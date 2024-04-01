صالح عاشور المرحلة المقبلة تحتاج لأصحاب التخصصات والخبرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
متفائل بأن نسبة الحضور والمشاركة ستكون أعلى من الانتخابات السابقة لأن الجو السياسي لا توجد به صراعات كبيرة ولا قضايا ملتهبة تؤدي إلى تمزيق المجتمع وتوقيت إجراء الاقتراع ممتاز سيجعل هناك حضوراً رائعاً أنصح بالذهاب إلى لجان الاقتراع من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل الفطور فهي أجواء انتخابية مريحة وهناك تفاعل في الدواوين ولا يوجد تذمر ليس أمام الشعب الكويتي إلا اختيار من يمثلهم لأن المجلس والنواب ملك للشعب وهم من حمل قضاياهم تحت قبة البرلمان في قضايا الزيادات ودعم العمالة وغيرها الكويت بها إمكانيات مالية رهيبة ومثقفون وحكومة ومجلس ولكن القرار يأتي متأخراً.. فنحن دولة ينقصنا القرار مطلوب من رئيس الحكومة أن يحسن اختيار حكومة قوية ووزراء سياسيين بمعنى أنهم يستطيعون التعامل مع المجلس ولديهم ذكاء سياسي بحيث ينتقدون الموقف السياسي عرضت علي الوزارة أكثر من مرة وبما أنني منتخب شعبياً فلا يمكن أن أدخل أي حكومة ولا أرى نفسي وزيراً بل أرى نفسي مع الشعب أحمل قضاياهم لابد من إيجاد حلّ قانوني ودستوري لمسألة شرط حضور الحكومة لصحة عقد الجلسات وهذا ما سأعمل عليه إن حالفني الحظ ودخلت البرلمان الإمكانيات المالية موجودة لكن نحتاج لإدارة حكومية قوية والبديل الإستراتيجي وتحسين معيشة المواطن يصبان في مصلحة الناس فلا يجوز في دولة تملك المليارات أن يئن الشعب وتكون الرواتب متدنية
أعده للنشر: عبدالعزيز المطيري
قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور إن «المجلس السابق كان تحت عباءة الحكومة ولم يكن مشاكسا.. ولو كنت عضوا به لاستقلت بعد خطاب الأمير»، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج لأصحاب التخصصات والخبرة ومن لديهم باع كبير في العمل السياسي.
وأضاف عاشور في لقاء إعلامي أنه «متفائل بأن نسبة الحضور والمشاركة ستكون أعلى من الانتخابات السابقة لأن الجو السياسي لا توجد به صراعات كبيرة ولا قضايا ملتهبة تؤدي إلى تمزيق في المجتمع وتوقيت إجراء الاقتراع ممتاز سيجعل هناك حضورا رائعا، وأنصح بالذهاب إلى لجان الاقتراع من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل الفطور فهي أجواء انتخابية مريحة وهناك تفاعل في الدواوين ولا يوجد تذمر».
وبين أنه «ليس أمام الشعب الكويتي إلا اختيار من يمثلهم لأن المجلس والنواب ملك للشعب وهم من حمل قضاياهم تحت قبة البرلمان في قضايا الزيادات ودعم العمالة وغيرها، والكويت بها إمكانيات مالية رهيبة ومثقفون وحكومة ومجلس ولكن القرار يأتي متأخرا.. فنحن دولة ينقصنا القرار، ولابد من اختيار أصحاب الكفاءات والقدرات ومن يرفعون شعار تنمية المجتمع وتطوير الكويت». وقال عاشور «بعد خطاب سمو الأمير الحكومة استقالت وكان من المفترض أن يتقدم النواب باستقالة جماعية ولكن استمروا ووافقوا على تأجيل الزيادات وهذا إضرار أيضا بمصلحة المواطنين والمتقاعدين فاهتزت صورته أكثر وانتهى الأمر بالحل».
وأوضح أن «تشريعات المجلس السابق كانت ممتازة، لكن الرقابة كانت ضعيفة من خلال الاستجوابات أو طرح الثقة، وكان واضحا أن تشكيلة حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح كانت لحل المجلس ولم يأت ليتعاون، فكان يفترض ان يكون هناك حس سياسي لدى النواب من خلال تشكيل الحكومة وبرنامج عملها»، وإلى تفاصيل الحوار:
كيف ترى أجواء الانتخابات في رمضان؟
هذه هي المرة الثانية انتخابات تجرى في شهر رمضان وأنا متفائل بأن الحضور أعلى من الانتخابات السابقة، لأن الجو السياسي لا توجد به صراعات كبيرة ومشاكل ولا قضايا ملتهبة تؤدي إلى تمزيق في المجتمع وتوقيت اجراء الاقتراع ممتاز، سوف يجعل هناك حضورا رائعا، وأنصح بالذهاب إلى اللجان من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل الفطور، وهي أجواء انتخابية مريحة وهناك تفاعل في الدواوين ولا يوجد تذمر، وليس أمام الشعب الكويتي الا اختيار من يمثلهم لأن هذا مجلس الشعب والنواب نواب الشعب وهم من حمل قضاياهم تحت قبة البرلمان في كل قضايا الزيادات ودعم العمالة وغيرها، وكل المطالب الشعبية التي يتبناها النواب هي قضية وقت لو يكون عندنا استقرار واستمرار للمجالس والحكومات واستقرار سياسي لكانت تحل معظم مشاكلنا، لأن الكويت بها إمكانيات مالية رهيبة ومثقفون وحكومة ومجلس والقرار يأتي متأخرا وحل وانتخابات، فنحن دولة ينقصنا القرار ولابد أن يأتي من هم أصحاب كفاءات وقدرات ومن يرفع شعار تنمية المجتمع وتطوير الكويت.
هل أنت متفائل بأن هذا الأمر سيتغير في الفترة المقبلة؟
٭ دعنا نكون واقعيين، فمازال هناك صراع سياسي والحكومات مازالت غير مستقرة وعدم الاتفاق داخل البرلمان إذا تجاوزنا الصراع السياسي فسوف نقبل على مرحلة جدا فيها استقرار ولمصلحة البلد، والاستقرار السياسي ينعكس على مشاعر الناس ويشعر المواطن بالاطمئنان والاستقرار ويكون لديه تفاؤل وتكون هناك رؤية جديدة، حكومة ومجلس متعاون فهذه الأمور تعطي تفاؤلا وهي الخطوة الأولى للاستقرار السياسي
بخبرتك البرلمانية الكبيرة وكمواطن ما تقييمك لمجلس 2023 وأنت لم تكن في هذا المجلس؟
٭ التقييم الموضوعي الحقيقي صعب لأنه لم يكمل مدته.. أقل من سنة لكن التقييم السياسي فالمجلس كان تحت عباءة الحكومة لم يكن مشاكسا للحكومة، ومشكلة المجلس انه أصيب في مقتل بعد خطاب سمو الأمير وخطابه السامي بتوجيه كلام واضح ان المجلس والحكومة تعاونا على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وهذا هز مصداقية المجلس، أنا لو كنت بالمجلس كنت استقلت، والحكومة قدمت استقالتها وكان من المفترض أن يتقدم النواب باستقالاتهم.
لماذا يقدمون استقالاتهم؟
٭ سمو الأمير يتهمك بكلام واضح إنك تضر بمصلحة البلد العليا، وبما ان الحكومة استقالت وهناك حكومة جديدة كان من المفترض أن يتقدموا باستقالة جماعية استجابة لرغبة سمو الأمير ولكن استمروا ووافقوا على موضوع التأجيل وهذا إضرار أيضا بمصلحة المواطنين والمتقاعدين فاهتزت صورته وانتهى الأمر بالحل.
وجهة النظر الأخرى تقول إن هناك 13 قانونا وهناك قوانين كان من الصعب الوصول لها مثل قانون المحكمة الدستورية والمفوضية العامة وغرفة التجارة؟
٭ أنا أتكلم عن وضع سياسي وليس تشريعات، فالتشريعات ممتازة، لكن الرقابة كانت ضعيفة من خلال الاستجوابات أو طرح الثقة.
أين الخلل الذي وقع فيه مجلس 23 بعيدا عن موضوع الحل والاستقالة، أين الخطأ الذي قام به 48 نائبا في تعاملهم مع الحكومة؟
٭ الحس السياسي واضح ان تشكيلة حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح لحل مجلس الأمة، ولم يأت ليتعاون حتى مع إنه صرح ولكن بعد التصريح اقل من شهر تم حل المجلس فكان يفترض ان يعرف ذلك النواب من الحكومة بتشكيلها وببرنامجها.
لكن رئيس مجلس الوزراء صرح بأن حكومته لن تكون مؤقتة او حكومة حل للمجلس؟
٭ سمعنا تصريحات أكبر من هذا والتصريح السياسي في بعض الأوقات يكون لتبريد الجو السياسي وإعطاء نوع من الثقة المتبادلة، وكان يفترض على النواب بعد خطاب سمو الأمير أن يقدموا استقالاتهم، لكن لم يفعلوا وكان يفترض انهم يعرفوا من التشكيل انها ليست حكومة برنامج عمل ولم تأت لحل مشاكل البلد، وهذا كان واضحا من البرنامج الذي قدموه بعد شهر ومن الخطة.
هل تتوقع عودة نفس تركيبة حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح ؟
٭ لو حدث هذا الأمر فهو خطأ سياسي استراتيجي بالنسبة له والجميع يتابع والشعب الكويتي يرى ما يحدث، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لم يستطيعوا أن يصدروا بها قرارا كحكومة وأجلوها بعد كل الدراسات إلى أن يأتي المجلس القادم وتكون باكورة التعاون، الحكومة لا تستطيع ولابد من تغيير حقيقي.
ما نصيحتك لسمو الشيخ د. محمد الصباح في تشكيل الحكومة المقبلة؟
٭ تشكيلة الحكومة هي بداية الثقة والانطباع السياسي العام من خلال التشكيلة وأريد أن يحسن اختيار حكومة قوية ووزراء سياسيين بمعنى أنهم يستطيعون التعامل مع المجلس ولديهم ذكاء سياسي بحيث ينتقدون الموقف السياسي، مثال مناقشة الخطاب الأميري وما حدث من كلام بعض النواب لو كان الوزراء سياسيين ومدركين كانوا تعاملوا مع الكلمة بنقطة نظام وإبداء وجهة نظر الحكومة وتنبيه الرئاسة، بأننا دخلنا في النطق السامي وذلك لا يجوز، لذلك لابد ان يكون الوزير سياسيا وليس فقط فنيا، وهو أمر مهم في بعض الجوانب لكن سياسيا بالدرجة الأولى، الشيء الثاني نريد برامج حقيقية وواقعية لا نريد برنامجا بعد خمس سنوات لأنه لدينا الآن مشاكل أساسية على سبيل المثال كان في البرنامج الحكومي السابق سكة حديد، ونحن شوارعنا بهذا الشكل، ولا أحد يستطيع أن يصلحها وتأتي وتقول لي قطارات وسكك حديد! دعنا نكون واقعيين، فلدينا قضايا ومشكلات وحلها سهل وتحتاج قرارا سريعا يحتاج وزراء ميدانيين يعطون تعليمات، وفي النهاية المجلس سيكون متعاونا ولن يعترض على تعديل الشوارع على سبيل المثال أو على قضايا البلد.
البعض يقول إن هناك كثرة اعتذارات من السياسيين للتوزير بسبب عدم الاستقرار السياسي؟
٭ حسب معلوماتي لم تعرض الوزارة على سياسيين على مستوى ان يعملوا بكل عطاء كامل وتم عرضها على أناس عاديين حتى أعضاء مجلس الأمة اعرف كثيرين لم تعرض عليهم، فالاختيارات مهمة.
إذا نجحت وعرض عليك سمو الشيخ د.محمد صباح السالم وزارة هل ستقبل؟
٭ عرض علي أكثر من مرة وبما أنني منتخب شعبيا فلا يمكن أن أدخل أي حكومة من الحكومات نحن جئنا لخدمة الشعب، ولا أرى نفسي وزيرا، بل أرى نفسي مع الشعب أحمل قضاياهم.
ما رأيك فيما حدث بشأن كلمة د.عبدالكريم الكندري وتعامل أحمد السعدون مع الجلسة وقضية الحل؟
٭ هناك كلمات في الجلسة كانت أقوى من كلمة الأخ عبدالكريم الكندري مثل كلمة مبارك الحجرف والفوزان وكلمة د. حسن جوهر كلها كانت كلمات قوية، والتعامل مع الموضوع جزء منه كان تبريرا للتهمة التي وجهت للمجلس فكل واحد يريد ان يبرر ان المجلس لم يضر بمصلحة البلد والقضايا المرتبطة بالمواطنين، فجاءت الكلمات قوية وبعضها تجاوزت الخطوط السياسية المفترضة، وهذا كان المفترض دور الرئاسة التنبيه ان هذه الكلمات لا تصح لأن النطق السامي شيء والخطاب الأميري ومناقشته شيء آخر ويحق للرئاسة شطب الكلمات حتى دون تصويت، ولم يكن من المفترض التصويت، وحق الرئاسة شطب بعض الكلمات.
ما رأيك في مسألة غياب الحكومة عن الجلسات.. هل هذه المشكلة لها حل مستقبلا؟
٭ هناك نقطتان يجب معالجتهما وآن الأوان في المجلس المقبل وإذا حالفني الحظ لابد من وضع حل دستوري وقانوني لهما أول شيء هل يجوز عقد الجلسات بدون حضور الحكومة، خصوصا إذا أنه لا يوجد قانون معروض للتصويت وهناك المناقشة العامة، الشيء الثاني ما المدة القانونية لاستقالة الحكومة بعد الحل أسبوعين الآن تستقيل أثناء المجلس أحيانا تأخذ ثلاثة أشهر، وأرى ذلك نوعا من تعليق العمل السياسي، تعليق الدستور، هذه الموضوعات لابد من ايجاد حل دستوري لها.
هل الحل في تعديل اللائحة الداخلية أم بالذهاب إلى المحكمة الدستورية؟
٭ الأنسب الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين المتعلقتين بحضور الحكومة وبالاستقالة.
متى يكون هناك تنمية حقيقية واستدامة فعلية في الكويت؟
٭ التنمية الحقيقية إذا كانت لدينا حكومة حقيقية وليست حكومة صورية بحيث تكون الاختيارات مبنية بعيدا عن المحاصصة التي نعاني منها الآن، نحتاج لحكومة حقيقية ببرنامج عمل واقعي وعملي وممكن تطبيقه، في آخر تقرير من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان الخطة السابقة لم يتم إنجاز إلا 27% منها لأنها أكبر من قدرات القيادات وأغلبهم مناصب باراشوتية لا يستطيع أن ينجز.
ألا تعتقد أن أعضاء مجلس2023 استعانوا بالخارطة التشريعية لأنهم وجدوا برنامج عمل الحكومة من الصعب تحقيقه؟
٭ الخارطة التشريعية مبادرة إيجابية على الرغم من غياب بعض القوانين مثلا نحتاج قانون المناصب القيادية بآليات معينة، فهم ساعدوا الحكومة والمطلوب حكومة حقيقية تقدم يد التعاون ووزراء على قدر كبير من المسؤولية السياسية يعرفون كيفية التعامل السياسي مع أعضاء مجلس الأمة فالمطلوب هو العمل، الشيء الثاني الميزانية والموارد المالية متوافرة لدينا وقضية تعظيمها جانب آخر.
يتكلمون عن أن هناك عجزا؟
٭ أنا في اللجنة المالية منذ عشر سنوات ومقررها أكثر من أربع سنوات لا يمكن دولة الكويت أن تعاني من عجز مالي فهناك إمكانيات مالية رهيبة نحن مليون ونصف وإيرادات النفط ثلاثة ملايين برميل باليوم غير الاستثمارات الخارجية غير الرسوم والإيرادات غير النفطية.
وما نسمعه من الحكومة؟
٭ بعضها عجز دفتري لأن قيمة سعر النفط اقل من القيمة الحقيقية لسعر البيع، الشيء الثاني لدينا أرباح الصناديق السيادية، فكنا في المرتبة الثانية بعد النرويج الآن أصبحنا بالمرتبة الأولى تريليون يمكن بقانون استقطاع نسبة من هذه الأرباح لتعوض اذا كان عندك مشاريع، والكويت دولة عندها إمكانيات مالية رهيبة لا تتصور ولا توجد لدينا مشكلة مالية لدينا مشكلة إدارة وكيفية إنفاق هذه الأموال في أماكنها الصحيحة وكيفية الاستفادة منها.
في موضوع غلاء المعيشة الحكومة تقول تريد ان تدرس وأجلت؟
٭ في عام 2022 جاءنا في اللجنة المالية رئيس الهيئة العامة للاستثمار الاخ البستكي قال انه لثالث سنة إيراداتي وأرباحي أعلى من دخل النفط وموجود ومسجل هذا الكلام.
إذن لماذا تقول الحكومة هذا الكلام؟
٭ لأنها لا تقوم بإدارة الأموال واستخدامها بشكل جيد أو تتم الاستفادة منها في الاستثمارات الداخلية، بل يستخدمها في الاستثمار في الخارج ويفيد الدول الثانية، جزء من هذه الاستثمارات يجب ان يوجه للداخل والاستثمار الداخلي أعلى إيرادا من الخارجي، انت تقوم بالاستثمار في الخارج وفي المقابل تتحدث داخليا انك تحتاج استثمارا أجنبيا انت لا تحتاج ولديك الإمكانيات.. (مليونير لكن لا تعرف كيف تدير أموالك).
ما رأيك في موضوع غلاء المعيشة؟
٭ آن الأوان ان نعيد النظر في موضوع سلم الرواتب لكل الموظفين والبديل الاستراتيجي كان أحد الحلول الرئيسية لحل مشكلة الرواتب وسلم الدرجات وكل شيء متصل بالموظف الكويتي لكن التأخير كله من الحكومة، الآن مشروع البديل عشر سنوات ويتم سحبه لمزيد من الدراسة، الإمكانيات المالية موجودة نحتاج إدارة حكومية قوية، وفي النهاية البديل الاستراتيجي وتحسين معيشة المواطن يصب في صالح الناس، لا يجوز في دولة تملك المليارات والشعب يئن والرواتب متدنية.
هل الحكومة جادة في موضوع الزيادة؟
٭ لا أرى مؤشرات.. شبعنا من التصريحات نريد أفعالا وليس أقوالا، المواطن لم يعد يقتنع بالتصريحات وتعود عليها، يريد شيئا على ارض الواقع، يفترض في المجلس القادم أحد أولويات الحكومة والنواب رفع مستوى معيشة المواطن، ورفع مستوى معيشة المواطن ليس فقط زيادة الراتب، بل تقديم خدمات حقيقية وجيدة وضبط الاسعار في التعليم والصحة والطرق وغيرها.
ما أهم أولوياتك في حال وصولك إلى البرلمان؟
٭ من أهم الاولويات في المرحلة المقبلة تحقيق الاستقرار السياسي، لابد ان يشعر المواطن ان هناك نية حقيقية للإصلاح، ولا يمكن ان يتحقق ذلك بدون وجود استقرار سياسي يأتي من خلال تصورات وحكومة ومجلس قوي وفي نفس الوقت التعاون بين السلطتين من خلال البرنامج، إضافة إلى التوافق من خلال اللجان المختصة بحيث يتم العمل بشكل موحد وبتوجيهات من سمو الأمير ليتم إنجاز البرنامج، لكن اذا دخلنا منذ البداية في صراعات سياسية سواء من الحكومة او في المجلس أو بين المجلس والحكومة فالشعب الكويتي واع ويعرف ان هذه الأمور لن تصل إلى نتيجة، وان المجلس والحكومة لن يستمرا، المواطن يشعر بعدم جدية السلطتين في حل مشاكله وهذه المرحلة التي يجب أن نتجاوزها، والمرحلة الثانية القوانين مثل غلاء المعيشة ومركزية التوظيف وقانون قروض صندوق التنمية وهباته لابد ان تعرض على مجلس الأمة للموافقة، هناك أيضا تطوير المشاريع الصناعية والمشروعات الصغيرة والسياحية والمتعلقة بخلق فرص عمل جديدة كل ذلك من الأولويات القادمة بحيث تنعكس مؤشراتها بالاطمئنان على المواطن.
ما رأيك فيمن يقول ان صالح عاشور ناجح ناجح؟
٭ قالوها في 2022 وما نجحنا وهذه أصبحت قديمة وإشاعات يروجها أصحاب النفوس الضعيفة، نحن سنعمل لآخر نفس وهناك تجاوب قوي لله الحمد والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى، والشيء الآخر يعتمد على قبول المواطنين للطرح وحضورهم للانتخابات والاختيارات تكون سليمة.
ما رسالتك لأبناء الدائرة الأولى والشعب الكويتي؟
٭ المرحلة المقبلة حساسة ودقيقة، واعتقد أننا إذا تجاوزناها سنكون تجاوزنا عنق الزجاجة لمرحلة الاستقرار، لذلك الحضور مهم وكلما زادت نسبة المشاركة فهذه رسالة للحكومة ان الناس واعون ومؤمنون بمجلس الأمة فهو مجلسهم وكل ما يتم حل المجلس سيحضرون لابد ان تكون هناك جدية، والشيء الثاني التركيز فالمرحلة المقبلة تحتاج لأصحاب التخصصات والخبرة ومن لديهم باع كبير في العمل السياسي لأننا في المرحلة المقبلة نحتاج حكماء اكثر من الصوت العالي نحتاج من يعرف مصلحة البلد والمواطنين نحتاج أناسا تستطيع التعامل مع الحكومة وأنا مؤمن بالكويتيين خصوصا إخواننا في الدائرة الأولى، وأتمنى لهم مستقبلا زاهرا وأن نكون ضمن اختياراتهم في الانتخابات القادمة.
MENAFN01042024000130011022ID1108045474
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.