أنور الفكر الكويتيون سيشاركون بفاعلية في الانتخابات وسيكون الرابع من أبريل المقبل يوما وطنيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ليس مهمة المواطن أن يذهب ليبلّغ ويشتغل مكان الدولة لأن لديها مؤسسات يجب أن تبحث عن الجريمة الدول تتطور بالمؤسسات الوطنية الشفافة.. وأن يكون بيننا مزور فهذا امتهان لكرامتنا هناك أعباء مالية على الكويتيين وهناك سياسات إسكانية فاشلة الأعباء المالية على راتب الأسر أدت إلى ضائقة مالية دون تدخّل الحكومة ولذلك لابد أن يكون هناك برنامج واضح أنا مع بسط سلطة القضاء وعدم سحب أي جنسية إلا بحكم قضائي حفاظاً على كرامات الناس من الابتزاز الهوية الوطنية حالة شعور عام في الدولة تسهم فيها العديد من الجهات لا توجد أي جودة للخدمات فوزارة مثل التربية تُنفق عليها 4.5 مليارات دينار والنتيجة لا شيء شكر النعم يكون بنصرة الحق ونصرة المظلـوم والضعيـف ومحاربة الفساد
أعده للنشر: بدر السهيل
أكد مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر في لقاء إعلامي أن الكويتيين سيشاركون بفاعلية في يوم الرابع من أبريل المقبل موعد انتخابات مجلس الأمة 2024، وسيكون يوما وطنيا، ونحن على ثقة كبيرة بهم، وأنصح الجميع بأن يشاركوا بإيجابية، حتى يكون لنا دور في بناء الوطن واستكمال مسيرة التنمية، لافتا إلى ان الحكومة هي المسؤولة عن إدارة الدولة والارتقاء بالخدمات في شتى مناحي الحياة، ولكن للأسف فشلت في إصلاح الطرق وتحسين معيشة المواطن والبنية التحتية، واسترداد الأموال المنهوبة. وقال الفكر إننا لدينا أزمة رواتب تجعل هناك تضخما في الباب الأول، ومطلوب تأسيس هيئة خاصة للرواتب بحيث نعرف اختلالات الرواتب ونعالجها. كما ان هناك أعباء مالية على الكويتيين، وهناك سياسات إسكانية فاشلة، والأعباء المالية على راتب الأسر أدت إلى ضائقة مالية دون تدخل الحكومة، ولذلك لابد أن يكون هناك برنامج واضح. وإلى تفاصيل الحوار:
تُحدث ضجة في الدائرة الرابعة من خلال حملتك الانتخابية؟
٭ هذه من الأمور التي تميز السياسي إذا كان قريبا من الناس، فثقة الناس أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة.
في الانتخابات نترقب اسم أنور الفكر مشطوب أم لا؟
٭ نشكر سمو الأمير بمناسبة مرسوم الضرورة وردّ الاعتبار، الذي سمح لكل شخص يملك رد اعتبار أن يترشح ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن سمو الأمير.
ذكرت أن رئاسة مجلس الأمة يجب ألا تكون بالمجان ماذا تقصد؟
٭ أقصد أن رئاسة البرلمان تأتي من رحم المعارضة الإصلاحية الوطنية التي تأخذ ثقة الناس على عاتقها يجب ان تكون انعكاسا لكل الكويت في طرحها وفي خطابها. وهناك قضية يعاني منها الكويتيون، والحكومة تذهب باتجاه خطير في معالجة الهوية الوطنية والجنسية ومسألة مراجعة ملفات الجنسية.
ما الرابط بين هذا الموضوع وموضوع الرئاسة؟
٭ يجب أن يكون هناك موقف وطني للرئيس القادم الذي يأتي من رحم المعارضة الإصلاحية، وما عندنا شك في أننا سنعالج هذا الأمر إذا وصلنا للبرلمان ويجب أن يكون هناك موقف وطني دستوري يعالج هذه الأزمة ولا يطلق يد السلطة؟
البعض يقول إن مجلس الأمة سبب تعطيل التنمية واليوم أصبح عائقا في تطوير الكويت.
٭ هذا الكلام غير صحيح وغير واقعي وغير ملموس، فأغلبية البرلمان لم يمنعوك ان تنظف الكويت وتسجن الحرامية أو تصلح شارعا.
البعض طالب بتعليق الدستور حتى نرتب أوضاعنا.. ما رأيك؟
٭ لو كنا أمام حكومة وطنية مؤمنة ومتمسكة بدستور 62 والمجتمع المدني لحولت هذه الشخصيات إلى النيابة العامة، هذا إضرار بمصالح البلاد.
لماذا لا تعتبر هذا من باب الرأي؟
٭ هذا خلل في الرأي في إطار الدستور والقانون، يزعزع النظام الديموقراطي والاقتصادي والاجتماعي، هذا خارج إطار الديموقراطية، هذا انقلاب على النظام السياسي الكويتي.
هل أنت متفائل بأن يكون هناك استقرار في المرحلة المقبلة؟
٭ لا، فبعد بيان وزارة الداخلية واضح الاتجاه بأن هناك نوايا لاستفزاز الناس وتخويفها.
ما رأيك في موضوع الجنسية والمزورين؟
٭ اليوم عندما تتكلم عن الهوية الوطنية تخرج الحكومة لتوضيح الأمر، ماذا تعني الهوية الوطنية، التزوير مرفوض في كل قطاعات الدولة، أنا لا أقبل على بلدي أن يوجد إنسان يأكل عندي ويأكل بره ولا مروءة العرب ولا مواطنتنا ولا دساتيرنا، ولكن كيف نحل الأزمة، في كل دولة أي مشكلة تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي يتم علاجها بطريقة ذكية حكيمة إنسانية وليس بطريقة تهييج الناس.
البعض يقول إن الموضوع حاله حال الإبلاغ عن تاجر مخدرات أو شراء أصوات أو أي جريمة هي بالنهاية إبلاغ عن أمر مخالف للقانون؟
٭ كل مواطن خفير غير صحيح، ليس كل مواطن خفيرا وليس مهمة المواطن أن يذهب ليبلغ ويشتغل مكان الدولة، لأن الدولة عندها مؤسسات وطاقم بشري هائل تبحث عن الجريمة، وليس دور المواطن أن يشتغل مخبرا.
يعني مثلا هناك تاجر مخدرات تقول لا أبلغ عنه هذا دور الدولة؟
٭ هذه حالة أخرى لا توجد مشكلة، لكن أرفض ان توظف المواطنين وتجعلهم يمسكون ورقة وقلما ويسجلون، حينها يكون هناك ابتزاز بين الناس وتدخل فيها عملية المساومات على المال (عطني المال أو أبلغ عنك).
أين الحل إذن؟
٭ بالضمانات الدستورية والمؤسسات هي الضمانة الرئيسية بعد الله، لا تجعل المواطنة في الكويت خاضعة لضابط أمن، هناك فهم قاصر للمؤسسات وحماية الأفراد، من قال ان ندافع عن المزورين، ليس كل إنسان ضد هذه الإجراءات معناه انه يدافع عن المزورين، نحن نتكلم عن دور المؤسسات وليس الأفراد، فالدول تتطور بالمؤسسات الوطنية الشفافة، وهذه بلدي وأرضي، وأن يكون بيننا مزور فهذا امتهان لكرامتي، نحن نتكلم عن آلية الإجراءات، نحن في بلد مؤسسات وقانون.
البعض يقول هذا شخص حصل على الجنسية بدون وجه حق فلابد أن تسحب منه؟
٭ ليس هناك مشكلة، شرع قانونا للجزاء والإجراءات، وأنا مع بسط سلطة القضاء ولا تسحب اي جنسية إلا بحكم قضائي حفاظا على كرامات الناس من الابتزاز والممارسات السياسية السيئة، ونحن دخلنا خلال 10 سنوات في خصومات سياسية وصلنا فيها للقاع دون أي اعتبار اجتماعي أو ديني. فبعد 70 سنة تأتي لتعاقب الأحفاد بجريمة الأب؟!
ما رسالتك في مسألة الوحدة الوطنية؟
٭ لم تعد هناك وحدة وطنية، الناس تعبت، الناس مو مرتاحة، الناس قلقة تشعر بالخوف.
رسالتك للناس؟
٭ اليوم دوري كسياسي أن أستنهض همة الناس، وقد رفعت شعار شعب واحد لأقوي الوحدة الوطنية.
دائما في طرحك تبحث عن الحلول؟
٭ الحلول ليست بالوهم، الحلول بوجود مشروع للدولة وفكرة للاندماج الوطني، وان تجعل الناس تشعر بسيادة القانون، وتأمن في سمعتها وأعراضها، اليوم عندما تجعل الكويتيين سواسية ودرجة واحدة، فالهوية الوطنية حسب فهمي حالة شعور عام بالدولة تسهم فيه العديد من الجهات، انظر إلى الدواوين مشاكل وعنصرية وتفتيت وتقسيم للمجتمع، مجتمعنا مخلخل بسبب السياسيات الإعلامية والسياسية والإجرائية والإدارية.
من أهم الأمور التي تمت إثارتها في مجلس 2023 تحسين المعيشة ما رأيك؟
٭ هناك أعباء مالية على الكويتيين، وهناك سياسات إسكانية فاشلة، والأعباء المالية على راتب الأسر أدت إلى ضائقة مالية دون تدخل الحكومة، ولذلك لابد ان يكون هناك برنامج واضح، وفكرة دستور 62 بنيت مع فكرة الرخاء الاقتصادي، وليست مسألة فقط مربوطة بالعملية السياسية وبالحرية والديموقرطية، هناك خط مواز وفره، طيب الله ثراه، الشيخ عبدالله السالم، مسألة الرخاء الاقتصادي للناس تأتي عبر أمرين الرواتب والخدمات، واليوم لا توجد أي جودة للخدمات، فوزارة مثل التربية ينفق عليها 4.5 مليارات دينار والنتيجة لا شيء، ملاك المدارس والجامعات الخاصة ينتقلون إلى مسؤولين عن سياسات التعليم يمتلكون القرار، اليوم ما في جامعة مصنفة دوليا.
هل الناس بحاجة إلى زيادة رواتب؟
٭ الناس تعبت، يريدون حلا، يريدون زيادة في الرواتب ورفع الأعباء المالية.
هل تعتقد أن الزيادات ستقر خاصة بعد وعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح انها ستكون من أولوياته؟
٭ مسألة المعيشة فيها حلول، عندنا أزمة رواتب تجعل هناك تضخما في الباب الأول، مطلوب تأسيس هيئة خاصة للرواتب يكون لها ذراع استثمارية وقاعدة بيانات، بحيث نعرف اختلالات الرواتب ونعالجها، حتى يكون هناك دخل مالي مثل التأمينات، وما المانع ان توجد عندنا هيئة للرواتب تخفف الأعباء.
الأمر الآخر القطاع العام والخاص، اليوم ما فيه شركة تدفع ضريبة، ومسألة الزكاة غير، يجب ان تكون هناك ضريبة على دخل الشركات، ويجب ان يكون للقطاع الخاص دور وطني اجتماعي.
والبعض يقول لو وضعت ضريبة على الشركات فسينعكس الأمر على المواطن بشكل ما. اربط هذه الضرائب وزيادة الرواتب بالتضخم هناك عملية اقتصادية وليس مسألة رفع الأسعار.
الأمر الثالث الهيئة العامة للاستثمار لها دور وطني تاريخي مشرف في إسعاف الكويت والميزانية، لماذا ليس لها نشاط داخل الكويت، كل دول الخليج حولت دور هيئات الاستثمار من الخارج إلى الداخل، وأهم قطاع يجب الاستثمار فيه هو الجمعيات التعاونية، ويجب عدم تركها في هذا المستنقع من الفساد، ليس خصخصة او نظل على الوضع القائم لا، هناك حل ثالث انها توكل هذه الأمور للهيئة العامة للاستثمار، هناك 720 نقطة بيع للجمعيات التعاونية 2 مليار دينار توفر لك فرص عمل لا تقل عن 3000 فرصة عمل، لماذا لا تستثمر بالحكومة، لما نترك الشباب يذهب ضحية الفساد.
الأمر الرابع إعادة هيكلة القطاع العام، فهناك إنفاق ليس مهما وهدر وخسائر الأندية الرياضية، الرياضة صارت في مستنقع إلى الحضيض، لماذا تتحمل الدولة عبء الحركة الرياضية ماليا وإداريا.
باعتقادك ما أسباب تعطيل التنمية في الكويت بشكل عام والحلول؟
٭ الحكومة هي المسؤولة عن إدارة الدولة والارتقاء بالخدمات في شتى مناحي الحياة ولكن للأسف فشلت في إصلاح الطرق وتحسين معيشة المواطن والبنية التحتية، واسترداد الأموال المنهوبة وهي من فشل إلى فشل.
رسالتك لأبناء الكويت؟
٭ قبل فترة كنت في ندوة في أميركا وتكلمت بهذه الحدة في اتحاد الطلبة وخرج طالب وقال لي لهذه الدرجة الكويت مو زينة، لا يا معود احنا بخير ونعمة ولكن كلامي لشعب الكويت، والله احنا في نعم ما عاشها ملوك في دول سابقة، وبضغطة زر البارد يصير حار وبضغطة زر يجيك طعامك على وسادتك في غرفة نومك، ولكن يقول الله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) وفي قراءة (أمّرنا مترفيها). اليوم شكر النعم يكون بنصرة الحق ونصرة المظلوم والضعيف ومحاربة الفساد، انظر إلى اليمن وسورية، النعم لا تدوم، واذا ما قلنا كلمة الحق ودافعنا وأخذتنا النخوة والشهامة على البلد وتكاتفنا كلنا وإذا ما دافعنا عن النعم فستكون النعم عقوبة في يوم من الأيام.
الكويت لم يعد فيها ترف للانتظار والمجاملة
قال مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر إننا على ثقة كبيرة في مشاركة الكويتيين في الانتخابات المقبلة، ففي عامي 2020 و2023 كان لهم دور كبير فقد تنازلوا عن انتماءاتهم الضيقة من اجل الانتماء العام للوطن، والكويت اليوم لم يعد فيها ترف للانتظار والمجاملة هذا انتهى من قاموس الكويتيين، فهم سيذهبون لصناديق الاقتراع حتى يقولوا رأيهم، وسيكون يوم الرابع من ابريل المقبل وهو يوم الاقتراع يوما وطنيا، لذلك أنصح الجميع بأن يشاركوا بإيجابية، حتى يكون لنا دور في بناء الوطن، واستكمال مسيرة التنمية.
MENAFN01042024000130011022ID1108045481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.