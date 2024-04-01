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متعب الجلال إذا وصلنا للبرلمان فسنكون من الرجال المخلصين الأوفياء للشعب عليكم الصناديق وعلي المواقف

4/1/2024 3:08:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح مرشح الدائرة الخامسة متعب الجلال مقره الانتخابي الثالث لأبناء الدائرة الخامسة، وقال الجلال: «تشرفت اليوم بالحضور الكريم لأبناء الدائرة، وسعدنا بحضورهم، والمقر الثالث يغطي منطقة مبارك الكبير».
وأضاف: «إذا وفقنا الله في الوصول إلى البرلمان سأكون من الرجال المخلصين الأوفياء لشعب الكويت وأهلها وأي شيء به خير للشعب فثقوا بالله أني سأكون أول المتصدرين، وسنرى النجاح في الصناديق، أقول للشعب: «عليكم الصناديق وعلي المواقف».
وذكر الجلال «تشرفت بحضور إخواننا من ذوي الهمم ونحن سعداء بتشريفهم، ولن نبخل عنهم بأي شيء في خدمتهم وسنسعى في قضاء حوائجهم بإذن الله وكل طلباتهم، فهؤلاء منا وفيهم ونحن لهم».

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