محمد الداهوم المرحلة المقبلة تاريخية قوامها التنمية والإصلاح وبناء الوطن ومحاربة الفساد

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمري

أقام مرشح الدائرة الأولى د.محمد الداهوم ندوة انتخابية مساء أمس الأول في منطقة سلوى، قائلا في كلمة له خلال الندوة «إنني اخترت «متفائلون من أجل الكويت» شعارا لحملتي الانتخابية لاستشعاري النهج الجديد الذي تمثل في خطابات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه».

وقال الداهوم «سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد جاء بنهج مختلف وتركيز واضح على محاربة الفساد، مؤكدا أننا أمام مرحلة تاريخية جديدة، وهي مرحلة الكويت الجديدة التي نتطلع أن تنطلق فيها نحو التنمية الحقيقية وبناء الوطن ومحاربة الفساد الفاسدين، سائلا الله أن يوفق سمو الأمير ويعينه على الأمانة، ونحن معه بإذن الله، مؤيدون وداعمون وناصرون».

وطالب الداهوم رئيس الوزراء القادم بمراعاة مصالح الكويت وشعبها، وأن يكون المواطن أولى الأولويات، خصوصا أموره المعيشية والحياتية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم بلغ أعلى مستوياته حتى أصبح راتب المواطن لا يكفي لسد احتياجاته، وهذا ينذر بمصيبة اجتماعية تتفاقم مع مرور الوقت.

وشدد على ضرورة أن تكون قوانين زيادة الرواتب وضبط الأسعار وتحسين المعيشة أول القوانين في جلسات المجلس المقبل، لأن المواطن يتعرض إلى غلاء كلما أشيع عن زيادة في الرواتب، علما بأن آخر زيادة على رواتب المواطنين كانت قبل 12 عاما وآخر زيادة على علاوة الأولاد 50 دينارا منذ 20 سنة وبدل الإيجار 150 منذ 30 سنة وهو لم يتغير، ومن أجل ذلك لجأ المواطن إلى القروض لأن هناك خللا واضحا».

ودعا إلى معالجة ملف غلاء الأسعار بخطوة أولى هي اختيار وزير تجارة يشارك المواطن البسيط وأن تكون أولى أولوياته هي حالة المواطن المعيشية ويكون مع المواطن وليس مع التاجر.

وحث الداهوم الشعب على حسن الاختيار، مؤكدا أننا نثق بالشعب واختياراته، ومشددا على «أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنمية وإصلاح وبناء وطن»، ولافتا إلى ضرورة تسريع عجلة التنمية والدعوة إلى الإصلاح».