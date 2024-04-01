متعب الجلال إذا وصلنا للبرلمان فسنكون من الرجال المخلصين الأوفياء للشعب عليكم الصناديق وعلي المواقف

(MENAFN
- Al-Anbaa) افتتح مرشح الدائرة الخامسة متعب الجلال مقره الانتخابي الثالث لأبناء الدائرة الخامسة، وقال الجلال: «تشرفت اليوم بالحضور الكريم لأبناء الدائرة، وسعدنا بحضورهم، والمقر الثالث يغطي منطقة مبارك الكبير».
وأضاف: «إذا وفقنا الله في الوصول إلى البرلمان سأكون من الرجال المخلصين الأوفياء لشعب الكويت وأهلها وأي شيء به خير للشعب فثقوا بالله أني سأكون أول المتصدرين، وسنرى النجاح في الصناديق، أقول للشعب: «عليكم الصناديق وعلي المواقف».
وذكر الجلال «تشرفت بحضور إخواننا من ذوي الهمم ونحن سعداء بتشريفهم، ولن نبخل عنهم بأي شيء في خدمتهم وسنسعى في قضاء حوائجهم بإذن الله وكل طلباتهم، فهؤلاء منا وفيهم ونحن لهم».
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