Monday, 01 April 2024 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبدالله الأنبعي ندعم فكرة العمل الجماعي ولن نتخلى عن تحقيق الإنجازات للشعب الكويتي

4/1/2024 3:08:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الثانية عبدالله الأنبعي في ندوته الانتخابية في مقره بمنطقة الفيحاء، ان الشعب الكويتي كل مرة يسجل بطولاته في تصديره للأغلبية الفعلية التي تحمي حقوقه، والجميع رأى في فترة حل المجلس ابتزاز الشعب بكل الطرق إما بمناصب أو التهديد بهويته، والشعب الكويتي لن يفرط بحقوقه ومكتسباته. وتابع: «أوجه رسالة يجب أن يسمعها كل فاسد وكل متألم من العملية الإصلاحية، ففي الفترة التي مضت وضعنا يدنا على الجرح وبدأنا نتلمس هموم الناس الفعلية، والشعب الكويتي أوصل أغلبية نيابية إلى البرلمان، ولأول مرة اجتمع 48 نائبا ووضعوا أولوياتهم بهدف الإنجاز عبر خارطة تشريعية. وذكر الأنبعي: «بدأنا فتح ملفات مهمة للشعب، وأول ملف كان المتعلق بالقضية الإسكانية وانجزنا عددا من القوانين المتعلقة بها وتبقى قانون استدامة بنك الائتمان ونتمنى من خلال إيصال الأغلبية الإصلاحية للبرلمان أن يقر في الفترة المقبلة. وبين الأنبعي ان «ما شغل وقتنا في المجلس الماضي هو البحث عن حلول حقيقية للمواطنين لا انشغال بقضايا وهمية او قضايا تافهة، لافتا إلى ان قبل حل المجلس كان لدينا قانون هيئة العمل وكانت فيه مادة تنص على أن «يساوي بين أجور المواطنين المتساوين في المركز القانوني في التعيينات الجديدة»، ان هذا التعديل البسيط كان «محير» الحكومة طوال 12 سنة الماضية، فهذا هو البديل الاستراتيجي، وهذا القانون من شأنه ان يعالج الخلل في إعلانات التوظيف التي يعاني منه الكثير متضمنا جميع الجهات الحكومية والهيئات والإدارات وكذلك القطاع الخاص في حال عدم قدرته على تطبيق نسبة التكويت يضع شواغره في «هيئة العمل»، فهذه الحلول الحقيقية لمشاكل المواطنين، والعمل على الإصلاحات السياسية، ولا نلتفت إلى القضايا العقيمة، والتافهة لبعض القضايا التي تم تطبيق القانون عليها».
وقال: «نحن ندعم فكرة العمل الجماعي منذ الأزل ودمرها الصوت الواحد، لذا نؤكد اننا لن نتخلى عن تحقيق الإنجازات للشعب الكويتي».

MENAFN01042024000130011022ID1108045476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث