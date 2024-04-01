صالح عاشور المرحلة المقبلة تحتاج لأصحاب التخصصات والخبرة



متفائل بأن نسبة الحضور والمشاركة ستكون أعلى من الانتخابات السابقة لأن الجو السياسي لا توجد به صراعات كبيرة ولا قضايا ملتهبة تؤدي إلى تمزيق المجتمع وتوقيت إجراء الاقتراع ممتاز سيجعل هناك حضوراً رائعاً

أنصح بالذهاب إلى لجان الاقتراع من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل الفطور فهي أجواء انتخابية مريحة وهناك تفاعل في الدواوين ولا يوجد تذمر

ليس أمام الشعب الكويتي إلا اختيار من يمثلهم لأن المجلس والنواب ملك للشعب وهم من حمل قضاياهم تحت قبة البرلمان في قضايا الزيادات ودعم العمالة وغيرها

الكويت بها إمكانيات مالية رهيبة ومثقفون وحكومة ومجلس ولكن القرار يأتي متأخراً.. فنحن دولة ينقصنا القرار

مطلوب من رئيس الحكومة أن يحسن اختيار حكومة قوية ووزراء سياسيين بمعنى أنهم يستطيعون التعامل مع المجلس ولديهم ذكاء سياسي بحيث ينتقدون الموقف السياسي

عرضت علي الوزارة أكثر من مرة وبما أنني منتخب شعبياً فلا يمكن أن أدخل أي حكومة ولا أرى نفسي وزيراً بل أرى نفسي مع الشعب أحمل قضاياهم

لابد من إيجاد حلّ قانوني ودستوري لمسألة شرط حضور الحكومة لصحة عقد الجلسات وهذا ما سأعمل عليه إن حالفني الحظ ودخلت البرلمان الإمكانيات المالية موجودة لكن نحتاج لإدارة حكومية قوية والبديل الإستراتيجي وتحسين معيشة المواطن يصبان في مصلحة الناس فلا يجوز في دولة تملك المليارات أن يئن الشعب وتكون الرواتب متدنية





أعده للنشر: عبدالعزيز المطيري

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور إن «المجلس السابق كان تحت عباءة الحكومة ولم يكن مشاكسا.. ولو كنت عضوا به لاستقلت بعد خطاب الأمير»، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج لأصحاب التخصصات والخبرة ومن لديهم باع كبير في العمل السياسي.

وأضاف عاشور في لقاء إعلامي أنه «متفائل بأن نسبة الحضور والمشاركة ستكون أعلى من الانتخابات السابقة لأن الجو السياسي لا توجد به صراعات كبيرة ولا قضايا ملتهبة تؤدي إلى تمزيق في المجتمع وتوقيت إجراء الاقتراع ممتاز سيجعل هناك حضورا رائعا، وأنصح بالذهاب إلى لجان الاقتراع من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل الفطور فهي أجواء انتخابية مريحة وهناك تفاعل في الدواوين ولا يوجد تذمر».

وبين أنه «ليس أمام الشعب الكويتي إلا اختيار من يمثلهم لأن المجلس والنواب ملك للشعب وهم من حمل قضاياهم تحت قبة البرلمان في قضايا الزيادات ودعم العمالة وغيرها، والكويت بها إمكانيات مالية رهيبة ومثقفون وحكومة ومجلس ولكن القرار يأتي متأخرا.. فنحن دولة ينقصنا القرار، ولابد من اختيار أصحاب الكفاءات والقدرات ومن يرفعون شعار تنمية المجتمع وتطوير الكويت». وقال عاشور «بعد خطاب سمو الأمير الحكومة استقالت وكان من المفترض أن يتقدم النواب باستقالة جماعية ولكن استمروا ووافقوا على تأجيل الزيادات وهذا إضرار أيضا بمصلحة المواطنين والمتقاعدين فاهتزت صورته أكثر وانتهى الأمر بالحل».

وأوضح أن «تشريعات المجلس السابق كانت ممتازة، لكن الرقابة كانت ضعيفة من خلال الاستجوابات أو طرح الثقة، وكان واضحا أن تشكيلة حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح كانت لحل المجلس ولم يأت ليتعاون، فكان يفترض ان يكون هناك حس سياسي لدى النواب من خلال تشكيل الحكومة وبرنامج عملها»، وإلى تفاصيل الحوار:

كيف ترى أجواء الانتخابات في رمضان؟

هذه هي المرة الثانية انتخابات تجرى في شهر رمضان وأنا متفائل بأن الحضور أعلى من الانتخابات السابقة، لأن الجو السياسي لا توجد به صراعات كبيرة ومشاكل ولا قضايا ملتهبة تؤدي إلى تمزيق في المجتمع وتوقيت اجراء الاقتراع ممتاز، سوف يجعل هناك حضورا رائعا، وأنصح بالذهاب إلى اللجان من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل الفطور، وهي أجواء انتخابية مريحة وهناك تفاعل في الدواوين ولا يوجد تذمر، وليس أمام الشعب الكويتي الا اختيار من يمثلهم لأن هذا مجلس الشعب والنواب نواب الشعب وهم من حمل قضاياهم تحت قبة البرلمان في كل قضايا الزيادات ودعم العمالة وغيرها، وكل المطالب الشعبية التي يتبناها النواب هي قضية وقت لو يكون عندنا استقرار واستمرار للمجالس والحكومات واستقرار سياسي لكانت تحل معظم مشاكلنا، لأن الكويت بها إمكانيات مالية رهيبة ومثقفون وحكومة ومجلس والقرار يأتي متأخرا وحل وانتخابات، فنحن دولة ينقصنا القرار ولابد أن يأتي من هم أصحاب كفاءات وقدرات ومن يرفع شعار تنمية المجتمع وتطوير الكويت.

هل أنت متفائل بأن هذا الأمر سيتغير في الفترة المقبلة؟

٭ دعنا نكون واقعيين، فمازال هناك صراع سياسي والحكومات مازالت غير مستقرة وعدم الاتفاق داخل البرلمان إذا تجاوزنا الصراع السياسي فسوف نقبل على مرحلة جدا فيها استقرار ولمصلحة البلد، والاستقرار السياسي ينعكس على مشاعر الناس ويشعر المواطن بالاطمئنان والاستقرار ويكون لديه تفاؤل وتكون هناك رؤية جديدة، حكومة ومجلس متعاون فهذه الأمور تعطي تفاؤلا وهي الخطوة الأولى للاستقرار السياسي

بخبرتك البرلمانية الكبيرة وكمواطن ما تقييمك لمجلس 2023 وأنت لم تكن في هذا المجلس؟

٭ التقييم الموضوعي الحقيقي صعب لأنه لم يكمل مدته.. أقل من سنة لكن التقييم السياسي فالمجلس كان تحت عباءة الحكومة لم يكن مشاكسا للحكومة، ومشكلة المجلس انه أصيب في مقتل بعد خطاب سمو الأمير وخطابه السامي بتوجيه كلام واضح ان المجلس والحكومة تعاونا على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وهذا هز مصداقية المجلس، أنا لو كنت بالمجلس كنت استقلت، والحكومة قدمت استقالتها وكان من المفترض أن يتقدم النواب باستقالاتهم.

لماذا يقدمون استقالاتهم؟

٭ سمو الأمير يتهمك بكلام واضح إنك تضر بمصلحة البلد العليا، وبما ان الحكومة استقالت وهناك حكومة جديدة كان من المفترض أن يتقدموا باستقالة جماعية استجابة لرغبة سمو الأمير ولكن استمروا ووافقوا على موضوع التأجيل وهذا إضرار أيضا بمصلحة المواطنين والمتقاعدين فاهتزت صورته وانتهى الأمر بالحل.

وجهة النظر الأخرى تقول إن هناك 13 قانونا وهناك قوانين كان من الصعب الوصول لها مثل قانون المحكمة الدستورية والمفوضية العامة وغرفة التجارة؟

٭ أنا أتكلم عن وضع سياسي وليس تشريعات، فالتشريعات ممتازة، لكن الرقابة كانت ضعيفة من خلال الاستجوابات أو طرح الثقة.

أين الخلل الذي وقع فيه مجلس 23 بعيدا عن موضوع الحل والاستقالة، أين الخطأ الذي قام به 48 نائبا في تعاملهم مع الحكومة؟

٭ الحس السياسي واضح ان تشكيلة حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح لحل مجلس الأمة، ولم يأت ليتعاون حتى مع إنه صرح ولكن بعد التصريح اقل من شهر تم حل المجلس فكان يفترض ان يعرف ذلك النواب من الحكومة بتشكيلها وببرنامجها.

لكن رئيس مجلس الوزراء صرح بأن حكومته لن تكون مؤقتة او حكومة حل للمجلس؟

٭ سمعنا تصريحات أكبر من هذا والتصريح السياسي في بعض الأوقات يكون لتبريد الجو السياسي وإعطاء نوع من الثقة المتبادلة، وكان يفترض على النواب بعد خطاب سمو الأمير أن يقدموا استقالاتهم، لكن لم يفعلوا وكان يفترض انهم يعرفوا من التشكيل انها ليست حكومة برنامج عمل ولم تأت لحل مشاكل البلد، وهذا كان واضحا من البرنامج الذي قدموه بعد شهر ومن الخطة.

هل تتوقع عودة نفس تركيبة حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح ؟

٭ لو حدث هذا الأمر فهو خطأ سياسي استراتيجي بالنسبة له والجميع يتابع والشعب الكويتي يرى ما يحدث، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لم يستطيعوا أن يصدروا بها قرارا كحكومة وأجلوها بعد كل الدراسات إلى أن يأتي المجلس القادم وتكون باكورة التعاون، الحكومة لا تستطيع ولابد من تغيير حقيقي.

ما نصيحتك لسمو الشيخ د. محمد الصباح في تشكيل الحكومة المقبلة؟

٭ تشكيلة الحكومة هي بداية الثقة والانطباع السياسي العام من خلال التشكيلة وأريد أن يحسن اختيار حكومة قوية ووزراء سياسيين بمعنى أنهم يستطيعون التعامل مع المجلس ولديهم ذكاء سياسي بحيث ينتقدون الموقف السياسي، مثال مناقشة الخطاب الأميري وما حدث من كلام بعض النواب لو كان الوزراء سياسيين ومدركين كانوا تعاملوا مع الكلمة بنقطة نظام وإبداء وجهة نظر الحكومة وتنبيه الرئاسة، بأننا دخلنا في النطق السامي وذلك لا يجوز، لذلك لابد ان يكون الوزير سياسيا وليس فقط فنيا، وهو أمر مهم في بعض الجوانب لكن سياسيا بالدرجة الأولى، الشيء الثاني نريد برامج حقيقية وواقعية لا نريد برنامجا بعد خمس سنوات لأنه لدينا الآن مشاكل أساسية على سبيل المثال كان في البرنامج الحكومي السابق سكة حديد، ونحن شوارعنا بهذا الشكل، ولا أحد يستطيع أن يصلحها وتأتي وتقول لي قطارات وسكك حديد! دعنا نكون واقعيين، فلدينا قضايا ومشكلات وحلها سهل وتحتاج قرارا سريعا يحتاج وزراء ميدانيين يعطون تعليمات، وفي النهاية المجلس سيكون متعاونا ولن يعترض على تعديل الشوارع على سبيل المثال أو على قضايا البلد.

البعض يقول إن هناك كثرة اعتذارات من السياسيين للتوزير بسبب عدم الاستقرار السياسي؟

٭ حسب معلوماتي لم تعرض الوزارة على سياسيين على مستوى ان يعملوا بكل عطاء كامل وتم عرضها على أناس عاديين حتى أعضاء مجلس الأمة اعرف كثيرين لم تعرض عليهم، فالاختيارات مهمة.

إذا نجحت وعرض عليك سمو الشيخ د.محمد صباح السالم وزارة هل ستقبل؟

٭ عرض علي أكثر من مرة وبما أنني منتخب شعبيا فلا يمكن أن أدخل أي حكومة من الحكومات نحن جئنا لخدمة الشعب، ولا أرى نفسي وزيرا، بل أرى نفسي مع الشعب أحمل قضاياهم.

ما رأيك فيما حدث بشأن كلمة د.عبدالكريم الكندري وتعامل أحمد السعدون مع الجلسة وقضية الحل؟

٭ هناك كلمات في الجلسة كانت أقوى من كلمة الأخ عبدالكريم الكندري مثل كلمة مبارك الحجرف والفوزان وكلمة د. حسن جوهر كلها كانت كلمات قوية، والتعامل مع الموضوع جزء منه كان تبريرا للتهمة التي وجهت للمجلس فكل واحد يريد ان يبرر ان المجلس لم يضر بمصلحة البلد والقضايا المرتبطة بالمواطنين، فجاءت الكلمات قوية وبعضها تجاوزت الخطوط السياسية المفترضة، وهذا كان المفترض دور الرئاسة التنبيه ان هذه الكلمات لا تصح لأن النطق السامي شيء والخطاب الأميري ومناقشته شيء آخر ويحق للرئاسة شطب الكلمات حتى دون تصويت، ولم يكن من المفترض التصويت، وحق الرئاسة شطب بعض الكلمات.

ما رأيك في مسألة غياب الحكومة عن الجلسات.. هل هذه المشكلة لها حل مستقبلا؟

٭ هناك نقطتان يجب معالجتهما وآن الأوان في المجلس المقبل وإذا حالفني الحظ لابد من وضع حل دستوري وقانوني لهما أول شيء هل يجوز عقد الجلسات بدون حضور الحكومة، خصوصا إذا أنه لا يوجد قانون معروض للتصويت وهناك المناقشة العامة، الشيء الثاني ما المدة القانونية لاستقالة الحكومة بعد الحل أسبوعين الآن تستقيل أثناء المجلس أحيانا تأخذ ثلاثة أشهر، وأرى ذلك نوعا من تعليق العمل السياسي، تعليق الدستور، هذه الموضوعات لابد من ايجاد حل دستوري لها.

هل الحل في تعديل اللائحة الداخلية أم بالذهاب إلى المحكمة الدستورية؟

٭ الأنسب الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين المتعلقتين بحضور الحكومة وبالاستقالة.

متى يكون هناك تنمية حقيقية واستدامة فعلية في الكويت؟

٭ التنمية الحقيقية إذا كانت لدينا حكومة حقيقية وليست حكومة صورية بحيث تكون الاختيارات مبنية بعيدا عن المحاصصة التي نعاني منها الآن، نحتاج لحكومة حقيقية ببرنامج عمل واقعي وعملي وممكن تطبيقه، في آخر تقرير من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان الخطة السابقة لم يتم إنجاز إلا 27% منها لأنها أكبر من قدرات القيادات وأغلبهم مناصب باراشوتية لا يستطيع أن ينجز.

ألا تعتقد أن أعضاء مجلس2023 استعانوا بالخارطة التشريعية لأنهم وجدوا برنامج عمل الحكومة من الصعب تحقيقه؟

٭ الخارطة التشريعية مبادرة إيجابية على الرغم من غياب بعض القوانين مثلا نحتاج قانون المناصب القيادية بآليات معينة، فهم ساعدوا الحكومة والمطلوب حكومة حقيقية تقدم يد التعاون ووزراء على قدر كبير من المسؤولية السياسية يعرفون كيفية التعامل السياسي مع أعضاء مجلس الأمة فالمطلوب هو العمل، الشيء الثاني الميزانية والموارد المالية متوافرة لدينا وقضية تعظيمها جانب آخر.

يتكلمون عن أن هناك عجزا؟

٭ أنا في اللجنة المالية منذ عشر سنوات ومقررها أكثر من أربع سنوات لا يمكن دولة الكويت أن تعاني من عجز مالي فهناك إمكانيات مالية رهيبة نحن مليون ونصف وإيرادات النفط ثلاثة ملايين برميل باليوم غير الاستثمارات الخارجية غير الرسوم والإيرادات غير النفطية.

وما نسمعه من الحكومة؟

٭ بعضها عجز دفتري لأن قيمة سعر النفط اقل من القيمة الحقيقية لسعر البيع، الشيء الثاني لدينا أرباح الصناديق السيادية، فكنا في المرتبة الثانية بعد النرويج الآن أصبحنا بالمرتبة الأولى تريليون يمكن بقانون استقطاع نسبة من هذه الأرباح لتعوض اذا كان عندك مشاريع، والكويت دولة عندها إمكانيات مالية رهيبة لا تتصور ولا توجد لدينا مشكلة مالية لدينا مشكلة إدارة وكيفية إنفاق هذه الأموال في أماكنها الصحيحة وكيفية الاستفادة منها.

في موضوع غلاء المعيشة الحكومة تقول تريد ان تدرس وأجلت؟

٭ في عام 2022 جاءنا في اللجنة المالية رئيس الهيئة العامة للاستثمار الاخ البستكي قال انه لثالث سنة إيراداتي وأرباحي أعلى من دخل النفط وموجود ومسجل هذا الكلام.

إذن لماذا تقول الحكومة هذا الكلام؟

٭ لأنها لا تقوم بإدارة الأموال واستخدامها بشكل جيد أو تتم الاستفادة منها في الاستثمارات الداخلية، بل يستخدمها في الاستثمار في الخارج ويفيد الدول الثانية، جزء من هذه الاستثمارات يجب ان يوجه للداخل والاستثمار الداخلي أعلى إيرادا من الخارجي، انت تقوم بالاستثمار في الخارج وفي المقابل تتحدث داخليا انك تحتاج استثمارا أجنبيا انت لا تحتاج ولديك الإمكانيات.. (مليونير لكن لا تعرف كيف تدير أموالك).

ما رأيك في موضوع غلاء المعيشة؟

٭ آن الأوان ان نعيد النظر في موضوع سلم الرواتب لكل الموظفين والبديل الاستراتيجي كان أحد الحلول الرئيسية لحل مشكلة الرواتب وسلم الدرجات وكل شيء متصل بالموظف الكويتي لكن التأخير كله من الحكومة، الآن مشروع البديل عشر سنوات ويتم سحبه لمزيد من الدراسة، الإمكانيات المالية موجودة نحتاج إدارة حكومية قوية، وفي النهاية البديل الاستراتيجي وتحسين معيشة المواطن يصب في صالح الناس، لا يجوز في دولة تملك المليارات والشعب يئن والرواتب متدنية.

هل الحكومة جادة في موضوع الزيادة؟

٭ لا أرى مؤشرات.. شبعنا من التصريحات نريد أفعالا وليس أقوالا، المواطن لم يعد يقتنع بالتصريحات وتعود عليها، يريد شيئا على ارض الواقع، يفترض في المجلس القادم أحد أولويات الحكومة والنواب رفع مستوى معيشة المواطن، ورفع مستوى معيشة المواطن ليس فقط زيادة الراتب، بل تقديم خدمات حقيقية وجيدة وضبط الاسعار في التعليم والصحة والطرق وغيرها.

ما أهم أولوياتك في حال وصولك إلى البرلمان؟

٭ من أهم الاولويات في المرحلة المقبلة تحقيق الاستقرار السياسي، لابد ان يشعر المواطن ان هناك نية حقيقية للإصلاح، ولا يمكن ان يتحقق ذلك بدون وجود استقرار سياسي يأتي من خلال تصورات وحكومة ومجلس قوي وفي نفس الوقت التعاون بين السلطتين من خلال البرنامج، إضافة إلى التوافق من خلال اللجان المختصة بحيث يتم العمل بشكل موحد وبتوجيهات من سمو الأمير ليتم إنجاز البرنامج، لكن اذا دخلنا منذ البداية في صراعات سياسية سواء من الحكومة او في المجلس أو بين المجلس والحكومة فالشعب الكويتي واع ويعرف ان هذه الأمور لن تصل إلى نتيجة، وان المجلس والحكومة لن يستمرا، المواطن يشعر بعدم جدية السلطتين في حل مشاكله وهذه المرحلة التي يجب أن نتجاوزها، والمرحلة الثانية القوانين مثل غلاء المعيشة ومركزية التوظيف وقانون قروض صندوق التنمية وهباته لابد ان تعرض على مجلس الأمة للموافقة، هناك أيضا تطوير المشاريع الصناعية والمشروعات الصغيرة والسياحية والمتعلقة بخلق فرص عمل جديدة كل ذلك من الأولويات القادمة بحيث تنعكس مؤشراتها بالاطمئنان على المواطن.

ما رأيك فيمن يقول ان صالح عاشور ناجح ناجح؟

٭ قالوها في 2022 وما نجحنا وهذه أصبحت قديمة وإشاعات يروجها أصحاب النفوس الضعيفة، نحن سنعمل لآخر نفس وهناك تجاوب قوي لله الحمد والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى، والشيء الآخر يعتمد على قبول المواطنين للطرح وحضورهم للانتخابات والاختيارات تكون سليمة.

ما رسالتك لأبناء الدائرة الأولى والشعب الكويتي؟

٭ المرحلة المقبلة حساسة ودقيقة، واعتقد أننا إذا تجاوزناها سنكون تجاوزنا عنق الزجاجة لمرحلة الاستقرار، لذلك الحضور مهم وكلما زادت نسبة المشاركة فهذه رسالة للحكومة ان الناس واعون ومؤمنون بمجلس الأمة فهو مجلسهم وكل ما يتم حل المجلس سيحضرون لابد ان تكون هناك جدية، والشيء الثاني التركيز فالمرحلة المقبلة تحتاج لأصحاب التخصصات والخبرة ومن لديهم باع كبير في العمل السياسي لأننا في المرحلة المقبلة نحتاج حكماء اكثر من الصوت العالي نحتاج من يعرف مصلحة البلد والمواطنين نحتاج أناسا تستطيع التعامل مع الحكومة وأنا مؤمن بالكويتيين خصوصا إخواننا في الدائرة الأولى، وأتمنى لهم مستقبلا زاهرا وأن نكون ضمن اختياراتهم في الانتخابات القادمة.

