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مساعد القريفة كفانا ضياعا للوقت والهدر والتدهور في مؤسسات الدولة ونسعى لمزيد من الحريات والمكتسبات

4/1/2024 3:08:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفة ندوة انتخابية لأبناء وناخبي الدائرة في قاعة المباركية بالعارضية الحرفية.
وقال القريفة: «نتشرف بالحضور الكبير في مقرنا الانتخابي ونشكر حضوركم الكريم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم حال وفقنا في الوصول إلى المجلس».
وأضاف: «جئنا بمشروع وطني لتطوير الدستور، لأن الكويت للجميع للحضر والبدو والسنة والشيعة، فالدستور ليس خطا أحمر، ويجب تعديله لمزيد من الحريات والمكتسبات الدستورية، وهو خط أخضر يجب تعديله لمزيد من المشاركة الشعبية ولتحقيق النظام البرلماني والحكومة البرلمانية وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الكويتي».
وذكر القريفة «نريد مزيدا من الحريات والمكتسبات كفانا ضياعا للوقت والهدر والتدهور في كل مؤسسات الدولة، ونريد تحقيق صلاحيات أكبر للشعب الكويتي».

MENAFN01042024000130011022ID1108045480

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