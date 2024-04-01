مهند الساير كتلة الـ 48 جعلت المواطن على علم بالتشريعات ومجلس 2023 مميزا



الأجواء الرمضانية مقدسة لدى الشعب الكويتي لكن اليوم اختلط بها العمل السياسي والزيارات تحولت إلى رمضانية سياسية

لدي قناعة أن الناس بشكل عام يعرفون قيمة المجلس والديموقراطية وليس

من السهل عليها أن تكرر تجارب سابقة

العمل البرلماني غير مبني على عمل فردي وهذا الأصل في كل دول العالم لكننا في الكويت نعزز العمل الفردي من خلال النظام الانتخابي

من المهم إعادة فكرة العمل الجماعي عن طريق الكتل البرلمانية ومنذ مجلس 2012 استشعر الناس أهمية العمل الجماعي والكتل البرلمانية وما حدث في غيابها

الـ 48 ليست كتلة برلمانية إنما مجموعة اتفقوا على عدد من القوانين والقرارات

ومن الممكن ألا تتكرر أو تصبح الـ 49

قيمة المجالس لا ترتبط بعدد القوانين الصادرة.. فهناك خطان الأول أن تشرع قوانين إصلاحية والثاني منع وجود قوانين فاسدة

غياب دور الحكومة لا يعطل دور النائب

من الناحية التشريعية ولا من الناحية الرقابية واستطعنا الوصول إلى توافق على الخارطة التشريعية

اجتهدنا بنيّة صادقة لإصلاح الوضع السيئ المستمر لسنوات طويلة ومهما كانت التشريعات أو القوانين التي عملنا عليها

فهي ليست طموحنا التعليم والصحة والسكن والطرق ملفات مستحقة لكن المجلس سلطة رقابية تشريعية.. والسلطة التنفيذية تقوم بمعالجة كل المشكلات الموجودة

أعده للنشر: فرحان الشمري

تعهد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مهند الساير أمام رب العالمين ثم الشعب الكويتي بمحاسبة كل من سرق دينارا من أموال البلد وسرق حلما من كل شاب وشابة من هذا البلد، مضيفا «لا خوف من إبطال المجلس بعد الانتخابات الحالية بفضل تعديل قانون المحكمة الدستورية». وأضاف الساير في لقاء إعلامي أن «الأجواء الرمضانية مقدسة لدى الشعب الكويتي لكن اليوم اختلط بها العمل السياسي والزيارات تحولت إلى رمضانية سياسية، ولدي قناعة أن الناس بشكل عام يعرفون قيمة المجلس والديموقراطية وليس من السهل عليها ان تكرر تجارب سابقة، والعمل البرلماني غير مبني على عمل فردي، وهذا الاصل في كل دول العالم، لكننا في الكويت نعزز العمل الفردي من خلال النظام الانتخابي خاصة بعد الصوت الواحد». وأكد الساير أنه «من المهم إعادة فكرة العمل الجماعي عن طريق الكتل البرلمانية ومنذ مجلس 2012 استشعر الناس أهمية العمل الجماعي والكتل البرلمانية وماذا حدث في غيابها، ومشكلتنا لم تكن في المخرجات بل في الخطاب الانتخابي والعمل الجماعي داخل وخارج البرلمان.. وقيمة الكتل البرلمانية تكمن في التأثير داخل قاعة عبدالله السالم من حيث تحقيق الإنجازات». وبين أن «الـ48 ليست كتلة برلمانية إنما مجموعة اتفقوا على مجموعة قوانين وقرارات ومن الممكن ألا تتكرر أو تصبح الـ49، وقيمة المجالس لا ترتبط بعدد القوانين الصادرة.. فهناك خطان وهو أن تشرع قوانين إصلاحية والخط الثاني هو منع وجود قوانين فاسدة، وغياب دور الحكومة لا يعطل دور النائب لا من الناحية التشريعية ولا من الناحية الرقابية واستطعنا الوصول إلى توافق والخارطة التشريعية»، وإلى تفاصيل اللقاء:

كيف ترى أجواء الانتخابات بالتزامن مع شهر رمضان؟

٭ الأجواء الرمضانية مقدسة لدى الشعب الكويتي لكن اليوم اختلط بها العمل السياسي والزيارات تحولت إلى رمضانية سياسية.

هل شعرت بملل الناس في الدواوين من الحل والبطلان؟

٭ من الطبيعي ان تشعر الناس بالملل والاحباط خاصة إذا كانت الانتخابات مبكرة لكن هذه اقل مرة لامسنا فيها الإحباط والملل لدى الناس فيما كانت هذه الحالة اكبر في 2023، فهناك حالة قلق وخوف لدى الناس من عدم إكمال المجالس مدته، لكن باستشعارهم المسؤولية لم تكن مثل قبل، ولدي قناعة أن الناس بشكل عام يعرفون قيمة المجلس والديموقراطية، وليس من السهل عليها ان تكرر تجارب سابقة.

ما مدى أهمية الكتل البرلمانية من وجهة نظرك؟

٭ العمل البرلماني غير مبني على عمل فردي، وهذا الاصل في كل دول العالم لكننا في الكويت نعزز العمل الفردي من خلال النظام الانتخابي خاصة بعد الصوت الواحد، فكان من المهم إعادة فكرة العمل الجماعي عن طريق الكتل البرلمانية ومنذ مجلس 2012 استشعر الناس أهمية العمل الجماعي والكتل البرلمانية وماذا حدث في غيابها، وكان للكتل البرلمانية وجود ودور مهم في مجلس 2020 «كتلة الـ6» وهناك ايضا مجاميع ثانية وهذا ما جعلنا في اللجنة التشريعية نقدم قانون الانتخاب بناء على فكرة القوائم النسبية مع عدم إغفال العمل الفردي، لان مشكلتنا لم تكن في المخرجات بل ايضا في الخطاب الانتخابي والعمل الجماعي داخل وخارج البرلمان، قيمة الكتل البرلمانية او المجموعة البرلمانية مثل الـ48 هو التأثير داخل قاعة عبدالله السالم وتحقق الإنجازات.

هل هناك اختلاف ما بين كتلة 6 وكتلة 48؟

٭ بالعكس، كان هناك انسجام وكان هناك عمل استثنائي، والهدف هو تحقيق الاغلبية البرلمانية من خلال مجموعة او مجاميع حتى في الـ48 كان بداخلها اجتماعات فردية.

أفهم من كلامك أن كتلة الـ48 لن تتكرر في المجلس القادم؟

٭ الـ48 ليست كتلة برلمانية إنما مجموعة اتفقوا على مجموعة قوانين وقرارات من الممكن ألا تتكرر لا أعلم مكمن تصير 49.

هل نجحت هذه التجربة؟

٭ أكيد، نجحت وإذا سعينا لها فممكن أن تنجح مرة أخرى.

أين معطيات النجاح؟

٭ اليوم، اذا تقارن ما تم اقراره من قوانين خلال مجلس 2023 بالمجالس السابقة سوف تجد قيمة المجالس، حيث ان قيمة المجالس لا ترتبط بعدد القوانين التي يتم تشريعها فهناك، خطان وهو ان تشرع قوانين إصلاحية والخط الثاني هو منع وجود قوانين فاسدة ،واستطعنا في مجموعة48 او الخارطة التشريعية ان نجعل المواطن الكويتي يعلم ماذا سيحدث وسيناقش بشفافية.

البعض يقول إن دور الحكومة هو تقديم القوانين من خلال برنامج عملها وليس النواب.. أنتم تعديتم على دور الحكومة؟

٭ نعم، برنامج عمل الحكومة يحتاج لمتطلبات تشريعية، لكن الفكرة ان النواب ايضا قد تكون لديهم متطلبات تشريعية ومواكبة لبرنامج عمل الحكومة، وهذا ما حدث في الخارطة التشريعية متضمنة جزءا من قوانين النواب وجزءا من قوانين الحكومة وهي متطلبات تشريعية، وهذا لا يعني انه إذا تقاعست الحكومة عن القيام بدورها ان تظل متفرجا، فهناك العديد من القوانين التي كان من الممكن ان تصدر بقرارات من الوزراء ولكن السؤال.. لماذا لم تصدر؟ فغياب دور الحكومة لا يعطل دور النائب لا من الناحية التشريعية ولا من الناحية الرقابية.

استطعنا الوصول إلى توافق والخارطة التشريعية لم تضم كل شيء يريده النواب حاولنا نقدم المتوافق والمتفق عليه.

ما رأيك فيمن يقول إن مجلس 2023 لم يقدم شيئا؟

٭ نحن لا نقول إننا أنجزنا، بل الناس هي من تحدد وتقيم، ولكن أؤكد أننا اجتهدنا بنية صادقة لإصلاح الوضع السيئ المستمر لسنوات طويلة ومهما كانت التشريعات او القوانين التي عملنا عليها فهي ليست طموحنا، بل هو جزء بسيط من طموحنا وطموح الشعب الكويتي، طموحات الناس عالية والجميع يسعى لتحقيق جزء من هذا الطموح.

من وجهة نظرك، ما سبب تردي الخدمات في الطرق والصحة والتعليم وغيرها ودور مجلس الأمة في معالجة هذا الوضع؟

٭ هذه ملفات مستحقة لكن المجلس ليس حكومة، هو سلطة رقابية تشريعية، فالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بشكل مباشر بمعالجة كل الخلل الموجود، والحكومة تقاعست في السنوات الماضية في القيام بدورها، والتردي هو نتاج فساد مؤسسات سابقة، وجزء منه يشترك فيه المؤسسة التشريعية لأنها لم تشرع القوانين المناسبة أو راقبت أو حاسبت المقصرين، لابد من تهيئة الأرضية المناسبة للحكومة للقيام بدورها وتمارس دورها وتكون سلطة تنفيذية حقيقية تعالج المشاكل الموجودة مثل ما فعلنا بإلغاء الوكيل المحلي الذي أصبح مؤثرا على القرار الحكومي وأقوى من الحكومة لأنه يرى نفسه اكبر من الحكومة، قلنا لا نحتاج لهذا الوكيل الذي في بعض الممارسات يضغط على القرار الحكومي ويفصل المناقصة كما يريد ليحقق هو المكاسب والربح وليس الدولة، فكانت الفكرة إلغاء الوكيل المحلي وإقامة الحجة على الحكومة والذهاب إلى الشركات العالمية بشكل مباشر، وهذا ما جعل الشوارع والتعليم والمستشفيات في دول الخليج أفضل ومن الكويت!

البعض يقول ان المشكلة في الكويت بالقرار.

٭ حينما تسلب او تؤثر على القرار الحكومي.. السؤال هنا من الذي سكت عن هذا القرار، كلفنا ديوان المحاسبة بمراجعة عقود الشركات التي نفذت الشوارع، ولماذا لم يتم تطبيق الشروط الجزائية عليهم، اصبح الدينار الذي تحصل عليه الشركة العالمية ثلاثة أرباعه يذهب للوكيل المحلي، هذه كانت المشكلة مع فاسد يستفيد من ميزانية الدولة ويفسد، هو لا يريد إصلاح الشارع، هو يريد كل سنة يصلح الشارع، انت الآن تستطيع ان تأتي بالشركات العالمية وكأغلبية برلمانية يمكن أن تضغط على القرار الحكومي، وبما انك استطعت مواجهة الفاسدين والمتنفذين فيمكنك ان تسيطر على القرار الحكومي حتى المستقبلي، والحكومة كانت تتعذر بوجود هذه القوانين، الآن أنتم لستم بحاجة إلى وكيل محلي.

هل سينعكس ذلك على حال البلد لاحقا؟

٭ هذه قناعتنا الكاملة، واليوم أقمت الحجة وبناء عليه تستطيع أن تسأل الحكومة لماذا لم تتعاقد مع الشركات العالمية في السابق كانت لديها أعذار، اليوم لا توجد أعذار، أحد المستشفيات العالمية لم يستطع لعامين العمل في الكويت بسبب الوكيل المحلي والبيروقراطية الحكومية، والآن الدولة عادت للتفاوض معه، بشكل غير مباشر وعن طريق القانون استطعت ان تتيح الفرصة للشركات العالمية لتدخل الكويت.

أيضا تحقق في مجلسكم قانون احتكار الأراضي الفضاء ونرى آثار انعكاسه على أسعار العقار وانت كان لك دور في هذا القانون.

٭ ملف القضية الإسكانية كان من الملفات المهمة بالنسبة لنا وأشعر بسعادة حينما أستمع للناس تتحدث عن انخفاض أسعار الأراضي والسكن الخاص، ولا أعتقد ان هناك دولة في العالم مثل الكويت تشجع للاستثمار في السكن الخاص، فالاستثمار في السكن الخاص هو من دمر حق كل مواطن في أن يكون له بيت، هذا القانون جزء من حزمة قوانين أقر منها أربعة قوانين وهناك اكثر من عشرة قوانين ستسهم في حل المشكلة الإسكانية، فلا يجوز ان اكثر من 100 الف اسرة كويتية معلقة لان هناك من 100 شخص يريد ان يتاجر بالسكن الخاص فكان الهدف الرئيسي رؤوس الأموال التي تستثمر في السكن الخاص وتهدم حلم كل شاب في ان يحصل على بيت العمر، فأنت كنت تهدم كل المؤسسة الإسكانية من أجل مجموعة سيطرت على التجارة في السكن، الهدف كان تحرير هذه الأراضي، ومن يريد أن يتاجر يذهب إلى الاستثماري والتجاري، وبيوت الناس ليست مجالا أن تضارب فيها، وسترى في قادم الأيام نتائج هذه القوانين.

تشكلت هذه اللجنة برئاسة الفيلي؟

٭ صحيح، والآن طعنوا على قانون غرفة التجارة، وهذا القانون وغيره ان لم يكن لها تأثير مباشر لم نكن نجد تسابقا للطعن عليها من الناحية الدستورية، فنحن استطعنا بأغلبية برلمانية غير مسبوقة من إقرار القانون، على الاقل وضعنا النقطة الاولى لكل تجاوز كان بالسابق لهيمنة بعض التجار ممن يعتقدون انهم اقوى من الدولة.

هل كان ملف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين اداة لتعطيل التعاون النيابي -الحكومي في مجلس 2023؟

٭ نحن نعاني من ازمة وتضخم والناس تتضرر بشكل كبير والرواتب لم تعد تكفي الناس والزيادات لم تحصل منذ سنوات، والحكومة ملزمة بإنهاء البديل الاستراتيجي لأنها من استخدمت فكرة البديل الاستراتيجي من 2012 منذ هذا التاريخ ومع كل تصريح من الحكومة بشأن الزيادات ترتفع الاسعار، لأنه لا يوجد ضبط، فلا انت قمت بزيادة الناس ولا قمت بضبط الأسعار، وقلنا للحكومة انها تملك خيارين اما زيادة الناس او تخفيض مصروفات الناس وتحسين الخدمات بشكل عام، لأن هناك سوء خدمات من الدولة والمواطن يدفع ثمنه، وأقول للحكومة: حققوا زيادة المعيشة بقرار حكومي، وأتوجه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم لا تنتظر 4/4 لأن الناس لم تعد تتحمل ويجب عدم ادخال المجلس في الامور المعيشية، فأنتم السلطة التنفيذية، وتمتلكون البيانات والمعلومات واذا تخاذلت الحكومة في ان تأتي به بقرار سنأتي به بقانون.

سمو الرئيس صرح في مؤشر بأنها ستقر بقانون باعتبارها باكورة تعاون مع المجلس؟

٭ أنصحه بعدم انتظار المجلس لأن دخول الناس لفكرة ان النواب تزيد رواتبها خاطئة، النواب مختلفون فهناك من يطالب بمئة دينار او مئتي دينار او ألف دينار تتحول هذه من مطالب مستحقة للناس إلى مكاسب، والسؤال لماذا نصل إلى هذه المرحلة، الاشياء التي تأتي بقرارات نحن ندعم الحكومة للقيام بها وتحسب للحكومة.

الحكومة قد تقدم زيادة ليست على قدر طموح الناس؟

٭ حتى لو جاءت الزيادة بقرار، فهذا القرار ايضا خاضع لرقابة المجلس لابد من وجود الدراسات خاصة ان المعلومات موجودة لدى الحكومة، نحن نشجع الحكومة على ان تغلق مكامن الهدر في الميزانية حتى تكون هناك ديمومة لزيادة الناس.

حدثنا عن ملفات الاصلاح السياسي وقانون المحكمة الدستورية وتعديل اللائحة الداخلية؟

٭ جزء من خطابنا هو الإصلاحات السياسية وأنا أتشرف ان احمل هذا الملف لأني على قناعة كاملة انه اذا هدمت المؤسسات من الناحية السياسية يتردى كل العمل التنفيذي، فأنت بحاجة إلى وضع مظلة سياسية سليمة حتى يمكن للمؤسسات ان تعمل وكان جزء منها قانون المحكمة الدستورية من 2012 ونحن نعيش في شبح البطلان وتبطل مخرجات الامة، وجزء من الاصلاحات السياسية قانون فك الارتباط في اللائحة الداخلية في 2022 قلنا نحتاج فك ارتباط اللجنة التشريعية بعيدا عن الهيمنة والسيطرة على القوانين، ولابد ان نغير هذا السلوك وحينما حدث ذلك اصبحت كل اللجان تعمل في اربعة اشهر من العمل الفعلي داخل المجلس تم اقرار اربعة عشر قانونا، ونحن للمرة الاولى ندخل الانتخابات بدون خوف من إبطال المجلس بسبب مرسوم حل او دعوة من الحكومة، هذه كانت من الملفات المهمة التي نريد استكمالها، وتشكيل المحكمة الدستورية محل خلاف وهناك تجارب عدة بشأن النظام المختلط في المحكمة الدستورية، وهذا جزء من معالجة قانون المحكمة الدستورية، وآلية النظر في الطعون الانتخابية ايضا جزء من اصلاح المحكمة الدستورية.

أيضا في قضية الإصلاح جانب عدم حضور الحكومة والخلاف بهذا الشأن؟

٭ قدمنا مجموعة من الإصلاحات في اللائحة الداخلية وكان يفترض أن تناقش في يناير الماضي، ولكن وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد -رحمه الله- عطل ذلك وكان من ضمنها صحة انعقاد الجلسات، وانا لدي قناعة كاملة وفق نص المادة (50) ان تتغول سلطة على سلطة لا يجوز على سبيل المثال ان يأتي رئيس وزراء ويقول انه اربع سنوات لن يذهب إلى المجلس ليس منطقيا، نحن اليوم بحاجة لتعديل لائحي حتى يغلق الباب لأي أعراف برلمانية موجودة بالسابق.

هل بالإمكان ان يتحقق ذلك، هل تعتقد الحكومة توافق وتسلمكم ورقة مثل هذه الورقة اعتقد صعب؟

٭ في 2020 حينما أردنا ان نغير قوانين غرفة التجارة والوكيل المحلي وقانون المدن الاسكانية وقانون المفوضية العامة للانتخابات كانوا يقولون مستحيل، وانا لا أعتقد ان هناك شيئا مستحيلا، المهم ان نكون جاهزين، فالاصلاحات الموجودة في اللائحة الداخلية مهمة

البعض ينادي بالذهاب للمحكمة الدستورية كخيار؟

٭ لا اعتقد اننا بحاجة للذهاب للمحكمة الدستورية، ونحن لدينا برلمان ولدينا القدرة على تشريع مثل هذه القوانين

البعض ايضا يقول تعديل اللائحة الداخلية بشأن حضور الحكومة ان يكون في المناقشة اما في قضية إقرار القوانين فيجب حضور الحكومة؟

٭ السؤال ماذا لو انسحبت الحكومة في أي جلسة لإقرار قانون اذن لماذا يوجد حق سمو الأمير في رد القوانين؟ اذن تغفل جانبا مهما من الدستور وهو حق سمو الأمير في رد القانون.

ورسالتك لهم؟

٭ رسالتي لهم انه من الصعب على المواطن الذي يخاف على بلده ومستقبلها ان يترك المشهد، ومن المفترض ان نمتلك الاصرار والنفس الطويل.

هل أنت متفائل في عملية المشاركة؟

٭ ان شاء الله متفائل، وأتمنى انني استطيع ارسال رسالتين مهمتين: الرسالة الاولى، لاسرتي الصغيرة اخواني وربعي، اقول لهم ان اصراركم ووقفتكم ودعمكم المتواصل لي جعل مهند ثابتا في كل المراحل، مهند ليس شخص واحد، مهند مجموعة عقول ومجموعة اشخاص يدعموني وكانوا معي في كل المواقف، كنا اقوياء فيها، والمجموعة التي جمعني معهم حب البلد واشكرهم على كل ما قدموه، وأؤكد انني ثابت وكما عهدتموني، والرسالة الثانية لأسرتي الكبيرة الشعب الكويتي وهي انهم بعد هذه المجالس المتعاقبة والحل والبطلان المتكرر يريدون ان يخلقوا منكم منهزمين ومستسلمين لأنهم كانوا مستفيدين من الفساد والانهزام والاستسلام، والمفترض اليوم ألا تتركوا اخوانكم النواب الذين وقفوا في وجه كل فاسد، لا تطلعوا لمهند اطلعوا بل لكل واحد فيه خير ونحن نتعهد امام رب العالمين ثم الشعب الكويتي بمحاسبة كل من سرق دينارا من أموال البلد وسرق حلما من كل شاب وشابة من هذا البلد ونردهم، وتكون رسالتنا قوية ومباشرة لهم اذا الله كتب لنا نصيبا نكون بالمجلس المقبل فتأكدوا اننا لن ترك فيهم واحدا.

