتمس العذر لمن حالت ظروفه دون الحضور، متمنيا على الشعب الكويتي الحضور إلى صناديق الاقتراع لاختيار مصلحين يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم».
وأضاف «مستعدون للدفاع عن حرياتنا وحقوقنا التي كفلها الدستور».

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