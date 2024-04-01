هاني شمس اتفقنا في مجلس 2023 على أولويات الخارطة التشريعية تجربة فريدة أتمنى تكرارها



بدون الاستقرار السياسي لا يمكن تحقيق أي إنجاز أو إيقاف نزيف البلد والمفترض أن يكمل المجلس والحكومة المدة الدستورية حتى يمكنهما العمل ووضع برنامج واضح يمكن للمواطنين المحاسبة

الحكومة يجب أن تكون لديها روح ديموقراطية وتتعامل وفق الدستور والقانون فدائماً هناك اختلاف بين السلطتين وتباين في وجهات النظر فلابد من التعاون للوصول إلى مساحة توافقية مشتركة

وصلت إلى مجلس الأمة وليست لي علاقة بأي صراعات ودوري تمثيل المواطن والعمل وهدفي خدمة الوطن والناس والإنجاز.. لذلك وضعنا المشاريع والقوانين ضمن هذا الإطار وبالتعاون

المجلس كان يريد التعاون مع الحكومة ولكن الفترة الأخيرة وما شهدته من أحداث أدت إلى حل المجلس

مشكلة التعطيل في الكويت تكمن في الحكومة وليس المجلس.. فالكثير من الأمور لا تحتاج قانوناً بل تحتاج قراراً مثل مرسوم غلاء المعيشة 120 ديناراً

قانون ديوان الخدمة المدنية ينص على مراجعة الأجور والرواتب كل سنتين أو 3 وفق معدلات التضخم ولكن لم يتم ذلك

لولا مجلس الأمة لم تكن هناك مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين ولا بطاقة عافية ولا قانون المدن الإسكانية أو المفوضية العامة للانتخابات أو تعديل قانون غرفة التجارة أو إلغاء الوكيل المحلي المجلس القادم لن يمهل رئيس الوزراء أو الحكومة أي مهلة لإقرار الزيـادات والقرض الحسن





أعده للنشر: عبدالعزيز المطيري

قال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس: «إنه بدون الاستقرار السياسي لا يمكن تحقيق أي إنجاز أو إيقاف نزيف البلد والمفترض ان يكمل المجلس والحكومة المدة الدستورية حتى يمكنهما العمل ووضع برنامج واضح يمكن للمواطنين المحاسبة».

وأضاف شمس في لقاء إعلامي: «الحكومة يجب ان تكون لديها روح ديموقراطية وتتعامل وفق الدستور والقانون فدائما هناك اختلاف بين السلطتين وتباين في وجهات النظر فلابد من التعاون للوصول إلى مساحة توافقية مشتركة، فأنا وصلت إلى مجلس الأمة وليست لي علاقة بأي صراعات ودوري تمثيل المواطن والعمل وهدفي خدمة الوطن والناس والإنجاز لذلك وضعنا المشاريع والقوانين ضمن هذا الإطار وبالتعاون».

وبين أن «المجلس السابق كان يريد التعاون مع الحكومة ولكن الفترة الأخيرة وما شهدته من أحداث أدت إلى حل المجلس، وفي المجلس اتفقنا وتوافقنا على أولويات عامة وتضمنتها خارطة تشريعية وهي تجربة فريدة من نوعها أتمنى تكرارها في المجلس القادم».

ورأى شمس «أن مشكلة التعطيل في الكويت تكمن في الحكومة وليس المجلس.. فالكثير من الأمور لا تحتاج قانونا بل تحتاج قرارا مثل مرسوم غلاء المعيشة 120 دينارا، وقانون ديوان الخدمة المدنية ينص على مراجعة الأجور والرواتب كل سنتين أو 3 وفق معدلات التضخم ولكن لم يتم ذلك»، وإلى تفاصيل اللقاء:

كيف ترى أجواء الانتخابات في رمضان؟

٭ ليست المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات خلال شهر رمضان، لكن أتمنى أن تكون أفضل من الفترة الماضية وهناك ضغط وقصر في المدة بسبب أجواء شهر رمضان التي تخيم على الوضع؟

برأيك إلى متى سيستمر تكرار سيناريو الحل؟

٭ أعتقد ان الاستقرار من أهم الأمور التي يجب تحقيقها فبدون الاستقرار السياسي لا يمكن إنجاز أي شيء او إيقاف نزيف البلد المفترض ان يكمل المجلس وتكمل الحكومة المدة الدستورية حتى يمكنها العمل ووضع برنامج واضح يمكن للمواطنين ان يحاسبوك، نجحنا في إيقاف بدعة الإبطال في المجلس الماضي من خلال التشريع بالتعديل على قانون المحكمة الدستورية ليتم نظر الطعون الانتخابية قبل الانتخابات، فنحن كنواب لا ذنب لنا في مسألة الإبطال وحتى الحل المتكرر الذنب ليس ذنب النواب، والحكومة يجب ان تكون لديها روح ديموقراطية وتتعامل وفق الدستور والقانون وتتعامل بشكل طبيعي، فدائما هناك اختلاف بين السلطتين وتباين في وجهات النظر فيجب التعاون للوصول إلى مساحة توافقية مشتركة وهذا الوضع الطبيعي، ونحن خلال سنة ونصف أجرينا 3 انتخابات فالناس أنهكت فكلنا ثقة بالمواطنين وتمسكهم بالدستور ومجلس الأمة لأنهم يرون أن المجلس هو الذي من الممكن ان ينجز وهناك الكثير من الأمور من سلطة الحكومة ان تقوم بها مثل الوضع المعيشي والشوارع وغيرها، وهذا عمل حكومي يومي وفق الجهاز التنفيذي لديها.

هل ترى أن المشكلة الأكبر في الحكومة؟

٭ بالتأكيد فدور النواب المراقبة والمحاسبة للحكومة أو جوانب تشريعية ونساعد الحكومة التي يجب عليها القيام بدورها.

عدم استقرار المجلس والحكومة ترى أنه يؤثر اليوم على القضايا العامة في البلد؟

٭ أرى أنه من الأمور الأساسية وسبب رئيسي في التأخر الذي نعانيه أنه لا يوجد مجلس مستقر، لأن استقرار مجلس الأمة والحكومة وتعاونهم سوف يحقق الكثير من الإنجاز.

ما سبب عدم الاستقرار؟

٭ قد يكون أحدها صراعات ونحن لا تعنينا.

هل أنت كنائب طرف في أحد هذه الصراعات؟

٭ أنا وصلت إلى مجلس الأمة وليست لي علاقة بهذا الطرف أو ذاك الطرف دوري تمثيل المواطن والعمل وهدفي خدمة الناس والإنجاز وخدمة الوطن لذلك وضعنا المشاريع والقوانين ضمن هذا الإطار وبالتعاون، والخارطة التشريعية قد لا تكون ملبية بالنسبة لنا ونحن مددنا أيدينا بالتعاون للحكومتين السابقة والحالية.

المجلس كان يريد التعاون مع الحكومة؟

٭ بالتأكيد المجلس كان يريد التعاون مع الحكومة ولكن الفترة الأخيرة وما شهدته من أحداث أدت إلى حل المجلس.

هل ترى أن الصراع السياسي الذي يؤدي إلى التأزيم وإيقاف التنمية سيتكرر في المجلس المقبل وهل ستستمر فكرة الـ 48 نائبا؟

٭ الـ 48 فكرة فريدة من نوعها، وأصبح هناك توافق بدأ منذ مجلس 2022 واكتملت في مجلس 2023، توافق وليس تطابقا مع اختلافات وأولويات كل شخص لكننا اجتمعنا واتفقنا على أجندة واضحة الكل يعمل ويؤدي دوره ويراقب وفي الجانب التشريعي نحتاج إلى توافق فيما بيننا كنواب ونتوافق مع الحكومة من خلال لجنة تنسيقية، ومن المفترض على أي مجلس قادم ان يضع أمام عينيه هذه التجربة وأراها تجربة ناجحة، وأتمنى تكرارها، وأتمنى وجود أغلبية لإقرار الخارطة التشريعية، وأتمنى التوافق بين الـ 50 نائبا وهذا من السهل ان يتحقق إذا وضعنا مصلحة الوطن أمام أعيننا ونحن نجحنا في المجلس الماضي بالعمل وإقرار قوانين مهمة.

البعض يقول إن مجلس الأمة أصبح عبئا على المواطن وأصبح معطلاً ولم يعد يصلح للتجربة الكويتية هل ترى ذلك؟

٭ في التجارب السابقة الكثير من القوانين خرجت بقوانين من المجلس أو بضغط من المجلس، المشكلة عندنا في الكويت تكمن في الحكومة، فالكثير من الأمور لا تحتاج قانونا بل تحتاج قرارا مثل مرسوم غلاء المعيشة 120 دينارا أيام الراحل الشيخ صباح الأحمد، لماذا الآن لابد ان يقدم النواب ذلك؟ فأين الدور الحكومي، فوفق قانون ديوان الخدمة المدنية تتم خلال سنتين او 3 سنوات مراجعة مستوى الأجور والرواتب للموظفين والمتقاعدين، فمن المفترض مراجعة ذلك وتكون الزيادة وفق معدلات التضخم وستكون هناك فائدة كبيرة ولابد أيضا من خفض معدلات التضخم، لولا مجلس الأمة لم تكن هناك مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين، ولا بطاقة عافية ولا قانون المدن الإسكانية او المفوضية العامة للانتخابات، أو تعديل قانون غرفة التجارة او إلغاء الوكيل المحلي، فهذه الأمور تم إنجازها عن طريق البرلمان نحن في مجلس الأمة من يبادر ولكن يجب على الحكومة ان تقوم بدورها والخلل الرئيسي في الحكومة وليس في مجلس الأمة، وإذا كان الخلل في المجلس فما كان رئيس الوزراء تحدث عن الزيادات من أنها هي باكورة التعاون لأنه يملك أن يصدرها بقرار.

ما تفسيرك أن رئيس الوزراء ينتظر المجلس القادم لإقرار الزيادات؟

٭ نحن لا نحتاج التعاون معه في هذا الأمر نحتاج التعاون في قضايا أخرى فهذا عملك لأنك طلبت مهلة والمجلس وافق على أساس ان تنجز والمجلس القادم لن يمهلك أي مدة.

إذا جاءت الحكومة المقبلة وأنت كنت أحد أعضاء مجلس الأمة القادم وطلبت الحكومة مهلة هل ستوافق؟

٭ بالتأكيد لن نوافق، نحن جئنا من البداية بالتعاون وتعاونا مع حكومة سمو الشيخ أحمد النواف وحضروا اللجان وفي الخارطة التشريعية والزيادات على جدول أعمال جلسة 14 نوفمبر، والحكومة طلبت مهلة شهر، وقالوا انهم يوافقون على الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وهذه القوانين وهي القرض الحسن وغلاء المعيشة يتم تأجيلها لشهر تعاون المجلس ومنحهم بالإجماع هذا التأجيل على الرغم من حضور الحكومة للجان وأبدت وجهة نظرها وفي 19/12 للزيادات، توفى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد - رحمه الله - وتوقفت الجلسات والحكومة استقالت وجاءت حكومة جديدة وأول يوم حضرت فيه في جلسة 6/2 التزمت بالمدة الدستورية لتشكيل الحكومة وجاءت بجانب إيجابي وقدمت برنامج عمل جديدا وقالوا بشكل مباشر لا نستطيع أن نعتمد على قرارات الحكومة السابقة، خاصة أن سمو الأمير انتقد انتقادا واضحا أداء الحكومة في الفترة السابقة ونحن لا نعلم ما هي تفاصيل القوانين فنطلب مهلة الشهر حتى نكون جاهزين ومثلما تعاونا مع حكومة سمو الشيخ أحمد النواف تعاونا مع حكومة سمو الشيخ محمد الصباح وتمت الموافقة على التأجيل، والواقع يشير إلى ان المجلس اذا لم يمنح التأجيل الذي طلبته فنسبة الإنجاز كانت ستكون صفرا ولن يقر لأن الحكومة لا تملك إلا خيارين إما الانسحاب أو إذا أقر القانون وكان سيقر بأغلبية نيابية لكن الحكومة كانت سترد القانون ولن يستفيد المواطنون وكانت قد تصل إلى الحل، نحن منحنا المهلة للحكومة انسجاما مع أنفسنا وحتى نسلب من الحكومة الحجة والذريعة بأن ترد القانون أو ترفضه.

لكن المرة المقبلة لا توجد فيها مفاوضات؟

٭ لا هذه اقتراحات بقوانين وسنقدمها مرة أخرى وإذا لم يكن مثل ما صرح رئيس مجلس الوزراء بأنها ستكون باكورة التعاون فلابد أن ينجز هذا القانون خلال أول شهر بدون أي منّة أو فضل.

ما موقفك من سمو رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة إذا عاد هل سيكون التعاون معه بأريحية أم بنوع من الشك والريبة خاصة بعد مرسوم الحل؟

٭ نحن نعمل ونتعاون وفق الدستور، هذه حكومة جديدة سنتعاون في البداية بيننا كنواب ولابد من مد أيدينا للتعاون مع حكومة سمو الشيخ محمد صباح السالم لا نملك إلا ذلك المادة (50) واضحة فصل السلطات مع التعاون نريد فعلا حقيقيا، إذا وجدنا الحكومة غير متعاونة فإننا سنستخدم أدواتنا الدستورية والقانونية وممارسة سلطاتنا التشريعية والرقابية على الحكومة.

كيف ترى الإجراءات الحكومية بشأن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن المزورين والمزدوجين ومن قبلها الحديث عن التصويت بالجنسية الأولى قبل ان تنفيه الحكومة.. هل تراها إجراءات صحيحة أم غير سليمة؟

٭ لا أعلم هل الحكومة لديها عدم ثقة بنفسها أم لا.. لماذا بالونات الاختبار؟ هذا بالون اختبار واضح من الحكومة وإذا لم يجدوا ردة فعل من المواطنين لكان صدر مرسوم بهذا الشأن لكن رد فعل الشارع الكويتي كان واضحا.

ترى ان هناك حراكا شعبيا؟

٭ نعم، هناك حراك شعبي واضح، والناس ليس دورهم فقط صناديق الاقتراع، وهو دور أساسي من خلال الحضور والمشاركة، ولا يكمل ذلك دورك خلال مدة المجلس ان تتابع وتبدي وجهة نظرك وتضغط وهناك الكثير من القرارات قامت بإلغائها الحكومات بسبب رد فعل المواطنين ومنصات التواصل الاجتماعي عليها تفاعل كبير والحكومة تستجيب، وبشأن الخط الساخن اذا الحكومة تمتلك المعلومات لماذا تقوم بإدخال المواطنين كطرف وأبدأ بخلق توتر وصراعات بين المواطنين، لا أحد يقبل بوجود المزورين ويجب ان يحاسب المزور ومن ساعده لأنه يوجد من تعاون معه في الجهات الحكومية فالخلل الرئيسي خلل حكومي والمزور مجرم ويجب محاسبة الطرفين، نحن نسمع عن 400 ألف مزور يجب ان تضع الحكومة حلا لهذه المسالة حتى لا تتفاقم نحن لدينا أكثر من 100 ألف بدون يضاف لهم أكثر من 400 ألف مزور ويصبح العبء أكبر وقد تسبب مشاكل في المستقبل فيجب وضع طريقة لمعالجة هذا الموضوع من صالح البلد والمواطنين.

حدثنا بشكل سريع عن القوانين التي عملت عليها مثل ربات البيوت والمعاقين إضافة إلى قانون البدون؟

٭ نحن عملنا على هذه القوانين وسنستمر في تبني هذه القوانين وسنعمل عليها حتى إنجازها وقانون غير محددي الجنسية انتهى تقريره ورفع إلى المجلس والمفروض التقرير لم يكن عليه خلاف.

حقوق مدنية أم تجنيس؟

٭ حقوق مدنية تقريبا 12 حقا مدنيا، منها التعليم والصحة وشهادة وفاة وشهادة ميلاد ورخصة القيادة، ومثل هذه الأمور ليستطيع أن يعمل، وتحركنا أيضا لإنجاز مدينة الكويت الطبية والمستشفيات في المناطق البعيدة وخدمات طبية تخدمهم كنا نتحرك في تفعيل قانون شركة الضمان بحيث تنتقل لها العمالة الوافدة والمستشفيات الحكومية تصبح للكويتيين والعمالة المنزلية الخاصة بالكويتيين لكن قضية الحل تؤخر كل شيء، كما ناقشنا قضية نقص الأدوية وعلاجها والكثير من القوانين.

هل ستعودون لتقديم نفس الأولويات مرة ثانية؟

٭ الأولويات تنقسم إلى أكثر من جانب، الأولويات السياسية وهناك قوانين تنموية وقوانين تحسين معيشة المواطنين وقوانين تتعلق بحرية الرأي والحريات كنا نحاول التحرك على أكثر من جانب وتغطية العديد من القضايا.

رسالتي للجميع: لابد أن تقتنع بمرشحك

قال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس أشكر الجميع على ثقته في المنافسة، وعندنا فرصة جيدة لنكون أحد ممثلي الدائرة الخامسة، لكن من يقول هاني شمس ناجح ناجح هناك طرف محب يرى عملك ودورك وإنجازك والتواصل بين المواطنين وهناك جانب آخر لا يريدك ان تنجح فيصدر مقولة هاني ناجح ناجح والكثير من النواب السابقين والمرشحين السابقين لم ينجحوا بسبب هذه المقولة فإما لا يذهب للتصويت أو يصوت لشخص آخر، فرسالتي للجميع لابد أن تقتنع بمرشحك ولا تهتم بهذه المقولة لأنها حتى إذا كانت تقال من محب فهو لا يعي أنها تضرك، والمغرض يريد لك الخسارة فلابد من عدم السماح بذلك من خلال توجيه صوتك لمن يستحق وبقناعة.