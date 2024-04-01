فارس العتيبي تمكين الشباب من حقهم في التوظيف وتعزيز الإصلاح الاقتصادي وميزانية بنك الائتمان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي حفل استقبال لأبناء الدائرة في ديوانه.
وقال العتيبي «مستمرون في تمكين الشباب من حقهم في التعيين بالمؤسسات والهيئات والقطاع النفطي وفق الكفاءة وليس الواسطة والباراشوتات، ومستمرون في السعي إلى الإصلاح الاقتصادي بقيادة الهيئة العامة للاستثمار، من خلال الاستثمار داخل الكويت بإنشاء مشاريع ضخمة، بدلا من تضخم الاستثمارات الخارجية، لكي تكون إضافة للاستثمار الكويتي وتخلق فرص عمل للمواطنين».
وأضاف العتيبي: «سنستمر في تعزيز ميزانية بنك الائتمان وتوزيع الأراضي، أرض وقرض، ومؤمنون بأن القضية لا تحتاج إلى تعقيد بل تحتاج إلى ضغط لتمويل ميزانية بنك الائتمان، وإفصاح نسبة أكبر في أراضي الدولة، حتى تتمكن الأسر الكويتية من الاستقرار والحياة الكريمة».
وأكد «مستمرون في الدفاع عن المؤسسة التشريعية التي هي ضمان للشعب وأبنائه ولذلك أقسمنا على حماية دستور 1962».
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