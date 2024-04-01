أنور الفكر الكويتيون سيشاركون بفاعلية في الانتخابات وسيكون الرابع من أبريل المقبل يوما وطنيا



ليس مهمة المواطن أن يذهب ليبلّغ ويشتغل مكان الدولة لأن لديها مؤسسات يجب أن تبحث عن الجريمة

الدول تتطور بالمؤسسات الوطنية الشفافة.. وأن يكون بيننا مزور فهذا امتهان لكرامتنا

هناك أعباء مالية على الكويتيين وهناك سياسات إسكانية فاشلة

الأعباء المالية على راتب الأسر أدت إلى ضائقة مالية دون تدخّل الحكومة ولذلك لابد أن يكون هناك برنامج واضح

أنا مع بسط سلطة القضاء وعدم سحب أي جنسية إلا بحكم قضائي حفاظاً على كرامات الناس من الابتزاز

الهوية الوطنية حالة شعور عام في الدولة تسهم فيها العديد من الجهات

لا توجد أي جودة للخدمات فوزارة مثل التربية تُنفق عليها 4.5 مليارات دينار والنتيجة لا شيء شكر النعم يكون بنصرة الحق ونصرة المظلـوم والضعيـف ومحاربة الفساد

أعده للنشر: بدر السهيل

أكد مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر في لقاء إعلامي أن الكويتيين سيشاركون بفاعلية في يوم الرابع من أبريل المقبل موعد انتخابات مجلس الأمة 2024، وسيكون يوما وطنيا، ونحن على ثقة كبيرة بهم، وأنصح الجميع بأن يشاركوا بإيجابية، حتى يكون لنا دور في بناء الوطن واستكمال مسيرة التنمية، لافتا إلى ان الحكومة هي المسؤولة عن إدارة الدولة والارتقاء بالخدمات في شتى مناحي الحياة، ولكن للأسف فشلت في إصلاح الطرق وتحسين معيشة المواطن والبنية التحتية، واسترداد الأموال المنهوبة. وقال الفكر إننا لدينا أزمة رواتب تجعل هناك تضخما في الباب الأول، ومطلوب تأسيس هيئة خاصة للرواتب بحيث نعرف اختلالات الرواتب ونعالجها. كما ان هناك أعباء مالية على الكويتيين، وهناك سياسات إسكانية فاشلة، والأعباء المالية على راتب الأسر أدت إلى ضائقة مالية دون تدخل الحكومة، ولذلك لابد أن يكون هناك برنامج واضح. وإلى تفاصيل الحوار:

تُحدث ضجة في الدائرة الرابعة من خلال حملتك الانتخابية؟

٭ هذه من الأمور التي تميز السياسي إذا كان قريبا من الناس، فثقة الناس أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة.

في الانتخابات نترقب اسم أنور الفكر مشطوب أم لا؟

٭ نشكر سمو الأمير بمناسبة مرسوم الضرورة وردّ الاعتبار، الذي سمح لكل شخص يملك رد اعتبار أن يترشح ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن سمو الأمير.

ذكرت أن رئاسة مجلس الأمة يجب ألا تكون بالمجان ماذا تقصد؟

٭ أقصد أن رئاسة البرلمان تأتي من رحم المعارضة الإصلاحية الوطنية التي تأخذ ثقة الناس على عاتقها يجب ان تكون انعكاسا لكل الكويت في طرحها وفي خطابها. وهناك قضية يعاني منها الكويتيون، والحكومة تذهب باتجاه خطير في معالجة الهوية الوطنية والجنسية ومسألة مراجعة ملفات الجنسية.

ما الرابط بين هذا الموضوع وموضوع الرئاسة؟

٭ يجب أن يكون هناك موقف وطني للرئيس القادم الذي يأتي من رحم المعارضة الإصلاحية، وما عندنا شك في أننا سنعالج هذا الأمر إذا وصلنا للبرلمان ويجب أن يكون هناك موقف وطني دستوري يعالج هذه الأزمة ولا يطلق يد السلطة؟

البعض يقول إن مجلس الأمة سبب تعطيل التنمية واليوم أصبح عائقا في تطوير الكويت.

٭ هذا الكلام غير صحيح وغير واقعي وغير ملموس، فأغلبية البرلمان لم يمنعوك ان تنظف الكويت وتسجن الحرامية أو تصلح شارعا.

البعض طالب بتعليق الدستور حتى نرتب أوضاعنا.. ما رأيك؟

٭ لو كنا أمام حكومة وطنية مؤمنة ومتمسكة بدستور 62 والمجتمع المدني لحولت هذه الشخصيات إلى النيابة العامة، هذا إضرار بمصالح البلاد.

لماذا لا تعتبر هذا من باب الرأي؟

٭ هذا خلل في الرأي في إطار الدستور والقانون، يزعزع النظام الديموقراطي والاقتصادي والاجتماعي، هذا خارج إطار الديموقراطية، هذا انقلاب على النظام السياسي الكويتي.

هل أنت متفائل بأن يكون هناك استقرار في المرحلة المقبلة؟

٭ لا، فبعد بيان وزارة الداخلية واضح الاتجاه بأن هناك نوايا لاستفزاز الناس وتخويفها.

ما رأيك في موضوع الجنسية والمزورين؟

٭ اليوم عندما تتكلم عن الهوية الوطنية تخرج الحكومة لتوضيح الأمر، ماذا تعني الهوية الوطنية، التزوير مرفوض في كل قطاعات الدولة، أنا لا أقبل على بلدي أن يوجد إنسان يأكل عندي ويأكل بره ولا مروءة العرب ولا مواطنتنا ولا دساتيرنا، ولكن كيف نحل الأزمة، في كل دولة أي مشكلة تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي يتم علاجها بطريقة ذكية حكيمة إنسانية وليس بطريقة تهييج الناس.

البعض يقول إن الموضوع حاله حال الإبلاغ عن تاجر مخدرات أو شراء أصوات أو أي جريمة هي بالنهاية إبلاغ عن أمر مخالف للقانون؟

٭ كل مواطن خفير غير صحيح، ليس كل مواطن خفيرا وليس مهمة المواطن أن يذهب ليبلغ ويشتغل مكان الدولة، لأن الدولة عندها مؤسسات وطاقم بشري هائل تبحث عن الجريمة، وليس دور المواطن أن يشتغل مخبرا.

يعني مثلا هناك تاجر مخدرات تقول لا أبلغ عنه هذا دور الدولة؟

٭ هذه حالة أخرى لا توجد مشكلة، لكن أرفض ان توظف المواطنين وتجعلهم يمسكون ورقة وقلما ويسجلون، حينها يكون هناك ابتزاز بين الناس وتدخل فيها عملية المساومات على المال (عطني المال أو أبلغ عنك).

أين الحل إذن؟

٭ بالضمانات الدستورية والمؤسسات هي الضمانة الرئيسية بعد الله، لا تجعل المواطنة في الكويت خاضعة لضابط أمن، هناك فهم قاصر للمؤسسات وحماية الأفراد، من قال ان ندافع عن المزورين، ليس كل إنسان ضد هذه الإجراءات معناه انه يدافع عن المزورين، نحن نتكلم عن دور المؤسسات وليس الأفراد، فالدول تتطور بالمؤسسات الوطنية الشفافة، وهذه بلدي وأرضي، وأن يكون بيننا مزور فهذا امتهان لكرامتي، نحن نتكلم عن آلية الإجراءات، نحن في بلد مؤسسات وقانون.

البعض يقول هذا شخص حصل على الجنسية بدون وجه حق فلابد أن تسحب منه؟

٭ ليس هناك مشكلة، شرع قانونا للجزاء والإجراءات، وأنا مع بسط سلطة القضاء ولا تسحب اي جنسية إلا بحكم قضائي حفاظا على كرامات الناس من الابتزاز والممارسات السياسية السيئة، ونحن دخلنا خلال 10 سنوات في خصومات سياسية وصلنا فيها للقاع دون أي اعتبار اجتماعي أو ديني. فبعد 70 سنة تأتي لتعاقب الأحفاد بجريمة الأب؟!

ما رسالتك في مسألة الوحدة الوطنية؟

٭ لم تعد هناك وحدة وطنية، الناس تعبت، الناس مو مرتاحة، الناس قلقة تشعر بالخوف.

رسالتك للناس؟

٭ اليوم دوري كسياسي أن أستنهض همة الناس، وقد رفعت شعار شعب واحد لأقوي الوحدة الوطنية.

دائما في طرحك تبحث عن الحلول؟

٭ الحلول ليست بالوهم، الحلول بوجود مشروع للدولة وفكرة للاندماج الوطني، وان تجعل الناس تشعر بسيادة القانون، وتأمن في سمعتها وأعراضها، اليوم عندما تجعل الكويتيين سواسية ودرجة واحدة، فالهوية الوطنية حسب فهمي حالة شعور عام بالدولة تسهم فيه العديد من الجهات، انظر إلى الدواوين مشاكل وعنصرية وتفتيت وتقسيم للمجتمع، مجتمعنا مخلخل بسبب السياسيات الإعلامية والسياسية والإجرائية والإدارية.

من أهم الأمور التي تمت إثارتها في مجلس 2023 تحسين المعيشة ما رأيك؟

٭ هناك أعباء مالية على الكويتيين، وهناك سياسات إسكانية فاشلة، والأعباء المالية على راتب الأسر أدت إلى ضائقة مالية دون تدخل الحكومة، ولذلك لابد ان يكون هناك برنامج واضح، وفكرة دستور 62 بنيت مع فكرة الرخاء الاقتصادي، وليست مسألة فقط مربوطة بالعملية السياسية وبالحرية والديموقرطية، هناك خط مواز وفره، طيب الله ثراه، الشيخ عبدالله السالم، مسألة الرخاء الاقتصادي للناس تأتي عبر أمرين الرواتب والخدمات، واليوم لا توجد أي جودة للخدمات، فوزارة مثل التربية ينفق عليها 4.5 مليارات دينار والنتيجة لا شيء، ملاك المدارس والجامعات الخاصة ينتقلون إلى مسؤولين عن سياسات التعليم يمتلكون القرار، اليوم ما في جامعة مصنفة دوليا.

هل الناس بحاجة إلى زيادة رواتب؟

٭ الناس تعبت، يريدون حلا، يريدون زيادة في الرواتب ورفع الأعباء المالية.

هل تعتقد أن الزيادات ستقر خاصة بعد وعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح انها ستكون من أولوياته؟

٭ مسألة المعيشة فيها حلول، عندنا أزمة رواتب تجعل هناك تضخما في الباب الأول، مطلوب تأسيس هيئة خاصة للرواتب يكون لها ذراع استثمارية وقاعدة بيانات، بحيث نعرف اختلالات الرواتب ونعالجها، حتى يكون هناك دخل مالي مثل التأمينات، وما المانع ان توجد عندنا هيئة للرواتب تخفف الأعباء.

الأمر الآخر القطاع العام والخاص، اليوم ما فيه شركة تدفع ضريبة، ومسألة الزكاة غير، يجب ان تكون هناك ضريبة على دخل الشركات، ويجب ان يكون للقطاع الخاص دور وطني اجتماعي.

والبعض يقول لو وضعت ضريبة على الشركات فسينعكس الأمر على المواطن بشكل ما. اربط هذه الضرائب وزيادة الرواتب بالتضخم هناك عملية اقتصادية وليس مسألة رفع الأسعار.

الأمر الثالث الهيئة العامة للاستثمار لها دور وطني تاريخي مشرف في إسعاف الكويت والميزانية، لماذا ليس لها نشاط داخل الكويت، كل دول الخليج حولت دور هيئات الاستثمار من الخارج إلى الداخل، وأهم قطاع يجب الاستثمار فيه هو الجمعيات التعاونية، ويجب عدم تركها في هذا المستنقع من الفساد، ليس خصخصة او نظل على الوضع القائم لا، هناك حل ثالث انها توكل هذه الأمور للهيئة العامة للاستثمار، هناك 720 نقطة بيع للجمعيات التعاونية 2 مليار دينار توفر لك فرص عمل لا تقل عن 3000 فرصة عمل، لماذا لا تستثمر بالحكومة، لما نترك الشباب يذهب ضحية الفساد.

الأمر الرابع إعادة هيكلة القطاع العام، فهناك إنفاق ليس مهما وهدر وخسائر الأندية الرياضية، الرياضة صارت في مستنقع إلى الحضيض، لماذا تتحمل الدولة عبء الحركة الرياضية ماليا وإداريا.

باعتقادك ما أسباب تعطيل التنمية في الكويت بشكل عام والحلول؟

٭ الحكومة هي المسؤولة عن إدارة الدولة والارتقاء بالخدمات في شتى مناحي الحياة ولكن للأسف فشلت في إصلاح الطرق وتحسين معيشة المواطن والبنية التحتية، واسترداد الأموال المنهوبة وهي من فشل إلى فشل.

رسالتك لأبناء الكويت؟

٭ قبل فترة كنت في ندوة في أميركا وتكلمت بهذه الحدة في اتحاد الطلبة وخرج طالب وقال لي لهذه الدرجة الكويت مو زينة، لا يا معود احنا بخير ونعمة ولكن كلامي لشعب الكويت، والله احنا في نعم ما عاشها ملوك في دول سابقة، وبضغطة زر البارد يصير حار وبضغطة زر يجيك طعامك على وسادتك في غرفة نومك، ولكن يقول الله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) وفي قراءة (أمّرنا مترفيها). اليوم شكر النعم يكون بنصرة الحق ونصرة المظلوم والضعيف ومحاربة الفساد، انظر إلى اليمن وسورية، النعم لا تدوم، واذا ما قلنا كلمة الحق ودافعنا وأخذتنا النخوة والشهامة على البلد وتكاتفنا كلنا وإذا ما دافعنا عن النعم فستكون النعم عقوبة في يوم من الأيام.

الكويت لم يعد فيها ترف للانتظار والمجاملة

قال مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر إننا على ثقة كبيرة في مشاركة الكويتيين في الانتخابات المقبلة، ففي عامي 2020 و2023 كان لهم دور كبير فقد تنازلوا عن انتماءاتهم الضيقة من اجل الانتماء العام للوطن، والكويت اليوم لم يعد فيها ترف للانتظار والمجاملة هذا انتهى من قاموس الكويتيين، فهم سيذهبون لصناديق الاقتراع حتى يقولوا رأيهم، وسيكون يوم الرابع من ابريل المقبل وهو يوم الاقتراع يوما وطنيا، لذلك أنصح الجميع بأن يشاركوا بإيجابية، حتى يكون لنا دور في بناء الوطن، واستكمال مسيرة التنمية.