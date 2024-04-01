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فارس العتيبي تمكين الشباب من حقهم في التوظيف وتعزيز الإصلاح الاقتصادي وميزانية بنك الائتمان

4/1/2024 3:08:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي حفل استقبال لأبناء الدائرة في ديوانه.
وقال العتيبي «مستمرون في تمكين الشباب من حقهم في التعيين بالمؤسسات والهيئات والقطاع النفطي وفق الكفاءة وليس الواسطة والباراشوتات، ومستمرون في السعي إلى الإصلاح الاقتصادي بقيادة الهيئة العامة للاستثمار، من خلال الاستثمار داخل الكويت بإنشاء مشاريع ضخمة، بدلا من تضخم الاستثمارات الخارجية، لكي تكون إضافة للاستثمار الكويتي وتخلق فرص عمل للمواطنين».
وأضاف العتيبي: «سنستمر في تعزيز ميزانية بنك الائتمان وتوزيع الأراضي، أرض وقرض، ومؤمنون بأن القضية لا تحتاج إلى تعقيد بل تحتاج إلى ضغط لتمويل ميزانية بنك الائتمان، وإفصاح نسبة أكبر في أراضي الدولة، حتى تتمكن الأسر الكويتية من الاستقرار والحياة الكريمة».
وأكد «مستمرون في الدفاع عن المؤسسة التشريعية التي هي ضمان للشعب وأبنائه ولذلك أقسمنا على حماية دستور 1962».

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