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أحمد الحمد الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يجب على الجميع تأديته من أجل الكويت

4/1/2024 3:08:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثالثة م.أحمد الحمد غبقة رمضانية، تقدم خلالها للحضور بالتهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.
وقال الحمد: إننا نعيش هذه الايام استحقاقات سياسية بعد حل مجلس 2023، لافتا إلى ان صاحب السمو في جلسة القسم في النطق السامي قيّم المشهد السياسي بما يخص السلطتين التنفيذية والتشريعية، والرسالة كانت واضحة من سمو الأمير للسلطتين ولأهل الكويت كذلك.
وأضاف: ان البعض بسبب كثرة حل المجالس وإجراء الانتخابات قد يصيبه اليأس وهذا لا نتمناه، مؤكدا ان من حق الشعب ان يمارس حقه الدستوري في يوم الاقتراع 4 أبريل المقبل، وهو يوم استحقاق سياسي وواجب وطني يجب ان يحرص الجميع على ان يؤديه.

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