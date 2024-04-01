أحمد الحمد الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يجب على الجميع تأديته من أجل الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثالثة م.أحمد الحمد غبقة رمضانية، تقدم خلالها للحضور بالتهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.
وقال الحمد: إننا نعيش هذه الايام استحقاقات سياسية بعد حل مجلس 2023، لافتا إلى ان صاحب السمو في جلسة القسم في النطق السامي قيّم المشهد السياسي بما يخص السلطتين التنفيذية والتشريعية، والرسالة كانت واضحة من سمو الأمير للسلطتين ولأهل الكويت كذلك.
وأضاف: ان البعض بسبب كثرة حل المجالس وإجراء الانتخابات قد يصيبه اليأس وهذا لا نتمناه، مؤكدا ان من حق الشعب ان يمارس حقه الدستوري في يوم الاقتراع 4 أبريل المقبل، وهو يوم استحقاق سياسي وواجب وطني يجب ان يحرص الجميع على ان يؤديه.
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