عبدالوهاب العيسى مشروعي البرلماني والسياسي القادم صندوق سيادي يعنى بالنهضة الاقتصادية



الطريق إلى النهضة العنوان الوحيد الذي يجتمع عليه كل مواطن بجميع انتماءاته وأقطابه السياسية

مجلس 2023 يعتبر استثنائياً ولكن ليس القاعدة ولا نستطيع أن نستمرّ بذات النفس الإيجابي لثلاثة أو أربعة مجالس قادمة

من يقود عملية التحول والتغيير في دول العالم المتقدم غالباً هم المبتكرون الذين يبتكرون حلولاً جديدة

من الضروري فصل مؤسسة النهضة عن مؤسسة الإدارة من خلال خلق فريق معني بنهضة الكويت منفصل تماماً عن الفريق المعني بإدارة الكويت

مؤسسة النهضة تهتم بتطوير التعليم والترفيه وتطوير الإسكان وإنشاء مستشفيات عالمية أما الشوارع فتخضع لمؤسسة الإدارة اليومية

أؤيد الاستثمار في المدارس ثم تدرج في البورصة وإعطاء أولوية الاكتتاب لأولياء الأمور حتى يتحول المواطن من مجرد زبون إلى شريك وعضو في الجمعية العمومية

ضرورة إلغاء لجنة المناقصات المركزية واستحداث لجنة مناقصات بكل وزارة لتسريع وتيرة ترسية وإنجاز المشروعات الكبرى

إلغاء الرقابة المسبقة على المشروعات أو رفع المبلغ المحدد لها أكثر من 100 ألف دينار حتى تناسب حجم المشروعات الكبيرة سأقدم تعديلات جوهرية على قانون المناقصات وأحتاج إلى الدعم لأنني لا أملك سلطة فردية.. فلابد من وجود نخبة سياسية تبتكر حلولاً جديدة غير مسبوقة





أعده للنشر: عبدالعزيز المطيري

كشف النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالوهاب العيسى أنه سيسعى في المجلس القادم إن وفّق بالنجاح في الانتخابات إلى أن يكون مشروعه البرلماني والسياسي القادم هو صندوق سيادي مستقل ومعنى بالنهضة الاقتصادية الكويتية، لافتا إلى أنه قد بدأ العمل بهذا المشروع مع وزير التجارة السابق محمد العيبان والنائب السابق د.عبدالعزيز الصقعبي. وبين العيسى، في لقاء إعلامي، أن هذا الصندوق تمثله مؤسسة مستقلة عن الحكومة لا تتأثر بحل المجلس أو استقالة الحكومة بل يعمل من أجل نهضة الكويت، مضيفا «من الضروري فصل مؤسسة النهضة عن مؤسسة الإدارة من خلال خلق فريق معنى بنهضة الكويت منفصل تماما عن الفريق المعني بإدارة الكويت». وقال إن مؤسسة النهضة تهتم بتطوير التعليم والترفيه وتطوير الإسكان وإنشاء مستشفيات عالمية أما الشوارع فتخضع لمؤسسة الإدارة اليومية، مشددا على ضرورة إلغاء لجنة المناقصات المركزية واستحداث لجنة مناقصات بكل وزارة لتسريع وتيرة ترسية وإنجاز المشروعات الكبرى، وإلغاء الرقابة المسبقة على المشروعات أو رفع المبلغ المحدد لها أكثر من 100 ألف دينار حتى تناسب حجم المشروعات الكبيرة. وطالب بضرورة إلغاء مسألة أقل الأسعار في المناقصات، فمشروعات الحكومة تبنى بأقل جودة وتتحمل الدولة أعباء إضافية من خلال الصيانة والإصلاحات، ضاربا مثالا على ذلك بمشاريع الديوان الأميري فهي أفضل جودة وتصميما، حيث لا توجد دورة مستندية وباتت معظمها من معالم الكويت مثل دار الأوبرا وحديقة الشهيد والمحاكم العملاقة. وقال إنه سيسهم في «تعديلات جوهرية على قانون المناقصات وأحتاج إلى الدعم لأني لا أملك سلطة فردية.. فلابد من وجود نخبة سياسية تبتكر حلولا جديدة غير مسبوقة».. وإلى تفاصيل اللقاء:



ما الطريق إلى النهضة والتنمية والإصلاح؟

٭ بداية، يجب أن نعلم أن الطريق إلى النهضة يكاد يكون هو العنوان الوحيد الذي يجتمع عليه كل مواطن كويتي بجميع انتماءاته وأقطابه السياسية، وقد تختلف الأطروحات والنقاشات والافكار في الساحة السياسية أو البرلمانية لكن الطريق إلى النهضة هو العنوان الوحيد الشامل الذي يجمع كل افراد المجتمع، فالهدف واحد ولم يعد هنالك متسع من الوقت بأن نبدل المعارك النهضوية والتنموية بالمعارك السياسية، فهذا هو خطابي السياسي وهذا هو عنوان المرحلة القادمة بالنسبة لي، وأنا على يقين وقناعة بأن إجماع الشعب الكويتي يجتمع على هاجس واحد وهو النهضة بالبلد من خلال نبذ الصرعات والبدء بالعمل في البوصلة التشريعية في المرحلة القادمة.

الناخبون أوصلوا المصلحين إلى قبة البرلمان وتغيرت الحكومات ولكن لازلنا نعاني من تأخر عجلة التنمية والنهضة من خلال الشوارع المهترئة وغيرها من الملفات، لماذا لم نلمس النهضة التي تحدثت عنها؟

٭ للأسف لا أودّ أن يكون خطابي سوداويا لكن النظام الكويتي السياسي الحالي لا يتوافق مع النهضة بل يكاد يكون مستحيلا، فالبنية السياسية في الكويت قائمة على عدم الاستقرار، فالنظام السياسي في العالم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو النظام البرلماني الديموقراطي الكامل يكون من خلال أن ينتخب الشعب الحكومة والبرلمان في برامج معينة وتمنح هذه الحكومة فرصة مدتها 4 سنوات ومن ثم يعودون للشارع، وبالتالي مشاريع النهضة تبدأ من الانتخابات وتترجم على أرض الواقع، والبرلمان يحمي حكومته أو على النقيض تماما، فالأنظمة الشمولية التي ليس بها نظام ديموقراطي نسبيا مستقرة بسبب عدم وجود معارضة تسقطها أو تعرضها، وبالتالي تترجم البرامج على أرض الواقع، أما دولة الكويت فهي مختلفة تماما وتعتبر في الوسط، فلا هي دولة كاملة الديموقراطية وليست دولة شمولية غير ديموقراطية، وهذا ينتج عدم استقرار الحكومات في الكويت حتى لو أوصل الشعب القدر الأكبر من المصلحين إلى البرلمان، ولا شك أن مجلس 2023 يعتبر استثناء ولكن ليس القاعدة، ولا نستطيع أن نستمر بالنفس الايجابي لمجلس 2023 لثلاثة أو أربعة مجالس قادمة.

ولو قدمنا طرحنا السياسي كمرشحين في هذه الانتخابات بدعوى النظام والشعب للذهاب إلى النظام البرلماني الكامل يبقى هذا الكلام سليما، لكن واقعيا نحن نعلم أن الحكومة في الكويت لا يمكن أن تقبل بالنظام البرلماني الديموقراطي الكامل، فالحل في وجهة نظري هو الابتكار فمن يقود عملية التحول والتغيير في دول العالم المتقدم غالبا هم المبتكرون الذين يبتكرون حلولا جديدة بشكل مختلف على واقعهم الذي يعيشونه، وبالتالي فالمرحلة القادمة يجب أن نقدم ابتكارات جديدة من خلال مناقشات وتشريعات وابتكارات جديدة حتى نفصل مؤسسة النهضة عن مؤسسة الإدارة من خلال خلق فريق معني بنهضة الكويت منفصل تماما عن الفريق المعني بإدارة الكويت، فعندما تسقط حكومات أو تحل مجالس برلمانية أو تعطل الجلسات بالتالي تتأثر الإدارة اليومية للدولة ولكن لا يؤثر في مؤسسات النهضة.

ما البرنامج الانتخابي الأمثل وما الذي تطمح إليه؟

٭ الذي أطمح إليه هو إنشاء صندوق سيادي تحت مسمى «سيادة» أعني فيه فصل مؤسسة الإدارة عن مؤسسة النهضة من خلال إنشاء صندوق استثماري سيادي تمثله مؤسسة مستقلة تماما عن الحكومة من خلال استثمارات داخل الكويت بميزات قانونية غير مسبوقة وتسهيلات قانونية جديدة، وبالتالي هذه المؤسسة لا تتأثر بحل المجلس أو الحكومة، على سبيل المثال لو نظرنا إلى أشقائنا في الخليج تحديدا دبي سنرى أن من قاد النهضة والعمران الحديث في دبي هي مؤسسة «إعمار» وليست وزارة الأشغال، ومثال آخر من الذي قاد النهضة الرياضية في قطر سنجد أنها مؤسسة «قطر فاونديشن» وليست وزارة الرياضة، ومن يقود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية هي مؤسسة «البي اي اف» وليست وزارة الاقتصاد، فدور الوزارة هو وضع الاطار العام لشكل الاقتصاد لكن فعليا هي المنظمة التي ذكرتها في المملكة العربية السعودية.

وأنا أسعى لأن يكون مشروعي البرلماني والسياسي القادم هو صندوق سيادي مستقل ومعني بالنهضة الاقتصادية الكويتية وقد بدأت بالعمل في هذا المشروع مع وزير التجارة السابق محمد العيبان والنائب السابق د.عبدالعزيز الصقعبي وكان من ضمن برنامج عمل حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء السابق، مثال على صندوق «سيادة» النموذج الترفيهي في الكويت على سبيل المثال المدينة الترفيهية لم يقدم أحد على الاستثمار بها لأننا لسنا بلدا سياحيا لكن صندوق «سيادة» يستطيع أن يستحوذ على المدينة الترفيهية ويخلق داخل هذا المشروع العملاق مجموعة فرص استثمارية صغيرة متمثلة في مول صغير وفندق، ومن ثم أدخل القطاع الخاص ومن ثم يصبح هناك سيستم كامل في المدينة الترفيهية، ولو بحثنا من هي الجهة المعنية في هذا الأمر لن تجد أي جهة حكومية، ناهيك عن أن «المشروعات السياحية» أيضا لا تملك أن تستحوذ وتطور المدينة الترفيهية فبالتالي وظيفة صندوق «سيادة» هو الاستحواذ على كل الشركات الحكومية مثل الخطوط الجوية الكويتية والمشروعات السياحية والنقل العام ومن ثم يبدأ في تطوير هذه الشركات وإدراجها في البورصة وعندها يكون المواطن شريكا في هذه الشركات من خلال مراقبة الأسهم التي تحدد نجاح الشركة.

وبالنسبة للتعليم أيضا أنا مع الاستثمار في المدارس ومن ثم يتم إدراجها في البورصة وإعطاء أولوية الاكتتاب لأولياء الأمور حتى يتحول المواطن من مجرد زبون إلى شريك وعضو في الجمعية العمومية.

وبالنسبة للشوارع هل ستكون تطويرها من ضمن صندوق سيادة مؤسسة النهضة؟

٭ مؤسسة النهضة تهتم بتطوير التعليم والترفيه وتطوير الإسكان، فنحن تقدمنا في المجلس السابق بقانون المدن الاسكانية، ولكن لا نضمن أن يكون هناك مستثمر عالمي يستحوذ على هذا المشروع، لكن إن كان هناك صندوق «سيادة» سيكون هو المسؤول عن تطوير وإنشاء المدن الاسكانية، لكن الشوارع تخضع لمؤسسة الإدارة اليومية وليست مؤسسة النهضة ناهيك عن أن الصندوق معني بإنشاء مستشفيات عالمية كما هو المعمول في دبي، مستشفى كليفلاند ومستشفى مايو كلينك لكي نوفر من العلاج بالخارج يجب أن نستقطب المستشفيات العالمية لبناء منظومة صحية متكاملة ويكون الاستثمار داخليا.

ولكن ما سبب سوء الخدمات اليوم وأين يكمن الخلل؟

٭ عندما كنت في لجنة الميزانيات البرلمانية في مجلس 2023 وجدت جميع عقود الدولة للمناقصات واستنتجت سبب تعطيلها في ثلاث نقاط يجب أن تكون لدينا الجرأة في تطويرها أولا لجنة المناقصات المركزية هي أم الكوارث وهي سبب التأخير، فإذا كان هنالك مشروع نهضوي عملاق يجب أن تنتظر دورك أسوة بالوزارة التي تعطلك لأنها تنتظر دورها لشراء الأثاث المكتبي أو قرطاسية لمؤسسة حكومية فيجب أن تنتظر دورك في هذا الدور الطويل والمعقد بالطريقة المتخلفة لطرح المناقصات العامة في الدولة ولا يجتمعون إلا مرتين في الأسبوع ناهيك أنه لم تعقد هناك اجتماعات لمدة ثلاثة أشهر بسبب عدم وجود مجلس إدارة، فبالتالي لم نستطع إرساء أي مناقصة فالبلد مشلول بالكامل، فالحل أولا يكمن بإلغاء لجنة المناقصات المركزية واستحداث لجنة مناقصات بكل وزارة وبالتأكيد هناك ديوان محاسبة يراقب ويتم توزيع موظفي لجنة المناقصات المركزية على كل الوزارات، وبالتالي أصبحت لدينا مناقصات ترسى على مدار 24 ساعة مما يسرع من وتيرة الإنجاز.

النقطة الثانية هو ملف الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وذلك أن المشرع في بداية السبعينيات ذكر أنه يجب أن يكون هناك موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة لأي مبلغ يتجاوز 100 ألف دينار ومن ثم يذهب إلى لجنة المناقصات مما يؤدي إلى تأخر المشاريع ناهيك عن استقالة الحكومة التي تعنى بتعيين وزير جديد قد لا يوافق على المناقصة التي تعرض ومن ثم تعود إلى الطابور مرة أخرى، ما أريد قوله أن المائة ألف في السبعينيات كانت مبلغا ضخما، أما اليوم في عام 2024 لم تعد يكفي للمشاريع التنموية ونحتاج إلى رفع الحد الأدنى للموافقة المسبقة وهذا الملف يخشى الكثيرون أن يتحدثوا فيه عنه ناهيك عن أن التجربة الكويتية أثبتت أن هذه الرقابة المسبقة لا تحمي من الفساد بل بالعكس الذي كشف الفساد هي الرقابة اللاحقة كقضية ضيافة الداخلية، حيث تم اكتشافها عن طريق تقارير ديوان المحاسبة عبر الرقابة اللاحقة.

النقطة الثالثة حساسة جدا وهي أقل الأسعار في اختيار المناقصة، ولو لاحظنا المشاريع الحكومية تبنى بأقل جودة، ورداءة تعيسة بل أسوأ جودة في العالم، المباني رديئة والملاعب تعيسة، فنحن نخلق منافسة في السباق للانحدار فاللوم لا يقع على التاجر أو المقاول بل على من وضع المنافسة بأقل الأسعار، وأنا أعلم أن معظم الناس لا يعجبهم هذا الطرح لاعتقادهم أنه إذا تمت الموافقة على أسعار ضخمة سوف نكلف الدولة ماليا بل بالعكس عندما ننشئ مشروعا بأرخص الأسعار سيكون ذا مستوى رديء مما يجعل الدولة تضطر إلى تبديله كل عام والنتيجة تكون أن تدفع الدولة أكثر مقابل الصيانة والإصلاحات، فهذه النقاط إذا تمت معالجتها سوف ترفع من مستوى الجودة في البلد وبشكل أسرع.

وأود أن أختم بمثال أتمنى أن يستمر فنحن نتفق أن أفضل المشاريع في الكويت في السنوات الأخيرة هي مشاريع الديوان الأميري ولكن من غير المعقول أن يستمر الديوان الأميري بهذه المشاريع بل على الحكومة أن تحتذي بهذه المشاريع كفلسفة الديوان الأميري المتمثلة في تقليص الدورة المستندية، فهو من يطرح المناقصة ولا ينتظر لجنة خاصة للمناقصات ويبحث عن الجودة في التصميم والأمثلة كثيرة لمشاريع الديوان الأميري التي بات معظمها من معالم الكويت على سبيل المثال دار الأوبرا وحديقة الشهيد بالإضافة إلى المحاكم العملاقة.

الطريق إلى النهضة يحتاج لنخبة سياسية جريئة

قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبدالوهاب العيسى إن الطريق إلى النهضة يحتاج إلى نخبة سياسية جريئة تفتح هذه الملفات وتعدل على هذه التشريعات التي تقف بوجه النهضة وسأسهم في تعديلات جوهرية على قانون المناقصات وبالطبع أحتاج إلى الدعم لأنني لا أملك سلطة فردية فلابد من وجود نخبة سياسية تبتكر حلولا جديدة غير مسبوقة، وأنا متفائل بالمرحلة القادمة فقد خضت تجربة مجلس 2022 وحققت إنجازات بسيطة حيث كان عمر المجلس آنذاك 6 أشهر، وفي مجلس 2023 ساهمت في إنجازات لامسها المواطنون وبإذن الله حتى لو كان عمر المجلس القادم 8 أشهر سأعمل على تمرير هذه المشاريع فليس من المهم أن ننتظر متى يأتي المجلس القادم إذا أنشأنا مؤسسة تعمل بشكل مستقل لنهضة الكويت ولا تتضرر بحل أو تعطيل الحكومة والمجلس.