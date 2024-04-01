محمد الداهوم المرحلة المقبلة تاريخية قوامها التنمية والإصلاح وبناء الوطن ومحاربة الفساد

(MENAFN
- Al-Anbaa) فرحان الشمري
أقام مرشح الدائرة الأولى د.محمد الداهوم ندوة انتخابية مساء أمس الأول في منطقة سلوى، قائلا في كلمة له خلال الندوة «إنني اخترت «متفائلون من أجل الكويت» شعارا لحملتي الانتخابية لاستشعاري النهج الجديد الذي تمثل في خطابات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه».
وقال الداهوم «سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد جاء بنهج مختلف وتركيز واضح على محاربة الفساد، مؤكدا أننا أمام مرحلة تاريخية جديدة، وهي مرحلة الكويت الجديدة التي نتطلع أن تنطلق فيها نحو التنمية الحقيقية وبناء الوطن ومحاربة الفساد الفاسدين، سائلا الله أن يوفق سمو الأمير ويعينه على الأمانة، ونحن معه بإذن الله، مؤيدون وداعمون وناصرون».
وطالب الداهوم رئيس الوزراء القادم بمراعاة مصالح الكويت وشعبها، وأن يكون المواطن أولى الأولويات، خصوصا أموره المعيشية والحياتية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم بلغ أعلى مستوياته حتى أصبح راتب المواطن لا يكفي لسد احتياجاته، وهذا ينذر بمصيبة اجتماعية تتفاقم مع مرور الوقت.
وشدد على ضرورة أن تكون قوانين زيادة الرواتب وضبط الأسعار وتحسين المعيشة أول القوانين في جلسات المجلس المقبل، لأن المواطن يتعرض إلى غلاء كلما أشيع عن زيادة في الرواتب، علما بأن آخر زيادة على رواتب المواطنين كانت قبل 12 عاما وآخر زيادة على علاوة الأولاد 50 دينارا منذ 20 سنة وبدل الإيجار 150 منذ 30 سنة وهو لم يتغير، ومن أجل ذلك لجأ المواطن إلى القروض لأن هناك خللا واضحا».
ودعا إلى معالجة ملف غلاء الأسعار بخطوة أولى هي اختيار وزير تجارة يشارك المواطن البسيط وأن تكون أولى أولوياته هي حالة المواطن المعيشية ويكون مع المواطن وليس مع التاجر.
وحث الداهوم الشعب على حسن الاختيار، مؤكدا أننا نثق بالشعب واختياراته، ومشددا على «أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنمية وإصلاح وبناء وطن»، ولافتا إلى ضرورة تسريع عجلة التنمية والدعوة إلى الإصلاح».
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