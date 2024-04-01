سعد الخنفور المتقاعدون يستحقون منا كل الدعم وتقليص فترات انتظار السكن على رأس أولوياتي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة سعد الخنفور أن «المتقاعدين إخواننا جميعا ويستحقون منا كل الدعم لأن تاريخهم وخدماتهم الجليلة لهذا البلد تشفع لهم، مشددا على دعمهم في أي طلب يطلبونه».
وأضاف الخنفور في تصريح صحافي: «برا بقسمي فقد حملت ملفات عدة على عاتقي وترجمت هذه الملفات عبر قوانين تقدمت بها أو كنت أحد المصوتين عليها كقانون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية».
وبين أن «أبرز الملفات التي حملتها على عاتقي خلال المجالس الماضية والتي تعتبر ذات أهمية إن لم تكن الأهم في هاجس الأسر الكويتية هو الملف الإسكاني والذي بدوره كان على رأس أولوياتي النيابية منها اقتراحات بقوانين تقدمت بها لتعجيل حل هذا الملف المهم للأسر الكويتية».
وأوضح أن هذه «القضية مهمة جدا لشريحة كبيرة من المواطنين عددهم يتجاوز المائة ألف مواطن ينتظرون دورهم في الإسكاني، مبينا أنه توجه بسؤال إلى وزير العدل وزير الإسكان عن أسباب تقليص عدد القسائم إلى 400 قسيمة في منطقة جنوب القيروان على الرغم من الوعود والأرقام الحكومية المعلنة سابقا والتي أشارت إلى أن العدد يقارب 2300 قسيمة.
وأضاف انه «إيمانا منا بالدور المهم لأمهاتنا وأخواتنا ربات البيوت من الأرامل والمطلقات وعلى ضرورة أن تمنح لهن الحياة المعيشية المريحة تقدمت باقتراح بقانون بمنحهن تأمين صحي (عافية) وعززت ذلك في رئاستي للجنة الصحية في المجلس الماضي حتى تم إقرار القانون الذي يكفل لهذه الشريحة المهمة رعاية صحية مناسبة على كافة الجوانب».
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