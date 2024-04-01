مساعد القريفة كفانا ضياعا للوقت والهدر والتدهور في مؤسسات الدولة ونسعى لمزيد من الحريات والمكتسبات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفة ندوة انتخابية لأبناء وناخبي الدائرة في قاعة المباركية بالعارضية الحرفية.
وقال القريفة: «نتشرف بالحضور الكبير في مقرنا الانتخابي ونشكر حضوركم الكريم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم حال وفقنا في الوصول إلى المجلس».
وأضاف: «جئنا بمشروع وطني لتطوير الدستور، لأن الكويت للجميع للحضر والبدو والسنة والشيعة، فالدستور ليس خطا أحمر، ويجب تعديله لمزيد من الحريات والمكتسبات الدستورية، وهو خط أخضر يجب تعديله لمزيد من المشاركة الشعبية ولتحقيق النظام البرلماني والحكومة البرلمانية وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الكويتي».
وذكر القريفة «نريد مزيدا من الحريات والمكتسبات كفانا ضياعا للوقت والهدر والتدهور في كل مؤسسات الدولة، ونريد تحقيق صلاحيات أكبر للشعب الكويتي».
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