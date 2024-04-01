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سعد الخنفور المتقاعدون يستحقون منا كل الدعم وتقليص فترات انتظار السكن على رأس أولوياتي

4/1/2024 3:08:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة سعد الخنفور أن «المتقاعدين إخواننا جميعا ويستحقون منا كل الدعم لأن تاريخهم وخدماتهم الجليلة لهذا البلد تشفع لهم، مشددا على دعمهم في أي طلب يطلبونه».
وأضاف الخنفور في تصريح صحافي: «برا بقسمي فقد حملت ملفات عدة على عاتقي وترجمت هذه الملفات عبر قوانين تقدمت بها أو كنت أحد المصوتين عليها كقانون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية».
وبين أن «أبرز الملفات التي حملتها على عاتقي خلال المجالس الماضية والتي تعتبر ذات أهمية إن لم تكن الأهم في هاجس الأسر الكويتية هو الملف الإسكاني والذي بدوره كان على رأس أولوياتي النيابية منها اقتراحات بقوانين تقدمت بها لتعجيل حل هذا الملف المهم للأسر الكويتية».
وأوضح أن هذه «القضية مهمة جدا لشريحة كبيرة من المواطنين عددهم يتجاوز المائة ألف مواطن ينتظرون دورهم في الإسكاني، مبينا أنه توجه بسؤال إلى وزير العدل وزير الإسكان عن أسباب تقليص عدد القسائم إلى 400 قسيمة في منطقة جنوب القيروان على الرغم من الوعود والأرقام الحكومية المعلنة سابقا والتي أشارت إلى أن العدد يقارب 2300 قسيمة.
وأضاف انه «إيمانا منا بالدور المهم لأمهاتنا وأخواتنا ربات البيوت من الأرامل والمطلقات وعلى ضرورة أن تمنح لهن الحياة المعيشية المريحة تقدمت باقتراح بقانون بمنحهن تأمين صحي (عافية) وعززت ذلك في رئاستي للجنة الصحية في المجلس الماضي حتى تم إقرار القانون الذي يكفل لهذه الشريحة المهمة رعاية صحية مناسبة على كافة الجوانب».

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